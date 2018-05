Explozia de la Asău

Un bărbat în vârstă de 27 de ani a decedat, iar alţi doi sunt grav răniţi, în urma unei explozii petrecute în comuna Asău, zona Ciobănuş, la o exploataţie forestieră.

Potrivit reprezentanţilor ISU Bacău, deflagraţia s-a produs după ce un proiectil, datând cel mai probabil din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost lovit în mod intenţionat sau cu prilejul unor lucrări efectuate în zonă şi a explodat.

“În urma exploziei, o persoană în vârstă de 27 de ani a decedat, iar alte două au fost rănite şi vor fi preluate de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă şi o ambulanţă şi transportate în zona Stadionului Asău, de unde vor fi preluate de un elicopter SMURD. Una dintre persoanele rănite a suferit o amputaţie de membru superior stâng şi multiple plăgi provocate de schije, iar cealaltă victimă rănită are artera femurală afectată, o plagă de torace şi răni în zona genitală. Urmează să se stabilească ce s-a întâmplat, ce element a explodat şi dacă acesta a fost lovit în timpul lucrărilor sau în mod intenţionat de unul dintre muncitori”, au precizat reprezentanţii ISU Bacău.

Unul dintre cei trei răniţi în urma deflagraţiei unui proiectil din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial în comuna Asău din Bacău, un bărbat de 38 de ani, a fost adus la Iaşi cu un elicopter SMURD, medicii fiind rezervaţi în privinţa şanselor sale de supravieţuire.

“A fost ventilat mecanic, pentru că se afla sub stare de şoc, şoc volemic din cauza hemoragiilor multiple, şi şoc hipotermic. Din câte am înţeles, imediat după explozie, în primele momente a fost conştient şi a decis să se arunce într-un pârâu alăturat. El este şi hipotermic şi are leziuni traumatice multiple de tip deschis, plăgi inghino-scrotal, plăgi la nivelul membrelor inferioare, la nivelul toracelui şi amputaţie de mâini. Una din mâini, cea stângă, pare că e amputată aproape complet. Se va decide în sala de operaţie ce se va putea face pentru refacerea degetelor de la mâna dreaptă. Va fi internat în Clinica de Chirurgie. Deocamdată efectuăm examen computer tomografic pentru că vrem să aflăm care sunt leziunile la nivelul toracelui, unde există poartă de intrare pentru proiectile. Nu ştim cât de penetrante au fost aceste proiectile. Pacientul este în grija întregii echipe de gardă din Spitalul ‘Sfântul Spiridon’ “, a declarat coordonatorul SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu.

Conform sursei citate, în blocul operator va fi o echipă formată din chirurgi de chirurgie generală, chirurgie plastică, chirurgie vasculară, ortopedie, anestezişti.

“Deocamdată prognosticul este rezervat, dar toată lumea se va lupta pentru a-i salva viaţa şi refacerea a cât se poate din funcţionalitatea organelor, membrelor şi sistemelor”, a mai spus Diana Cimpoeşu.

Aceasta a declarat că în dispeceratul SMURD Iaşi a ajuns informaţia despre o explozie a unui proiectil într-o pădure din judeţul Bacău.

“Acolo se aflau acolo trei persoane, trei bărbaţi, de vârstă tânără. A fost trimis imediat elicopterul SMURD Iaşi împreună cu echipaje din judeţul Bacău. Pentru că primele informaţii ne spuneau că sunt două victime în stare foarte gravă, s-a luat decizia de a trimite şi elicopterul din Galaţi pentru preluarea celei de-a doua victime. Echipajul care i-au extras din pădure a observat că una dintre victime, un bărbat în vârstă de 27 de ani, este în stare gravă, în stop cardio-respirator, cu politraumă şi evisceraţie post explozie şi nu avea leziuni compatibile cu viaţa. S-a declarat decesul”, a spus Diana Cimpoeşu.

Potrivit medicului, o altă victimă a deflagraţiei produse de proiectil, un bărbat în vârstă de 26 de ani, a suferit multiple plăgi în care au rămas schije.

“Acest pacient este conştient, a fost stabilizat. Este dus cu elicopterul SMURD Galaţi la Spitalul Judeţean Bacău”, a precizat Diana Cimpoeşu.

