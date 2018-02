CSM a dat verdictul în războiul Kovesi – Toader

Secţia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitării ministrului Justiţiei de revocare din funcţie a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

În şedinţa CSM, care a durat două ore şi jumătate, şefa DNA a răspuns, punct cu punct, celor 20 de acuzaţii aduse de ministrul Justţiei în raportul care stă la baza propunerii de revocare a ei din funcţie, ea spunând că motivele invocate sunt nereale, nedovedite şi netemeinice, iar unele nu se confirmă cu nimic în realitate. Ministrul Justiţiei a spus că raportul prezentat de Kovesi “poate fi seducător, convingător”, dacă îl face în faţa celor care nu se pricep deloc şi că pe el nu îl poate convinge. El a mai spus că speră că adevărul va ieşi la suprafaţă, pentru că societatea are nevoie să ştie adevărul ca să ştie ce măsuri să ia. De asemenea, ministrul i-a reproşat lui Kovesi că nu i-a trimis raportul de bilanţ al DNA pe care îl va prezenta miercuri. În replică, Kovesi a spus că nu a venit la CSM pentru a-l convinge pe el, ci pentru a oferi explicaţii şi probe că ceea ce a susţinut el nu este adevărat.

“Secţia a decis respingerea solicitării ministrului Justiţiei cu privire la posibilitatea revocării procurorului şef, prin urmare avizul este unul negativ”, a anunţat vicepreşedintele CSM Codruţ Olaru.

El a precizat că urmează ca Secţia să motiveze aceste aviz: “În perioada imediat următoare, hotărârea va fi motivată şi transmisă decidenţilor”.

Votul în sedinţa Secţiei pentru procurori a CSM a fost 6-1 “împotriva” cererii de revocare, votul “pentru” fiind din partea ministrului Justiţiei.

Avizul CSM este unul consultativ, decizia revenindu-i preşedintelui Klaus Iohannis.

Şedinţa în care Secţia pentru procurori a CSM a discutat cererea de revocare a şefei DNA s-a terminat după aproximativ două ore şi jumătate, ministrul Justiţiei prezentând raportul privind activitatea managerială de la DNA făcut public săptămâna trecută. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a susţinut că prin raportul privind analiza activităţii manageriale a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a scos la suprafaţă tot ce a crezut necesar de evidenţiat, adăugând că dacă prezenta aceste lucruri anul trecut nu îl lua nimeni în seamă. Toader a declarat că, din punctul său de vedere, rezultatul şedinţei este previzibil.

Toader, către Kovesi: Discursul dumneavoastră poate fi seducător, convingător, dacă îl faceţi în faţa celor care nu se pricep deloc. Categoric nu mă convingeţi

“Discursul dumneavoastră poate fi seducător, convingător, dacă îl faceţi în faţa celor care nu se pricep deloc. Categoric nu mă convingeţi. Aţi vorbim despre măreţele realizări în privinţa indisponibilizării”, a spus Toader, după ce Kovesi a răspuns, punctual, la toate cele 20 de acuzaţii din raportul ministrului Justiţiei în baza căruia propune revocarea ei din funcţie.

“Am început spunând că dezbaterea de astăzi să fie un moment al adevărului şi sper că adevărul va ieşi la suprafaţă, că societatea are nevoie să ştie adevărul ca să ştie ce măsuri să ia. Spuneaţi că nu aveaţi de unde să anticipaţi ce va spune CCR, perfect adevărat. Dar nu puteaţi spune că nu ştiaţi că procurorul nu se poate substitui instanţei de contencios administrativ. Cu privire la neprezentarea la comisie, nu vă supăraţi, dar aţi denaturat un pic. Curtea spune că nu aţi răspuns concret la toate întrebările”, a afirmat Toader.

În ceea ce priveşte prezenţa ei la comisia parlamentară, el i-a reproşat că, chiar dacă susţine că a răspuns, nu a răspuns complet.

Ministrul Justiţiei i-a spus şefei DNA că nu îi va da replică la replică pentru că nu este nici timp şi nici cazul, dar că nu l-a convins.

De asemenea, el i-a reproşat lui Kovesi că nu i-a trimis raportul de bilanţ al DNA pe care îl va preznta miercuri.

“Comparaţia dintre CSM şi CCR este bună pentru cei care nu cunosc. Decizia CSM te duci şi o ataci în contencios, decizia CCR e definitivă. Decizia CSM poate să se refere la oameni, decizia CCR se referă la legi. (…) Pe mine nu m-a convins nimic din contraargumentele dumenavoastră. (…) Sigur, nu va judeca doar Secţia de procurori. Vor judeca românii. Convingerea mea este că adevărul va ieşi la suprafaţă. Adevărul trebuie ştiut. Dumneavoastră spuneţi că totul este perfect. V-am contrazis prin cele notate în raport. Spuneaţi că aveţi deschidere la dialog. Foarte bine. Mâine aveţi bilanţul. Mi-aţi trimis şi o invitaţie. Vă mulţumesc, dar nu voi veni”, a continuat Toader, reproşându-i că nu i-a trimis raportul.

