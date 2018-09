UPDATE-CEx-ul PSD. Ce a făcut Dragnea

UPDATE- Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri seara că i s-a cerut de către colegii din filiale să nu plece de la conducerea partidului. El a anunţat că a fost un vot în ceea ce îl priveşte în CExN al PSD, deşi “unii colegi” nu doreau acest lucru. “A fost un vot, cu toate că unii colegi au spus că nu facem niciun vot. Nu am fost de acord, pentru că s-a minţit, s-a manipulat prea mult în ultimele zece zile. (…) În aceste zile majoritatea colegilor mei din CExN au avut întâlnire cu organizaţiile în judeţe, majoritatea dintre ei m-au sunat în timpul acelei şedinţe, au pus telefonul pe speaker să le spun câteva cuvinte colegilor şi să aud ce puncte de vedere au. Fără nicio excepţie, colegii din judeţele de unde am fost sunat mi-au cerut ca nu cumva să renunţ la funcţia de preşedinte al partidului, cu toate că demisia este un act unilateral. (…) Motivul principal era că am deschis prea multe fronturi”, a declarat Dragnea la finalul şedinţei CExN al PSD. Liderul PSD a menţionat că s-a discutat despre scrisoarea prin care s-a cerut demisia sa, semnată de un grup de iniţiativă. * CExN PSD/Ţuţuianu: Este prima dezbatere consistentă în şedinţa CExN; scrisoarea şi-a atins scopul Vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu a declarat vineri, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al partidului, că a fost prima dezbatere consistentă în acest for şi, din acest punct de vedere, scrisoarea şi-a atins scopul. “Apreciez că este prima dezbatere consistentă în şedinţa Comitetului Executiv Naţional. Cred că este începutul unei normalităţi şi cred că, din acest punct de vedere, scrisoarea pe care am făcut-o şi-a atins scopul. Nu contează numărul de voturi, ci contează că ne-am putut exprima, că am adus argumente pro şi contra şi mai contează că acest CExN devine un organ lucrativ care va avea capacitatea să ia în viitor cele mai bune decizii pentru partid”, a spus Ţuţuianu. Membrii Comitetului Executiv National al PSD au dat, vineri seara, un vot majoritar de încredere în favoarea preşedintelui partidului, Liviu Dragnea. * Firea: 39 voturi pentru rămânerea lui Dragnea în funcţie şi 10 împotrivă; s-a propus excluderea mea Primarul general Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a declarat vineri, la finalul şedinţei Comitetului Executiv, că propunerea potrivit căreia liderul PSD, Liviu Dragnea trebuie să facă “un pas lateral din managementul politic” al partidului a întrunit 10 voturi pentru, 39 împotrivă şi o abţinere. Ea a menţionat că primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a propus excluderea sa din PSD, dar propunerea nu a fost supusă votului. “La finalul dezbaterilor, de peste opt ore, domnul preşedinte Dragnea a supus votului membrilor CEx doar un punct din declaraţia noastră comună, nu toate cele 20 care priveau diferite domenii de activitate, doar referirea la domnia sa, dacă să continue sau nu ca preşedinte. Au fost 10 voturi să facă un pas lateral din managementul politic al PSD, 39 de voturi să continue domnia sa şi o abţinere. De asemenea s-a cerut excluderea mea din PSD de către domnul primar de la Sectorul 5, fapt care nu a fost supus dezbaterii şi aprobării la intervenţia domnului preşedinte Dragnea şi a doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, care nu au considerat necesar, oportun şi potrivit, practic, să fie supus un astfel de punct privind excluderea mea la dezbatere şi vot”, a spus Firea. * Codrin Ştefănescu: Au votat pentru Liviu Dragnea 55 de membri ai CExN şi 8 împotrivă Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit un vot de susţinere din partea a 55 de membri ai CExN, iar 8 au votat împotrivă, a anunţat vineri seara secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ştefănescu. El a declarat că au fost prezenţi 64 de membri ai CExN al PSD, din totalul de 65 – ministrul Apărării fiind plecat din ţară. “Au votat 8 împotriva lui Liviu Dragnea, a fost o abţinere şi 55 pentru. Ăsta a fost votul de astăzi”, a precizat Ştefănescu la finalul CExN al PSD. El a menţionat că doi dintre social-democraţi au plecat motivat în timpul şedinţei, predând mandatul. Este vorba despre primarul sectorului 4 şi preşedintele executiv al sectorului 1. “Dintre cei care au votat pentru susţinerea lui Liviu Dragnea, aproape toţi au avut mandat”, a mai spus Codrin Ştefănescu. Liderii PSD decid azi soarta lui Liviu Dragnea în fruntea partidului. A început şedinţa extraordinară a Comitetului Executiv al social-democraţilor, în care se discută scrisoarea asumată public de Gabriela Firea, Paul Stănescu şi Adrian Țuțuianu.

