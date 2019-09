BEC joaca alba-neagra cu listele de semnături la prezidențiale

Între parter și etaj, BEC a “pierdut” 65.444 semnături

Candidatura lui Bobby Păunescu, blocată de personalul tehnic auxiliar AEP

“Neregulile în activitatea personalul tehnic auxiliar AEP, de analiză a candidaturii depuse de către Bobby Păunescu pentru alegerile prezidențiale, au condus la aprobarea de către Biroul Electoral Central (BEC) a unor date total nereale, în legatură cu documentația depusă în susținerea candidaturii și implicit respingerea acestei candidaturi”, se arată in comunicatul Biroului de campanie al candidatului.

Astfel, cu toate că Dosarul de candidatură conținea listele cu 243.000 de susținători, BEC a transmis, pe baza informațiilor transmise de numărătorii auxiliari de semnături, că sunt doar 177.556!

Într-o conferință de presă ținută astăzi in fața BEC, Bobby Păunescu a cerut BEC sa faca publice dosarul de inscriere, “in care se vede ca s-au depus semnaturile a 243.000 de sustinatori si procesul verbal de numarare a voturilor, prin care se vede dezinformarea personalului tehnic auxiliar AEP”.

În spatele ușilor închise

Regizor și antreprenor de succes, Păunescu a prezentat pe scurt filmul înscrierii în cursa prezidențială. Un film în care actorii nu respectă scenariul, adică legea, și ticluiesc altul, iar BEC, fără să vadă ”filmul”, acordă marele premiu: respins!

Potrivit lui Păunescu, ”metoda prin care s-a făcut verificarea, numărarea, absolut orice legat de aceste semnături, s-a făcut într-un mod netransparent, în sensul în care noi am fost ținuți jos, la parter, iar toți ceilalți erau la etaj, unii erau invitați în camere – cum prevede legea – alături de echipele respective, să vadă câte semnături sunt. Noi am cerut treaba asta de mai multe ori, ni s-a spus că este ilegal. Ulterior, interesându-ne, am aflat că este legal. Sper ca toată povestea asta să se reglementeze; ne-am intersat și este vorba despre personalul auxiliar BEC, cei care culeg aceste informații și le dau judecătorilor pentru ca ei să ia decizia”.

”Am scris pe procesul verbal că menționez că nu am fost prezent la studierea dosarului nici eu și nici cineva din echipa mea. Semnez, semnează și dânșii. Este ca și cum te-ai duce la bancă, ai 3.000 de lei, îi dai casierului 3000 de lei, el se duce în spatele ghișeului, îi numără și când se întoarce îți spune că i-ai dat 1000. Cam așa s-a întâmplat.

Inevitabil, apare și domnișoara cu dubii

După două ore de rugăminți să mergem sus, ne-au dus sus după ce terminaseră așa-zisa numărare, care era făcută de o singură domnișoară. Nu am nimic împotriva ei, și ea avea dubii, erau mai multe acolo, amestecate, m-au pus să semnez o hârtie că am depus 193.000 de semnături pe care șeful personalului auxiliar a semnat. Le-am spus că eu nu pot să semnez, pentru că am depus 243.000. Ulterior, în comunicat, am văzut 170.000”.

”O altă chestiune interesantă și, zic eu, dă de gândit: când au început să aducă cutiile care erau multe – mai un banc, mai o anecdotă, așa cum e normal, indiferent că unii sunt de o parte sau alta. Noi am dus toate cutiile înăuntru. Peste 243.000 de semnaturi, pe care le luaseră sus deja. Mai erau 20.000 jos. 15.000, să nu exagerez… La 11.30 a început procedura asta de a aduce cutiile astea sus, iar la ora 12.02 au spus: stop, se închide aici. Nu mai aveți voie să băgați nimic. Acele cutii de jos nu au vrut sub nici o formă să le ia înăutru, deși procesul de aducere a acestor documente începuse înainte de ora 12.00. Iar procesul nu a fost îngreunat din vina noastră”, a mai declarat Bobby Paunescu, citat de Kanal D.

Păunescu a mai subliniat ca “împreună cu asociațiile și organizațiile pe care le conduc și din care fac parte ne vom lupta cu acest sistem mafiot. În primul rând, vom lupta pentru fiecare român care vrea sa facă ceva pentru țara lui, care mai crede în România. Eu încă mai cred în România, eu încă mai cred că ei, și mă refer la cei care blochează cursul normal al unei candidaturi, nu reprezintă majoritatea, nu ne reprezintă pe noi, cei care vrem să facem ceva pentru viitorul nostru, al dumneavoastră, al copiilor dumneavoastră“.