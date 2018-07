Reacția lui Kovesi după ce a fost revocată de Iohannis

Laura Codruţa Kovesi a spus că decretul de revocare semnat luni de către preşedintele Klaus Iohannis privind revocarea sa din funcţie “lasă un mare semn de întrebare” – dacă va exista o subordonare discreţionară a procurorilor şefi faţă de ministrul Justiţiei.

“Nu comentez decizia CCR, dar motivarea sugerează că procurorii ar putea fi în viitor subordonaţi ministrului Justiţiei”, a afirmat Kovesi. De asemenea, ea a spus că DNA a demonstrat că legea este egală pentru toţi şi nimeni nu e prea puternic pentru a se sustrage din faţa legii, a contribuit la conştientizarea societăţii cu privire la gravitatea fenomenului corupţiei şi a arătat că poate fi înfrântă corupţia. Kovesi a afirmat că voinţa politică acum este pentru blocarea justiţiei şi că modul brutal în care se forţează modificarea legilor penale arată că vor protecţie pentru trecut, pentru prezent şi pentru viitor şi şi-a îndemnat colegii procurori să nu abandoneze lupta. La finalul declaraţiei de presă pe care a susţinut-o la sediul DNA, Kovesi a transmis şi un mesaj “către cetăţeni şi societate”: “Corupţia poate fi învinsă. Nu abandonaţi!”.

Kovesi a spus că, având în vedere decretul semnat de către preşedintele Iohannis, mandatul său la conducerea DNA încetează începând de astăzi.

Ea a precizat că va realiza un bilanţ al activităţii sale de 5 ani, o lună şi 24 de zile la conducerea DNA, raport care va fi publicat cât mai repede posibil pe site-ul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Kovesi a spus că procedura de revocare a sa din funcţia de procuror-şef al DNA nu a întrunit condiţiile cerute de lege, iar revocarea sa lasă un mare semn de întrebare.

“CSM a dat aviz negativ, am dovedit în faţa Secţiei de procurori că motivele invocate de ministrul Justiţiei o parte sunt nereale, o parte neîntemeiate. Decretul de revocare emis de preşedintele României lasă un mare semn de întrebare – va exista o subordonare discreţionară a procurorilor şefi faţă de ministrul Justiţiei?”, s-a întrebat Kovesi.

Ea a mai spus că nu comentează decizia Curţii Constituţionale, dar “motivarea acesteia sugerează că procurorii ar putea fi în viitor subordonaţi ministrului Justiţiei”, adăugând că, în opinia sa, o clarificare rămâne în continuare necesară.

Laura Codruţa Kovesi a mai spus, în declaraţia de presă care a durat câteva minute, că începând de astăzi nu va mai lucra în DNA şi va rămâne procuror: “De astăzi nu voi mai lucra în DNA, voi rămâne procuror”.

De asemenea, Kovesi le-a mulţumit colegilor săi din DNA şi tuturor procurorilor din Ministerul Public “pentru curajul şi profesionalismul” lor.

”Vă mulţumesc tuturor pentru curajul vostru, pentru profesionalism. Vă mulţumesc pentru rezistenţa şi dârzenia de care aţi dat dovadă în lupta cu infracţionalitatea. Vă mulţumesc că aţi mers înainte indiferent cât de atacaţi am fost, indiferent cât de umiliţi am fost în faţa societăţii, în faţa familiilor noastre, târâţi în noroi, fără posibilitatea de a ne apăra. Am putut doar să sesizăm CSM pentru apărarea adevărului”, a afirmat ea.

Laura Codruţa Kovesi a făcut această declaraţie având alături câteva zeci de angajaţi ai DNA.

Kovesi: DNA a demonstrat că legea este egală pentru toţi. Voinţa politică acum e pentru blocarea justiţiei. Dragi colegi, nu abandonaţi!

