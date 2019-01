Călin Nistor, nou şef interimar la DNA

Călin Nistor, procuror şef adjunct DNA, va asigura conducerea interimară a Direcţiei, în lipsa unei propuneri din partea procurorului general, după ce Anca Jurma a anunţat că nu mai vrea un mandat la conducerea instituţiei.

Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru a participa la o şedinţă cu reprezentanţii instituţiei după ce Anca Jurma a anunţat luni că nu mai doreşte prelungirea mandatului de şef interimar al DNA. Procurorul general, Augustin Lazăr, a ajuns, marţi, la sediul central al, pentru a participa la o şedinţă cu reprezentanţii instituţiei după ce Anca Jurma a anunţat luni că nu mai doreşte prelungirea mandatului de şef interimar al DNA. Anca Jurma, cea care a anunţat că renunţă la prelungirea mandatului interimat de la conducerea DNA , a explicat, marţi, că evenimentele recente, inclusiv înregistrarea convorbirii sale cu Florentina Mirică din sediul DNA, au determinat-o să aprecieze că nu mai are condiţiile pentru a continua.

“Astăzi este ultima zi a mandatului de 6 luni pentru care am fost delegată în funcţia de procuror şef al DNA. Am acceptat cu greu această funcţie interimară, la solicitarea conducerii Ministerului Public, într-un moment în care DNA se afla într-o situaţie dificilă. Urma ca în scurt timp să aibă loc o procedură de desemnare a procurorului şef numit, cu un mandat de trei ani. Din raţiuni care nu au depins de mine, aceasta perioadă s-a prelungit până după încheierea celor 6 luni”, arată Anca Jurma, într-un comunicat de presă postat pe site-ul DNA.

Încă procuror şef interimar al Direcţiei, ea arată că primul său obiectiv a fost acela de a face în aşa fel încât, din punctul de vedere al funcţionării şi al organizării interne a DNA, să fie rezolvate toate problemele pentru ca activittaea să poată fi desfăşurată în condiţii bune.

“Un obiectiv şi mai important a fost acela de a mă asigura, atât cât puteam şi cât depindea de mine conform atribuţiilor legale, că dosarele trimise în judecată de DNA privesc fapte penale susţinute temeinic de probe şi că anchetele respectă normele legale şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor.Încă din prima zi a mandatului interimar am subliniat că DNA nu are ţinte, ci are o competenţă prevăzută de lege, pe care trebuie să şi-o îndeplinească, şi anume aceea de a combate corupţia la nivel înalt prin mijloace prevăzute de legea penală. Mai mult, am considerat că atâta timp cât există corupţie în România, procurorii DNA trebuie să aibă posibilitatea, atât legală cât şi de fapt, să instrumenteze dosare, corect şi profesionist şi fără să fie intimidaţi. (…) Nu m-am solidarizat şi nu mă voi solidariza cu abuzuri în îndeplinirea actului de justiţie, indiferent de către cine s-ar comite. Aceste abuzuri nu trebuie să existe, iar dacă există, ele trebuie sancţionate. Cred într-o justiţie cu mâinile curate”, consideră Anca Jurma.

Aceasta transmite însă că nu se solidarizează însă cu maniera în care unii procurori au înţeles să îşi exprime nemulţumiri profesionale sau personale “folosind metode ascunse, nelegale şi nedeontologice, nedemne de un magistrat”.

“Cred că s-a ajuns prea departe şi cred că a venit momentul ca aceste practici să înceteze. În perioada Sărbătorilor am avut timp să mă gândesc şi am ajuns la concluzia că mi-am făcut datoria cum am ştiut mai bine, cu totală bună credinţă, echilibru şi preocupare pentru bunul mers al instituţiei, dar că mandatul meu interimar trebuie să se încheie aici. Evenimentele recente, inclusiv folosirea într-un scop injust şi denaturarea sensului unei convorbiri private în care căutam soluţii, legale şi corecte, pentru mai buna desfăşurare a activităţii instituţiei, m-au determinat să apreciez că nu mai am condiţiile necesare pentru a continua să îndeplinesc această funcţie conform viziunii şi obiectivelor pe care mi le-am propus când am acceptat-o”, potrivit sursei citate.

