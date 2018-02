Codruţa Kovesi a ieșit la rampă. Declarații incendiare

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că nu are niciun motiv să-şi dea demisia, precizând că a respectat legea în tot ceea ce a făcut.

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seară, că atacul din ultima perioadă asupra justiţiei nu este unul întâmplător şi vizează “îngenuncherea statului român, umilirea societăţii”.

“Nu cred că acest atac este întâmplător. Asistăm în ultima perioadă la un festival disperat al inculpaţilor, un festival în care inculpaţi condamnaţi, în care inculpaţi trimişi în judecată spun neadevăruri, spun părţi de adevăr. Aici nu este vorba despre Kovesi sau despre procurorul şef al DNA. (…) DNA nu este un om, DNA este o instituţie. (…) Acest atac nu este despre Kovesi, acest atac este despre procurorii care şi-au făcut treaba în ultimii ani şi acest atac vizează îngenuncherea statului român, vizează umilirea societăţii şi umilirea cetăţenilor români”, a spus Kovesi într-o conferinţă de presă.

Şefa DNA a arătat că justiţia este “sub un asalt” de mai mult de un an, iar cei care atacă sunt oameni cu resurse care doresc să decredibilizeze actul de justiţie.

“Pentru ce suntem atacaţi? Pentru că ne-am făcut treaba, pentru că am dovedit fapte de corupţie, pentru acest lucru suntem atacaţi. Justiţia este sub un asalt (…) de peste un an de zile. Dacă ne uităm cine atacă, vedem inculpaţi condamnaţi, inculpaţi trimişi în judecată. (…) Oameni care au bani, care au resurse, oameni care au posibilităţi şi care doresc să decredibilizeze actul de justiţie, să decredibilizeze ceea ce s-a făcut în mod corect în ultimii ani, să ducă în derizoriu faptele de corupţie”, a mai spus Kovesi.

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că s-a constatat definitiv în camera preliminară că probele din dosarele în care inculpaţii Vlad Cosma şi Mircea Cosma au fost trimiţi în judecată au fost administrate legal de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti.

“În această cauză în care membrii familiei Cosma au fost trimişi în judecată, cererile şi excepţiile judecate în procedura de cameră preliminară, inclusiv cererile cu privire la legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale au fost respinse. Cererile inculpaţilor Cosma au fost respinse. Cererile prin care au spus că procurorii nu au procedat legal au fost respinse. S-a constatat definitiv în cameră preliminară că probele în dosarele în care inculpaţii Cosma Vlad Alexandru şi Cosma Mircea au fost trimişi în judecată au fost administrate legal de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti”, a afirmat Kovesi într-o conferinţă de presă.

Aceasta a precizat că, după ce Vlad şi Mircea Cosma au fost condamnaţi la închisoare cu executare pe fond în acest dosar, cei doi au început să fac demersuri ‘pentru a obţine din partea procurorilor o pedeapsă mai mică, pentru a obţine un act care să-i ajute să obţină o pedeapsă mai mică’.

“După pronunţarea acestei sentinţe de condamnare, care nu este definitivă, membrii acestei familii, aceşti inculpaţi condamnaţi în primă instanţă, au început diverse demersuri pentru a obţine din partea procurorilor o pedeapsă mai mică, pentru a obţine un act care să-i ajute să obţină o pedeapsă mai mică. Astfel, la începutul lunii ianuarie, şi mai exact vineri, 9 februarie 2018, persoane din anturajul acestor inculpaţi condamnaţi s-au prezentat din proprie iniţiativă la sediul unităţii noastre, respectiv la Serviciul Teritorial Ploieşti, încercând să intimideze procurorii sub forma unor avertismente de difuzare în mass-media a unor înregistrări trunchiate, colaje, de natură să compromită procurorii şi poliţiştii care au lucrat în această anchetă. (…) Nu în ultimul rând, procurorilor li s-a cerut în mod expres: ‘Să ne aşezăm undeva, să căutăm o variantă, să pice la o pace, să facă într-un fel, să picăm la pace’. Procurorii nu au cedat, pentru că ştiu că nu au falsificat probe, pentru că procurorii ştiu că au acţionat legal. Iată că duminică seară au apărut imagini şi au apărut exact acele situaţii care au fost descrise încă de vineri de către persoane din anturajul inculpaţilor”, a spus Kovesi.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că DNA are mecanisme interne de autocurăţare şi dacă un procuror a încălcat legea, nu înseamnă că toţi sunt la fel.

“DNA a dovedit că respectă legea, că legea e egală pentru toţi. (…) Dacă un procuror dintr-o instituţie a încălcat legea, nu înseamnă că toţi sunt la fel”, a afirmat Kovesi într-o conferinţă de presă la sediul DNA.

Aceasta a arătat că nu este prima dată când sunt incidente cu privire la activitatea profesională a DNA, însă de fiecare dată când procurorii nu şi-au respectat atribuţiile profesionale, a sesizat Inspecţia Judiciară.

“Am declarat la preluarea mandatului de procuror şef al DNA toleranţă zero la corupţie, toleranţă zero la neprofesionalism în DNA. Nu este prima dată când sunt incidente cu privire la activitatea profesională din DNA. (…) Atunci când procurorii n-au respectat atribuţiile profesionale, am sesizat Inspecţia Judiciară. Am cerut Consiliului Superior al Magistraturii revocarea unor procurori care nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu. Cred că sunt probleme în toate instituţiile, important este cum te raportezi la ele. La primul semn că un procuror din DNA nu a respectat legea, nu a avut o conduită corespunzătoare, am reacţionat conform atribuţiilor legale. Atunci când a fost vorba de o faptă penală, am investigat-o. Atunci când a fost vorba de o abatere disciplinară, am sesizat inspecţia disciplinară sau am cerut revocarea procurorilor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu. Dar acest lucru ce înseamnă? Că avem mecanisme interne de autocurăţare. Acest lucru nu înseamnă că toţi procurorii din DNA sunt la fel”, a mai afirmat Kovesi.

De asemenea, ea a arătat că, în ultimii patru ani, instituţia a obţinut cele mai bune rezultate de la înfiinţarea ei.

“Procurorii din DNA nu falsifică probe, procurorii din DNA respectă legea în administrarea probelor. Modul în care lucrează procurorii din DNA într-un dosar penal este supus controlului judecătoresc. În toate dosarele noastre care sunt supuse judecăţii, judecătorii verifică dacă procurorii au respectat legea atunci când au administrat o probă. Este în curs o verificare a Inspecţiei Judiciare. (…) Inspecţia Judiciară s-a sesizat încă din cursul zilei de luni. Mai mult decât atât, doi dintre colegii ale căror nume au fost vehiculate în presă au sesizat chiar ei Consiliul Superior al Magistraturii şi implicit Inspecţia Judiciară tocmai pentru a se face aceste verificări. Aşteptăm să vină Inspecţia Judiciară şi aşteptăm să se verifice modul în care s-a lucrat în acest dosar”, a mai declarat procurorul şef al DNA.