Laura Codruţa Kovesi a afirmat, luni, la încheierea mandatului, că DNA a demonstrat că legea este egală pentru toţi şi nimeni nu e prea puternic pentru a se sustrage din faţa legii, a contribuit la conştientizarea societăţii cu privire la gravitatea fenomenului corupţiei şi a arătat că poate fi înfrântă corupţia. Ea a spus că voinţa politică acum e pentru blocarea justiţiei şi că modul brutal în care se forţează modificarea legilor penale arată că vor protecţie pentru trecut, pentru prezent şi pentru viitor. Ea şi-a îndemnat colegii procurori să nu abandoneze lupta.

”DNA a obţinut în ultimii 5 ani şi alte rezultate care nu sunt statistice: a demonstrat că legea este egală pentru toţi şi nimeni nu eprea puternic pentru a se sustrage din faţa legii. Procurorii independenţi au făcut investigaţii faţă de persoane care păreau de neatins, indiferent de funcţia lor, indiferent de statutul social şi indiferent de averea pe care aceştia au deţinut-o. Am contribuit prin anchetele noastre la conştientizarea societăţii cu privire la gravitatea fenomenului corupţiei”, a afirmat Kovesi.

Ea a spus că, în primul rând, procurii au reuşit să demonstreze că instituţiile publice din România sunt eficiente, că lucrează legal, ”dar mai ales da, corupţia poate fi înfrântă”.

”Nu, episodul de astăzi nu este o înfrângere. Modul brutal în care se forţează modificarea legilor penale ne arată că vor protecţie pentru trecut, pentru prezent şi pentru viitor”, a continuat ea.

Codruţa Kovesi a precizat că, după şase ani la conducerea Parchetului General şi 5 ani, o lună şi 24 de zile în funcţia de procuror-şef al DNA, poate spune că ”nimic nu poate fi pus în balanţă faţă de continuarea acestei lupte, căci această luptă e una pentru apărarea societăţii faţă de infractori preiculoşi”.

”Da, sistemul judiciar trece printr-un moment dificil. Toţi ştim asta, căci am văzut cu toţii ce mai rămâne din legile penale, am văzut cu toţii forma adoptată în Parlament în ceea ce priveşte Codul penal şi Codul de procedură penală, am făcut şi noi observaţii, a făcut şi ICCJ, şi CSM, şi nu în ultimul rând şi poate cel mai important şi Parchetul de pe lângă ICCJ. Este de bun-simţ să observăm că voinţa politică în acest moment nu e pentru o justiţie eficientă, ci este pentru blocarea anchetelor şi pentru blocarea justiţiei. Noi nu putem duce o luptă politică, ne interzice legea. Pledoaria noastră este însă pentru o legislaţie stabilă, prin care procurorii să fie independenţi. Independenţa procurorilor este o valoare incoruptibilă. DNA este o instituţie matură, profesionistă, care a demonstrat că îşi îndeplineşte atribuţiile indiferent de provocări. Aşa că, dragi colegi, nu abandonaţi, continuaţi să vă faceţi treaba şi nu abandonaţi!”, a subliniat Codruţa Kovesi.

Kovesi, mesaj “către cetăţeni şi societate”: “Corupţia poate fi învinsă. Nu abandonaţi!”

Laura Codruţa Kovesi, revocată luni din funcţia de procuror-şef al DNA, a transmis un mesaj “către cetăţeni şi societate”, spunând că poate fi învinsă corupţia.

Laura Codruţa Kovesi a susţinut o scurtă declaraţie de presă, luni, la sediul DNA, după ce preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a sa din funcţie, afirmând că procedura de revocare nu a întrunit condiţiile cerute de lege, iar revocarea sa lasă un mare semn de întrebare – “va exista o subordonare discreţionară a procurorilor şefi faţă de ministrul Justiţiei?”

De asemenea, ea le-a mulţumit colegilor săi din DNA şi tuturor procurorilor din Ministerul Public, pentru curaj şi pentru profesionalism.

Ea şi-a încheiat declaraţia de presă cu un mesaj “către cetăţeni şi societate”:

“Corupţia poate fi învinsă. Nu abandonaţi!”, a spus Kovesi.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi.

Laura Codruţa Kovesi a fost procuror general al României, în perioada 2006-2012 şi se află la conducerea DNA din mai 2013, iar mandatul său urma să se încheie în anul 2019.