Kovesi îi răspunde lui Toader: Nu sunt aici să vă conving pe dumneavoastră. Sunt aici să ofer explicaţii şi probe că ceea ce aţi susţinut dumneavoastră nu este adevărat

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, i-a răspuns ministrului Justiţiei, după ce acesta a spus că nu l-a convins prin explicaţiile date asupra raportului, ea afirmând că nu a venit la CSM pentru a-l convinge pe el, ci pentru a oferi explicaţii şi probe că ceea ce a susţinut el nu este adevărat

“Nu sunt aici să vă conving pe dumneavoastră. Sunt aici să ofer explicaţii şi probe că ceea ce aţi susţinut dumneavoastră nu este adevărat. Dacă voiaţi să fiţi convins, am fi discutat”, i-a răspuns Kovesi.

Kovesi: Aceste motive sunt nereale, nedovedite şi netemeinice, iar unele nu se confirmă cu nimic în realitate

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat marţi la şedinţa Secţiei pentru procurori a CSM, că motivele invocate de ministrul Justiţiei în raportul care stă la baza propunerii de revocare a ei din funcţie sunt nereale, nedovedite şi netemeinice, iar unele nu se confirmă cu nimic în realitate.

Procurorul şef al DNA, care a răspuns la toate cele 20 de acuzaţii din raporul ministrului, în şedinţa Secţiei pentru procurori a CSM, a spus că investigarea unor persoane care deţin funcţii înalte în stat nu este o dorinţă a procurorilor DNA, ci este o competenţă prevăzută de lege, că în DNA nu se falsifică probe şi că nu există dovezi în acest sens, iar referindu-se la unul din punctele din raportul lui Toader, ea a arătat că plenul CSM a stabilit că tocmai Tudorel Toader este cel care şi-a depăşit competenţa. Procurorul şef al DNA a declarat la începutul şedinţei Secţiei pentru procurori a CSM, că motivele invocate de ministrul Justiţiei în raportul care stă la baza propunerii de revocare a ei din funcţie sunt nereale, nedovedite şi netemeinice, iar unele nu se confirmă cu nimic în realitate.

“Aceste motive sunt nereale, nedovedite şi netemeinice, iar unele nu se confirmă cu nimic în realitate”, a afirmat Kovesi, spunând că nu există niciun fel de probă pentru unele acuzaţii din raportul ministrului Toader.

Ea a spus că a pregătit un material cu activitatea DNA începând din 2016, iar câte un exemplar le va da membrilor CSM şi ministrului Justiţiei.

Kovesi a arătat, la şedinţa CSM, că, de când a preluat conducerea DNA, Direcţia a avut cele mai bune rezultate de la înfiinţare: “De la preluarea mandatului, DNA a ânregistrat cele mai bune rezultate de la înfiinţarea instituţiei”.

Ea a răspuns, punctual, la toate cele 20 de acuzaţii aduse de ministrul Justiţiei în raport.

Referindu-se la primul punct din raport, care vizează un comportament reprezentând o încălcare sistematică a Constituţiei, Kovesi a spus că acest lucru dovedeşte lipsa de predictibilitate a legislaţiei şi că există uneori interpretări diferite, iar dacă aceste lucruri nu ar exista, nu ar exista nici Curtea Constituţională. “Ministrul Justiţiei reproşează unui magistrat că nu a prevăzut că va urma o decizie a CCR, ni se reproşează că nu am ştiut dinainte că CCR va declara un conflict de natură constituţională”, a spus Kovesi.

De asemenea, Laura Codruţa Kovesi a arătat, la unul dintre răspunsuri, că plenul CSM a stabilit că tocmai Tudorel Toader este cel care şi-a depăşit competenţa.

“Declaraţiile pe care ministrul Justiţiei referitor la acest dosar cunoscut publicului (dosarul Belina – n.r.), în 26 septembrie am sesizat CSM şi am considerat că, prin declaraţiile prin care ministrul Justiţiei le-a făcut, a fost în măsură să afecteze independenţa sistemului judiciar. CSM a decis că tocmai ministrul Justiţiei este cel care şi-a depăsit competenţa. Este vorba despre decizia numarul 172 din 2017”, a declarat procurorul al şef DNA.

Întrebată de către ministrul Justiţiei cu câte voturi a fost luată această decizie în plenul CSM, Laura Codruţa Kovesi a răspuns: “Mă bucur că îmi puneţi întrebări, până acum nu aţi vrut să ştiţi punctul meu de vedere”.

