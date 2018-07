Crima de la Gorj

O poliţistă din localitatea Băleşti, judeţul Gorj, şi-a împuşcat mortal mama cu arma soţului său, poliţist şi el, şi-a rănit copilul în vârstă de şase luni, apoi s-a sinucis. Descoperirea a fost făcută de soţul femeii, care fusese plecat la cumpărături. Copilul a murit la spital, după ce femeia îi provocase mai multe leziuni grave în zona capului.

Duminică seara, cu puțin înainte de ora 19.00, sătenii din Ceauru au ieșit cu mic cu mare la poartă, speriați de împușcăturile care s-au auzit dinspre casa în care locuiau Adela și Constantin Lăpădat, ambii agenți de poliție. La scurt timp după împușcături la locuința celor doi au început să vină echipaje medicale, dar și de la Poliție, pentru vecini devenind evident că s-a întâmplat ceva foarte grav.

Nimeni nu a știut despre ce este vorba la început, dar în scurt timp oamenii s-au lămurit. „A fost o bubuitură, așa am crezut inițial. Ne-am gândit că iar s-o fi produs un accident, dar apoi s-a auzit ca o împușcătură și lumea a ieșit să vadă ce se întâmplă. După câteva minute au început să apară salvările și au oprit la ei la poartă. Erau niște oameni pașnici, respectuoși, nu știm ce să mai spunem despre ceea ce s-a întâmplat. Suntem uimiți, pur și simplu. E șocant să afli așa ceva, mai ales că ea și-a dorit foarte mult un bebeluș. Când mă întâlneam cu mama ei, cea împușcată acum, vă spun că avea lacrimi de bucurie. Era tare mândră că are un nepoțel. Nu știu ce se putea întâmpla acum atât de grav încât să se ajungă la așa ceva. Cred că a fost vreo depresie postnatală, să se fi certat mama cu fiica, dar indiferent de ce a fost e păcat că a murit copilașul acela”, a spus o vecină.

Primele informații din anchetă

Casa soților Lăpădat, dar și strada pe care se află aceasta, a fost imediat împânzită de agenți de poliție, incidentul fiind unul extrem de grav. Sătenii au fost ținuți la distanță pentru ca prelevarea de probe de către criminaliști să se facă repede și bine. Agentul Constantin Lăpădat a fost cel care a sunat la 112 pentru a da alarma, deocamdată anchetatorii necomunicând unde se afla acesta exact în momentul în care soția sa îi lua pistolul pe care îl avea în dotare pentru a-și omorî mama și fiul. IPJ Gorj a confirmat însă că femeia a fost găsită la intrarea în casă, în timp ce mama ei era într-o altă încăpere.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Gorj, Andrei Lazăr, a declarat pentru News.ro că poliţiştii fac duminică seara cercetarea la faţa locului, la locuinţa unei familii din localitatea Băleşti, judeţul Gorj, după ce o poliţistă a folosit arma soţului său, care este poliţist, şi şi-a împuşcat mortal mama, apoi s-a sinucis, dar nu înainte de a-i provoca fiului ei de şase luni mai multe leziuni.

Omul legii a sunat imediat la 112. „În jurul orei 19.00, un polițist din cadrul Postului de Poliție comunal Mătăsari a sesizat, prin apel 112, că soția sa, agent de poliție la TF Târgu-Jiu, încadrată în 2006, și-a împușcat mortal mama, în zona toracelui, după care s-a împușcat în cap, folosind pistolul din dotarea acestuia. Deplasându-se la fața locului, în comuna Bălești, sat Ceauru, județul Gorj, în interiorul locuinței, polițiștii au găsit și un minor, în vârstă de șase luni, care a fost transportat la spital, cu leziuni în zona capului. Polițista a fost găsită căzută, lângă ușa de la intrarea în locuință, cu pistolul lângă ea, iar mama acesteia într-o cameră, în pat.

”Evenimentele sunt în desfăşurare. O femeie a folosit arma soţului care este poliţist, şi-a ucis mama şi apoi s-a sinucis. Copilul are şi el leziuni destul de grave şi a fost transferat la spital, la Târgu Jiu. În tot acest timp, soţul femeii a fost plecat la cumpărături”, a declarat Andrei Lazăr.

Femeia se afla în concediu de maternitate şi se pare că suferise o depresie severă, în urma naşterii. Potrivit unor surse locale, poliţista lucra la Transporturi Feroviare, iar soţul său era poliţist în cadrul Poliţiei Mătăsari. Colegii spun că, după naştere, comportamentul poliţistei s-a schimbat. La botez, era supărată că vin prea mulţi oameni şi că-i transmit microbi bebeluşului.

Poliţiştii fac cercetarea la faţa locului, iar trupurile femeii şi mamei sale vor fi duse la IML pentru necropsie.