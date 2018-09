Băsescu îndemnă la răsturnarea Guvernului Dăncilă

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Opoziţia pare să facă “un blat ruşinos” cu PSD, refuzând să depună moţiune de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, iar PNL şi USR mimează opoziţia, liderii Ludovic Orban şi Dan Barna mulţumindu-se să depună doar moţiuni simple împotriva miniştrilor.

“Opoziţia pare a face un blat ruşinos cu PSD refuzând să depună o moţiune de cenzură. PNL şi USR pur şi simplu mimează opoziţia. Context : -Economia este măcinată de criza pestei porcine, gestionată cu deplină incompetenţă de guvern; -Sub comandă politică, dreptul la liberă exprimare a fost înăbuşit prin intervenţia exagerat violentă a jandarmilor împotriva manifestanţilor din 10 August în Piaţa Victoriei; -Guvernul Dăncilă este incapabil să utilizeze fondurile europene; -Alianţa PSD-ALDE scârţâie din toate încheieturile datorită ambiţiilor prezidenţiale ale lui Tăriceanu şi a blocării amnistiei şi graţierii; -PSD este brăzdat de falii generate de lupta clicilor din interior pentru bani şi putere, lupte care nu se vor opri curând ; -UDMR se declară nemulţumit de colaborarea cu Guvernul Dăncilă ; -Aripa Ponta este într-o bătălie deschisă cu Dragnea” , a afirmat Traian Băsescu, într-o postare duminică pe Facebook.

Senatorul PMP mai spune că nu există alt moment mai bun pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, acum când sunt destui parlamentari ai PSD care vor capul preşedintelui social-democrat, Liviu Dragnea.

“În acest context, Ludovic Orban şi Dan Barna mimează opoziţia şi depun moţiuni simple împotriva lui Carmen Dan şi a lui Daea, moţiuni care constituţional nu au nici un efect, în loc să se alăture PMP şi să depună o moţiune de cenzură sănătoasă împotriva Guvernului Dăncilă, cu ceva şanse de reuşită şi pentru a continua să ţină PSD-ul în corzi. Dacă moţiunea de cenzură ar reuşi, acela ar fi şi sfârşitul lui Dragnea şi Slavă Domnului, sunt destui parlamentari PSD care îi vor capul acum când este şubrezit consistent. Moment politic mai bun pentru o moţiune de cenzură, nu poate exista. Reuşită sau nu, moţiunea ar avea meritul unei delimitări clare a opoziţiei de ticăloşiile şi incompetenţa Guvernului Dăncilă şi ale alianţei PSD – ALDE”, a completat Băsescu.

Acesta îi îndeamnă pe cei din PNL şi USR să ia scrisoarea puciştilor dn PSD, Gabriela Firea, Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu, dacă nu găsesc motive pentru o moţiune de cenzură, s-o intituleze “Moţiune de Cenzură împotriva Guvernului Dăncilă” şi s-o depună la Parlament. Băsescu adaugă că Opoziţia ar avea sigur parte de voturile puciştilor social-democraţi.

“Din păcate asistăm la un blat degradant pentru PNL şi USR, la fel ca blaturile din Parlament la votul legii care propunea 300 parlamentari sau cea prin care se acordă pensii speciale aleşilor din administraţia locală, când PNL a votat cot la cot cu PSD. Dacă USR şi PNL nu găsesc motive pentru o moţiuni de cenzură, le sugerez să ia scrisoarea puciştilor Firea, Stănescu şi Ţuţuianu, s-o numească Moţiune de Cenzură împotriva Guvernului Dăncilă şi s-o depună. Din PSD vor avea sigur voturile puciştilor care sunt departe de a se dezice de acţiunea lor. Sunt unii care se cred pe ei deştepţi (de fapt nişte propagandişti blatişti) şi pe noi proşti, care public justifică inacţiunea politică prin faptul că opoziţia nu are majoritate în Parlament. De acord. Dar un guvern mai bun decât Guvernul Dăncilă,cu care să nu ne fie ruşine în preşedenţia UE, putem avea? Eu sunt convins că da”, a conchis fostul şef al statului.

Vineri a avut loc Comitetul Executiv Naţional al PSD, în care s-a supus la vot continuitatea sprijinului oferit pentru preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Doar opt social-democraţi din CexN au votat împotriva susţinerii lui Liviu Dragnea, în timp ce 56 au votat pentru susţinere. Conducerea lărgită a PSD a dezbătut, vineri, “Declaraţia privind Starea Partidului Social Democrat”, într-o şedinţă care a durat peste opt ore.

Documentul propune 19 măsuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al PSD şi din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, precum şi asigurarea interimatului conducerii partidului de către premierul Viorica Dăncilă până la organizarea unui Congres Extraordinar, în prima parte a anului 2019. Declaraţia este semnată de un „Comitet de iniţiativă” format din Paul Stănescu, vicepreşedinte al PSD, viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD şi primar general al Capitalei şi Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte al PSD şi vicepreşedinte al Senatului.