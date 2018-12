Accident rutier foarte GRAV în Suceava (video)

Cinci persoane au murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe DN 2, în comuna Vadu Moldovei din judeţul Suceava, după care maşina în care se aflau a intrat sub un TIR.

Un autoturism Ford Mondeo, inmatriculat in judetul Suceava, a intrat practic sub un autotren inmatriculat in Turcia. La fata locului s-au deplasat modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD,impreuna cu de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, cinci persoane au murit încarcerate, după ce maşina în care se aflau a intrat sub un TIR înmatriculat în Turcia.

“Un autoturism a intrat sub un autotren în comuna Vadu Moldovei. La faţa locului au fost găsite cinci victime, încarcerate şi din neferericire, toate sunt decedate. La faţa locului au intervenit modulul SMURD de la Detaşamentului de Pompieri Fălticeni, cu autospecială pentru descarcerare şi ambulanţa SMURD, şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Alin Găleată.

Pe perioada intervenției și apoi pe timpul cât poliția a efectuat măsurători, circulația pe drumul E85 a fost oprită, ea fiind reluată în jurul orei 5:00, după ce au fost îndepărtate de pe carosabil resturile rezultate din accident.