Şedinţa Comitetului Executiv al PSD, în care urmează să fie tranşate disputele apărute în partid ca urmare a scrisorii în care este cerută demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului şi din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a început la Palatul Parlamentului. Înaintea şedinţei, vicepreşedintele PSD Doina Pană a declarat că majoritatea organizaţiilor din Transilvania au decis să îl susţină pe Liviu Dragnea la conducerea partidului. La rândul său, vicepreşedintele regional Marian Oprişan a spus că are încredere în ”înţelepciunea colegilor”, iar la finalul zilei ”minoritatea se va supune majorităţii” şi a precizat că îl va susţine pe Liviu Dragnea, deşi ”nu moare de dragul acestuia”. Premierul Viorica Dăncilă a evitat să facă declaraţii, spunându-le jurnaliştilor că lucrurile trebuie lămurite în CEx. La rândul său, Gabriela Firea, unul dintre contestatarii liderului PSD, a spus că ea crede că se va propune excluderea sa din partid şi că se urmăreşte să fie daţi afară din Guvern Paul Stănescu şi Tudorel Toader. Liviu Dragnea a mers în sala în care are loc şedinţa CEx împreună cu Viorica Dăncilă, fiind însoţiţi de mai mulţi lideri de filiale.

Înaintea reuniunii CEx, Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu, Paul Stănescu şi Mihai Tudose au avut o întâlnire. De asemenea, Liviu Dragnea a avut discuţii, în biroul său de la Camera Deputaţilor, cu mai mulţi lideri de filiale, precum şi cu premierul Viorica Dăncilă şi cu Rovana Plumb şi Carmen Dan.

Dragnea, întrebat dacă va propune excluderea din partid a contestatarilor săi: Nu, categoric nu!

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al PSD, dacă se va propune excluderea din partid a contestatarilor săi, aşa cum spunea Gabriela Firea, el declarând: “Nu, categoric nu”.

Liviu Dragnea a mers în sala în care are loc şedinţa CEx împreună cu Viorica Dăncilă, ei fiind însoţiţi de mai mulţi lideri de filiale.

Dragnea nu a făcut nicio declaraţie.

El a răspuns, totuşi, la una din întrebările jurnaliştilor, respectiv dacă va propune excluderea din partid a contestatrilor săi. “Nu, categoric nu”, a afirmat Liviu Dragnea.

Premierul Viorica Dăncilă, înaintea şedinţei PSD: Consider că lucrurile trebuie lămurite în CEx, mesajul meu îl voi da în CEx

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, înaintea şedinţei PSD programată pentru ora 12.30, că îşi va transmite mesajul în şedinţa Comitetului Executiv al partidului, ea refuzând să facă alte declaraţii.

“Aşa cum am mai spus, consider că lucrurile trebuie lămurite în CEx, iar mesajul meu îl voi da în CEx”, le-a spus jurnaliştilor premierul Viorica Dăncilă, înaintea şedinţei PSD, ea refuzând să facă alte declaraţii.

Firea, înaintea CEx: Cred că se va propune excluderea mea. Se urmăreşte să fie daţi afară din Guvern Paul Stănescu şi Tudorel Toader, pentru că îl incomodează pe Dragnea

Vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a declarat, înaintea CEx, că ea crede că se va propune excluderea sa din partid şi că se urmăreşte să fie daţi afară din Guvern Paul Stănescu şi Tudorel Toader, pentru că îl incomodează pe Liviu Dragnea.

”Am ajuns la execuţii publice, la linşaj, pentru că avem curajul să vedem altfel lucrurile şi să şi argumentăm. (…) Nu demisionăm, nu vrem să constituim altă formaţiune, nu mergem la alt partid”, a declarat Firea.

”Eu am o curiozitate, nu vă este teamă să vorbiţi cu noi? Am văzut că se spune despre noi că vrem să dăm o lovitură, să preluăm puterea după o baie de sânge. Eu cred că suntem persoane paşnice. Bine, eu am de la copiii mei nişte pistoale de jucărie, le putem aduce pe acestea”, le-a spus Firea jurnaliştilor. Ea a adăugat că este vorba despre ţară şi nu îşi permit să bagatelizeze problemele românilor. ”Cred că miza de astăzi este excluderea mea, pentru că am avut curajul să spun faptul că domnul Dragnea nu-şi mai respectă angajamentele. De asemenea, o miză foarte importantă este – anticipez, să dea Domnul să nu fie aşa – să fie daţi afară din Guvern doi miniştri foarte importanţi, care au început să-l incomodeze pe domnul Dragnea, domnul viceprim-ministru Paul Stănescu şi un alt ministru care îl deranjează din ce în ce mai mult, îl irită chiar, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Asta am ajuns, la execuţii politice, la execuţii publice, la linşaj. Suntem oameni de echipă, oameni de partid, noi nu ne vom da demisia, nu vrem să constituim o altă formaţiune politică, nu vrem să mergem într-un alt partid politic, suntem social-democraţi şi întotdeauna vom milita pentru unitatea echipei. Angajamentul nostru ca oameni politici este în primul rând faţă de ţară, faţă de cetăţeni şi apoi faţă de echipă şi mult mai apoi faţă de un singur om. Eu nu cred că am greşit cu ceva faţă de ţară, faţă de oraş, faţă de echipa PSD”, a mai spus Gabriela Firea.

