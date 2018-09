“Mi s-a reproşat, pe de o parte, că am ales calea răfuielii publice în loc să spun ce am de spus în interiorul partidului, iar, pe de altă parte, că am ales prost momentul acestei răzvrătiri, unii spunând că trebuia să mai aştept şi să nu pun paie pe foc într-un context şi-aşa încărcat, iar alţii că am tăcut mult prea mult timp, susţinându-l necondiţionat pe actualul preşedinte. În primul rând, nu am ieşit cu niciun fel de declaraţii publice înainte de a epuiza toate căile statutare, în interiorul partidului, şi de a mi se pune în cârcă, premeditat, decontul evenimentelor din 10 august, din Piaţa Victoriei.

Ca să nu existe niciun fel de dubiu, condamn cu fermitate manifestările violente ale unor participanţi la miting, care au fost la un pas să degenereze. Intervenţia jandarmilor a fost, prin urmare, cât se poate de legitimă. Mai departe, dacă forţele de ordine au dat dovadă de exces de zel, dacă au folosit forţa în mod nejustificat sau nu – este treaba organelor de anchetă să stabilească şi în niciun caz nu poate fi responsabilitatea mea, ci a ministrului de Interne. Dacă s-a greşit, să-şi asume vina, dacă totul a fost minunat, să culeagă laurii”, a adăugat edilul.

Gabriela Firea susţine că, cel puţin în cazul său, loialitatea este o trăsătură fundamentală de caracter, dar nu cu orice preţ şi în orice condiţii.

“Iar în cazul nostru concret, consider că este mult mai importantă loialitatea mea faţă de echipă sau de partid, în ansamblul său, decât faţă de un singur om, fie el şi preşedintele Dragnea. Nu în ultimul rând, mi-am pus şi eu, aşa cum cred că a făcut-o orice coleg de bună credinţă, întrebarea cum de am ajuns ca atât de mulţi români să fie supăraţi pe noi? Şi mă refer la oameni din România reală, nu de pe reţelele de socializare, unde manipularea este mult mai facilă. Cei din mediul rural ne reproşează că nu s-ar fi luat măsuri de prevenţie pentru ca pesta porcină să nu-i lase fără animalele din bătătură, cei de la oraş sunt supăraţi din cauză că toate proiectele de infrastructură merg în pas de melc din cauza birocraţiei şi a legislaţiei ineficiente, şi cu toţii, fără deosebire, sunt dezamăgiţi că, din nefericire, partidul care are în rândurile sale cei mai buni profesionişti în toate domeniile a propulsat în unele poziţii importante oameni care nu ne fac cinste”, a menţionat vicepreşedintele PSD.

Primarul general admite că a ajuns într-un punct-limită, în care “nu se mai poate aşa”.

“Am ajuns într-un punct în care, spun eu, nu se mai poate aşa. O gândesc, cu siguranţă, şi alţii, dar nu au considerat poate oportun să se exprime. Dar modul în care conducerea partidului s-a concentrat în mâinile unui singur om, care ia toate deciziile doar într-un grup restrâns de apropiaţi, unii nici măcar membri ai PSD, ignorând forurile statutare, nu ne poate duce decât într-o fundătură. De un an şi jumătate nu facem altceva decât să reacţionăm la atacurile adversarilor, concentrate pe teme colaterale, în loc să ne focusăm pe aplicarea programului de guvernare, pentru care ne-au votat oamenii. Or fi răi duşmanii noştri, dar poate avem şi noi o vină cât de mică”, menţionează aceasta.

În opinia acesteia, este nevoie de o nouă abordare, în care conducerea partidului să aibă un dialog permanent cu toţi vectorii săi, începând de la miniştri, deputaţi, senatori, continuând cu primari, preşedinţi de Consilii Judeţene, consilieri locali şi terminând cu preşedinţii de organizaţii.

”Pentru că numai în acest fel evităm situaţia actuală în care suntem decuplaţi de agenda reală a oamenilor. De noi depinde dacă din această confruntare de idei vom ieşi slăbiţi sau întăriţi, în funcţie de disponibilitatea noastră, a tuturor, de a judeca lucrurile simplu, în funcţie de interesul legitim al oamenilor, sau pe baza unor orgolii personale şi scenarii cusute cu aţă albă. Luarea mea de poziţie ar putea reprezenta, aşa cum s-au grăbit deja unii să profeţească, o sinucidere politică, şi mi-am asumat această variantă, sau, dimpotrivă, o şansă reală pentru Partidul Social Democrat de a demonstra că este principala forţă politică a ţării, o forţă a Binelui, capabilă să ducă la bun sfârşit angajamentele pe care şi le-a luat în faţa oamenilor şi să câştige următoarele bătălii electorale. Aşa să ne-ajute Dumnezeu!”, a încheiat Gabriela Firea scrisoarea deschisă trimisă membrilor PSD.