Anca Jurma îşi încheie mesajul precizând că vrea că această perioadă de provizorat la DNA să se încheie cu numirea unui “procuror şef dedicat actului de justiţie corect şi profesionist, a unui procuror independent şi integru, care să dorească să continue eforturile depuse de DNA pentru combaterea corupţiei la nivel înalt şi mediu şi căruia să i se dea şansa şi mijloacele pentru a reuşi”.

În decembrie 2018, procurorul general, Augustin Lazăr, anunţa că a cerut Serviciului de îndrumare şi control din cadrul PÎCCJ să facă verificări după ce în spaţiul public a apărut o înregistrare între şefa DNA, Anca Jurma, şi procurorul Florentina Mirică. Şefa acestui serviciu este Laura Codruţa Kovesi. Anca Jurma a precizat, într-o declaraţie transmisă presei, că la discuţie au participat doar cele două şi nu i-a fost cerut acordul pentru efectuarea înregistrării.

Sedinţa de urgenţă la DNA, în prezenţa lui Augustin Lazăr, pentru desemnarea unui nou şef interimar

Procurorul general, Augustin Lazăr, a ajuns, marţi, la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru a participa la o şedinţă cu reprezentanţii instituţiei după ce Anca Jurma a anunţat luni că nu mai doreşte prelungirea mandatului de şef interimar al DNA.

Anca Jurma a anunţat, prin intermediul unei scrisori transmise Secţiei pentru procurori a CSM, că nu mai vrea să continue mandatul interimar la conducerea DNA, a anunţat luni ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Secţia pentru procurori a CSM trebuia să dezbată luni propunerea de prelungire a delegării Ancăi Jurma la conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, însă aceasta a anunţat, prin intermediul unei scrisori transmise Consiliului Superior al Magistraturii, că nu mai doreşte încă un mandat interimar la conducerea DNA. Anunţul a fost făcut de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

“În timpul şedinţei, în timpul deliberărilor, la secţie s-a primit o declaraţie din partea doamnei Jurma prin care renunţă la consimţământul prealabil acordat. În cazul acesta, Secţia nu avea cum decât să ia act de voinţa dânsei, de retragere a acordului şi vom vedea ce va decide Secţia la o şedinţă ulterioară”, a declarat Tudorel Toader.

Întrebat dacă asta înseamnă că urmează o altă persoană la conducerea interimară a DNA, Toader a replicat: “Altă soluţie nu ai. Sigur, altă propunere, sigur, şi CSM-ul, Secţia pentru procurori se va întâlni joia viitoare şi probabil se va decide”.

“Acordul de voinţă este o chestiune strict personală. Dânsa cred că este cea mai în măsură să spună în condiţii şi-a exprimat acordul şi în ce condiţii şi l-a retras. Personal, nu pot să mă substitui domniei sale în a da explicaţii (…) Am convingerea că Secţia pentru procurori va identifica cel puţin provizoriu un procuror care să-şi asume responsabilităţile respective, care să respecte dorinţa cuiva de a nu continua în această funcţie”, a completat Toader.

În iulie 2018, Anca Jurma a fost delegată de către procurorul general Augustin Lazăr pentru interimatul la şefia DNA. Ea deţinuse înainte două mandate de şef al serviciului de cooperare internaţională, ulterior fiind consiliera Laurei Codruţa Kovesi, însă nu instrumentase dosare penale de mai bine de 10 ani.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a propus-o a doua oară pe Adina Florea pentru funcţia de procuror-şef DNA, preşedintele Klaus Iohannis anunţând că aceste numiri se află încă în analiza departamentului de resort din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, prin urmare o decizie încă nu a fost luată în ceea ce priveşte fostul post al Laurei Codruţa Kovesi.