De asemenea, Kovesi a arătat că a răspuns în scris la toate solicitările comisiei parlamentare privind alegerile prezidenţiale din 2009, în care a explicat că nu deţine date care să aibă legătură cu obiectul de activitate al comisiei. “Faptul că răspunsul nu a corespuns aşteptărilor nu reprezintă un motiv de revocare”, a precizat ea.

Kovesi a mai arătat că la unul dintre punctele din raport, de exemplu, ministrul îşi susţine propunerea de revocare bazându-se pe un comunicat al DNA: “Ministrul Justiţiei a considerat că se impune revocarea din funcţie deoarece într-un comunicat al DNA s-au făcut referiri la aspecte de oportunitate O descriere a situaţiei într-un comunicat nu poate constitui o situaţie de încălcare a competenţelor de către conducătorul instituţiei. Acest comunicat nu a fost retras niciodată, este pe site-ul instituţiei, este o susţinere neadevărată”.

În ceea ce priveşte comportamentul discreţionar şi autoritar pe care i l-a imputat Toader, Kovesi a spus: “Este o susţinere subiectivă, nu ştiu ce criterii a a avut domnul ministru, probabil că au fost criterii subiective”.

Legat de implicarea sa în anchetele unor procurorii, şefa DNA a arătat că aceste acuzaţii sunt făcute în baza unor afirmaţii luate din spaţiul public: “Mi-am asumat acest dosar în sensul verificării legalităţii soluţiei procurorului şi a asumării deciziei luate. (…) Şi acest motiv este nedeovedit şi netemeinic”.

Şefa DNA a mai spus că nu a folosit niciodată cuvântul “decapat” şi niciodată nu a prioritizat dosarele după calitatea unei persoane. “Din expertiza tehnică rezultă foarte clar că înregistrările apărute în spaţiul public nu sunt originale, nu sunt autentice. Ministrul Justiţiei a eliminat cocluziile unei probe tehnice. Primul criteriu este vechimea dosarelor, data la care ele se înregistrează. La dosarele mai vechi de un an există şi un ordin al procurorului general, care verifică dosarele mai vechi de un an, de doi sau chiar de 5 ani”.

La punctul 11 din raportul ministrului, care a invocat că a contestat autoritatea CCR, Kovesi a răspuns: “Niciodată nu am contestat autoritatea CCR, nu am contestat şi nu am emis nicio părere laudativă faţă de deciziile CCR. Am prezentat date statistice şi tipologii identificate în dosarele de abuz în serviciu. Nu am criticat decizia CCR, ci am prezentat efectele. Faptul că în cadrul unor dezbateri profesionale mi-am exprimat punctul de vedere nu cred că poate constitui un motiv de revocare. Însuşi ministrul Justiţiei a demarat o dezbatere publică privind redefinirea abuzului în serviciu”.

De asemenea, procurorul şef al DNA a spus, legat de interviurile oferite presei, că nu a contestat niciodată activitatea Parlamentului în aceste declaraţii.

“Am respectat dispoziţiile legale şi codul deontologic. Nu am contestat niciodată activitatea Parlamentului. (…) Referitor la afirmaţiile făcute despre modificarea unor legi, exprimarea unor opinii nu este interzisă procurorilor. Dacă ar fi aşa, ar trebui să interzicem toate revistele de Drept, pentru că în aceste reviste magistraţii îşi spun punctul de vedere asupra unor legi”, a spus Kovesi.

“În toate interviurile am respectat codul deontologic şi am spus că aplicăm legea. Dacă ar fi aşa, ar trebui să desfiinţăm toate revistele de drept, în care avocaţii şi magistraţii îşi exprimă opiniile privind modificări legislative”, a mai arătat Kovesi.

La punctul 13, legat de faptul că, în urmă deliberărilor, CCR a stabilit că înfiinţarea secţiei speciale de anchetare a magistraţilor este constituţională, Kovesi a spus că nu înseamnă că ea este şi utilă, nu înseamnă că este obligatoriu ca dispoziţiile să se aplice în această formă.

“Aţi spus că am făcut afirmaţii de o gravitate fără precedent, care au afectat imaginea ţării. S-a dovedit că există o legătură între afirmaţiile mele şi declaraţiile unor oficiali? CMS a dat aviz negativ şi a criticat modificările legilor justiţiei. Nu înseamnă că oficiali europeni s-au exprimat pentru că procurorul şef al DNA a criticat aceste dispoziţii. Am să susţin în continuare că inculpaţi condamnaţi atacă justiţia, îi vedem zilnic în studiouri de televiziune. Prin ceea ce a făcut DNA în ultimii ani s-a dovedit că lupta cu corupţia este eficientă. Acest lucru a îmbunătăţit imaginea României, nicidecum nu a afectat-o”, a arătat şefa DNA.

