Criminalul din Făget era drogat în momentul comiterii atacurilor (VIDEO)

UPDATE – Ionel Boldea, autorul atacurilor din zona oraşului Făget, în urma cărora un bărbat a murit, iar cinci persoane au fost rănite, a fost reţinut, joi, pentru 24 de ore. De asemenea, procurorii au refăcut şi filmul atacurilor produse de individul care a consumat trei tipuri de droguri, între care cocaină.

Procurorii timişeni au refăcut şi filmul atacurilor produse în zona oraşului Făget de către Ionel Boldea.

„În dimineaţa zilei de 3 iulie, în jurul orei 08.00, suspectul s-a întâlnit în parcul din localitatea Făget cu un cuplu de persoane în vârstă, C.T. şi C.E, pe care nu le cunoştea, şi, fără motiv, a început să le aplice acestora lovituri repetate cu pumnii şi picioarele, precum şi cu un corp contondent. Victima de sex masculin a decedat, iar soţia sa a suferit leziuni grave, fiind transportată la spital, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale”, a arătat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

După ce i-a atacat pe cei doi soţi, bărbatul a părăsit oraşul Făget şi s-a deplasat cu o bicicletă până în satul Teremeşti, unde s-a întâlnit cu o femeie, pe care, de asemenea, nu o cunoştea. Boldea a început să o lovească cu pumnii şi cu un bâţ, până când a căzut la pământ. Femeia a suferit leziuni ce necesită 50 de zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în pericol.

„Suspectul şi-a continuat deplasarea pe bicicletă, întâlnindu-se cu alte două persoane pe care nu le cunoştea, D.A. şi D.I, exercitând şi faţă de acestea acte de agresiune.

Persoana vătămată D.T. a suferit leziuni care necesită un număr de 25 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Suspectul a fugit de la locul faptelor, însă fost depistat în cursul nopţii de 03/04.07.2019 în localitatea sa de domiciliu din preajma oraşului Făget, fiind luată faţă de acesta măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore.

În cauză se efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept, faţă de suspect urmând a se lua măsurile care se impun în continuare”, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Criminalul din Făget ar fi consumat un cocktail periculos, înainte de atacurile în urma cărora un om a murit şi cinci au fost răniţi. Testul rapid ar fi ieşit pozitiv la cocaină, amfetamină şi marijuana, au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, în urma efectuării testului rapid pentru depistarea prezentei drogurilor, a reieşit ca Ionel Boldea ar fi consumat trei tipuri de stupefiante: cocaina, amfetamina şi marijuana.

Apropiaţii lui Ionel Boldea spun că tânărul era cunoscut ca fiind un consumator de droguri, dar şi că este un individ periculos.

În trecut, potrivit reprezentanţilor Poliţiei Timiş, a fost condamnat cu amendă penală pentru loviri şi alte violenţe după ce a bătut un tânăr care a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale, în anul 2017.

De asemenea, Ionel Boldea a mai fost cercetat în alte două dosare penale pentru loviri şi alte violenţe.

Conform surselor judiciare, Ionel Boldea le-ar fi cunoscut pe cele două victime pe care le-a bătut în parcul din oraşul Făget. Cei doi erau părinţii fostei iubite a tânărului, dar ei nu au fost de acord cu relaţia, astfel că le-au interzis să se mai vadă.

Din cauza loviturilor primite, bărbatul a murit, iar femeia este în comă.

Ionel Boldea, autorul atacurilor din zona oraşului Făget, în urma cărora un bărbat a murit, iar cinci persoane au fost rănite, a fost reţinut, joi, pentru 24 de ore.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a arătat, într-un comunicat de presă, că procurorii din cadrul instituţiei au dispus, joi, continuarea urmăririi penale faţă de Ionel Boldea, pentru infracţiunile de omor şi tentativă de omor, aflate în concurs real. Individul care a ucis în bătaie un bărbat şi a rănit alte cinci persoane, miercuri dimineaţa, a fost reţinut pentru 24 de ore.

Ionel Boldea, tânărul de 33 de ani care a ucis în bătaie un bărbat, iar pe alte cinci le-a rănit, a fost drogat în momentul comiterii atacurilor din zona oraşului Făget, individul fiind cercetat pentru cinci infracţiuni.

Potrivit unor surse judiciare, miercuri dimineaţa, în momentele în care a comis atacurile asupra celor şase persoane din zona oraşului Făget, dintre care pe una a omorât-o în bătaie, Ionel Boldea se afla sub influenţa unor substanţe stupefiante. După ce a fost prins de poliţişti, joi dimineaţa, în apropierea locuinţei sale din satul Bichigi, Ionel Boldea a fost dus la Spitalul Municipal Timişoara, unde i s-au recoltat probe biologice pentru a se stabili ce droguri a consumat. Surse din cadrul anchetei au declarat că unul dintre drogurile consumate ar fi cocaina.

Aceleaşi surse arată că bărbatul ar fi confirmat, în timpul audierilor, că a consumat droguri înainte de comiterea atacurilor.

Tânărul a fost dus, joi, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru a fi audiat. Individul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, tentativă de omor, vătămare corporală, furt şi conducerea unui vehicul sub influenţa stupefiantelor.

Autorul crimei din Făget a declarat că a acţionat „din cauza icoanei dintr-o cameră”

Ionel Boldea, tânărul de 33 de ani, care a ucis în bătaie un bărbat şi a rănit alte cinci persoane, le-a declarat poliţiştilor, imediat după ce a fost încătuşat, că a recurs la aceste gesturi „din cauza icoanei dintr-o cameră”, care i-ar fi dat „o forţă inumană”.

Imediat după ce a fost încătuşat, Ionel Boldea a fost întrebat de către poliţişti de ce a recurs la gesturile comise miercuri, susţinând că „din cauza unei icoane dintr-o cameră. Icoana de argint m-a făcut să ies din casă la şase dimineaţa şi să am o forţă inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Nu mă agresaţi că mă gândesc rău. Nu am vrut, dar am fost forţat de situaţie să fac rău”.