Ea a mai spus că, dacă România a înregistrat rezultate bune împotriva corupţiei, le-a realizat şi pentru că procurorii au fost independenţi în activitate.

“Investigarea unor persoane care deţin funcţii înalte în stat nu este o dorinţă a procurorilor DNA, este o competenţă prevăzută de lege. Ia să vedem câte condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt în dosare instrumentate de DNA: Niciuna, de când mă aflu la conducerea DNA. În perioada 2001-2012 au fost 12”, a afirmat Kovesi.

În ceea ce priveşte acuzaţiile ministrului privind creşterea numărului de achitări şi sporirea cheltuielilor, Kovesi a arătat că în 2016, 116 persoane au fost achitate, dintre care 15 în urma deciziei privind abuzul în serviciu. “În 2016 nu a crescut numărul achitărilor, ci a scăzut faţă de anul anterior. Nu toate soluţiile în care s-au pronunţat achitări sunt imputabile procurorilor DNA. Cu privire la ponderea achitărilor, din nou, este o susţinere nereală în raportul MJ.

A se face o asemenea afirmaţie, de o gravitate atât de mare (…) Am respectat în totalitate decizia CSM privind raportările, care este obligatorie. Cu privire la alocările bugetare – compararea bugetelor unor structuri de Parchet diferite nu este oportună, în primul rând pentru că în structură DNA avem şi poliţişti. Peste 80% din bugetele structurilor de Parchet vizează cheltuieli de personal. În 2016, DNA a avut un buget de 27 de milioane de euro, 84% a însemnat plata salariilor, cheltuieli de personal. 2,7 milioane au fost cheltuieli cu anchetele. 667 milioane euro au fost măsuri asiguratorii impuse de DNA. 226 de milioane euro a adus DNA la bugetul de stat în urma unor decizii definitive ale instanţei”, a explicat şefa DNA.

Legat de lipsa de implicare a procurorului şef în sancţionarea unor comportamente, imputată, de asemenea, de Tudorel Toader, Kovesi a spus că în cursul anului trecut a solicitat plecarea a doi procurori din DNA şi că atunci când au fost situaţii de procurori care au încălcat Codul deontologic, a intervenit imediat.

La punctul 18 din raport, la care i se reproşează falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice, Kovesi a spus că nu se falsifică probe în DNA şi nu există dovezi că s-ar fi falsificat.

Legat de tergiversarea soluţionării dosarelor cu consecinţa prescrierii, procurorul şef al DNA a arătat că toate dosarele mai vechi de un an sunt supuse unui dublu control, inclusiv al procurorului general.

Toader: Am scos la suprafaţă tot ce am crezut că trebuie scos la suprafaţă. Dacă spuneam aceste lucruri anul trecut, nu mă lua nimeni în seamă. Rezultatul şedinţei este previzibil

„Eu mi-am făcut datoria ca ministru. Sigur, nu neg lucrurile bune care se fac. Categoric nu le neg, dar spuneam în raport şi repet, alea bune nu le justifică pe cele rele. (…) Luând în considerare lucrurile bune, datoria mea, fiind ministru al Justiţiei, este să scot la suprafaţă aceste lucruri, să le spunem public, să determinăm interpretarea legii în sesnsul bun. Eu mi-am îndeplinit această datorie, eu ştiu că noi avem competenţe partajate. (…) Am scos la suprafaţă -nu în totalitate – ceea ce am crezut că trebuie scos la suprafaţă. Dacă spuneam aceste lucruri anul trecut, nu mă lua nimeni în seamă. Este necesară o nouă abordare”, a declarat Tudorel Toader marţi, în secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Ministrul Justiţiei a explicat că anul trecut nu a considerat necesară revocarea procurorului şef al DNA.

„Am concluzionat că nu este momentul să cer revocarea şi că nu se exclude o evaluare continuă şi o repunere în discuţie a comportamentului constituţional. Am arătat încălcările. A mai trecut un an. S-au adăugat şi alte încălcări. Am enumerat 19, că unul era deja. Acum nu mai pot spune că este inoportun”, a subliniat Toader.

Ministrul Justiţiei a mai spus că din punctul său de vedere, rezultatul este previzibil, dar „nu este problemă”.

„Nu vreau să fiu rău, să spun că rezultatul este previzibil pentru mine, dar am venit din respect pentru instituţie. Decizia pentru mine este previzibilă, dar nu este problemă”, a spus Toader.

Procurorul general, Augustin Lazăr a declarat la sosirea la CSM că este o cerere de revocare care trebuie să parcurgă o anumită procedură pentru a fi validată. Şefa DNA Laura Codruţa Kovesi şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader nu au făcut declaraţii la sosire.