Vicepremierul Stănescu: Nimeni nu va pleca din partid, chiar dacă se va încerca o excludere sau alta; problema aici este de management politic al partidului

Vicepremierul Paul Stănescu spune că nimeni nu va pleca din PSD, chiar dacă se va încerca excluderea unor membri. El a subliniat că singura problemă este cea de management al partidului.

“Ceea ce vreau să spun foarte clar este că nimeni nu va pleca din partid, chiar dacă se va încerca o excludere sau alta. Deci toată lumea rămâne în PSD, susţinem tot ce spune doamna primar general, aşa că nu este nicio problemă. Problemă este cea de management al partidului, pe care sper să o lămurim astăzi. Nu e vorba de aritmetică aici. Noi suntem nemulţumiţi de managementul politic pe care preşedintele Dragnea la această oră îl face”, a declarat vicepremierul Paul Stănescu înaintea şedinţei CEx.

Marian Oprişan: Este cel mai grav atac la adresa PSD din istoria partidului; minoritatea se va supune majorităţii

Vicepreşedintele regional al PSD Marian Oprişan a declarat, vineri, înaintea şedinţei Comitetului Executiv, că are încredere în ”înţelepciunea colegilor”, iar la finalul zilei ”minoritatea se va supune majorităţii”. Oprişan a afirmat că ceea ce se întâmplă în prezent este ”cel mai grav atac la adresa PSD din istoria partidului”.

”Eu cred în înţelepciunea colegilor mei, PSD a demonstrat că poate să depăşească orice fel de criză, chiar şi crizele generate de duşmanii PSD”, a declarat Oprişan înaintea şedinţei Comitetului Executiv.

Întrebat cum se va termina ziua, Oprişan a spus: ”Minoritatea se va supune majorităţii. Majoritatea va decide astăzi ce este de făcut în continuare”.

Vicepreşedintele regional al PSD conideră că problemele ar trebui discutate în interiorul partidului, ceea ce se întâmplă în prezent fiind ”cel mai grav atac la adresa PSD din istoria partidului”.

De asemenea, Oprişan a spus că-l va susţine pe Liviu Dragnea, deşi ”nu moare de dragul acestuia”, dar vrea stabilitate şi continuarea programului de guvernare.

Doina Pană, înaintea şedinţei CEx al PSD: Majoritatea filialelor din Transilvania îl susţin pe Liviu Dragnea. Nu e uşor de lucrat cu el, dar nu poţi să nu vezi ce s-a întâmplat cu acest partid de când e Dragnea la conducere

Vicepreşedintele PSD Doina Pană spune că majoritatea organizaţiilor de partid din Transilvania au decis să îl susţină pe Liviu Dragnea la conducerea PSD, ea afirmând că nu este uşor de lucrat cu Dragnea, dar că nu poate fi ignorat faptul că PSD a câştigat zdrobitor cu el la conducere.

“Aseară ne-am întâlnit din Transilvania şi, cu trei excepţii, din 22 de organizaţii toţi sunt pentru a ne continua treaba. Atâta timp cât Parlamentul şi-a făcut treaba (…), atâta timp cât Guvernul îşi face treaba, ce ne-a apucat? Problemele din partid este normal să le discuţi în partid. Când Guvernul merge bine, când Parlamentul merge bine, de ce să ieşi public?”, a declarat Doina Pană, vineri, la sosirea în Parlament înaintea şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

Ea a mai spus că nu este uşor de lucrat cu Liviu Dragnea, dar că nu poate fi ignorat faptul că PSD a câştigat zdrobitor cu Liviu Dragnea la conducere. Doiana Pană a mai spus că singurul lucru cu care este de acord din ceea ce susţin contestatarii lui Liviu Dragnea este că ar fi nevoie de “o conducere mai colectivă” a partidului.

“Ce nu te omoară te întreşte şi cred că partidul va ieşi întărit, chiar dacă unii vor avea nemulţumiri. (…) Nu-i uşor de lucrat cu Liviu Dragnea, dar, în acelaşi timp, nu poţi să nu vezi ce s-a întâmplat cu acest partid de când e Liviu Dragnea la conducere. Noi am câştigat zdrobitor, cu un program de guvernare coordonat de Liviu Dragnea. (…) Poate că ar trebui să ne întâlnim mai des. Legat de o mai bună organizare, să ne întâlnim mai des, legat de, hai să zic, o conducere mai colectivă, da, au dreptate. În rest, eu nu pot nimic de acolo să susţin”, a mai spus vicepreşedintele PSD.

Comitetul Executiv ar urma să tranşeze tensiunile apărute în partid după ce Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu au semnat o scrisoare prin care cer demisia imediată a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor. Scrisoarea care îi are printre semnatari pe Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu, ar fi asumată de până la 30 de lideri din CEx. Ţuţuianu spune că şi 50 de parlamentari ai partidului ar fi semnat-o, iar deputatul PSD de Botoşani Răzvan Rotaru afirmă că 80 de deputaţi susţin demersul.

Semnatarii propun asigurarea interimatului conducerii PSD de către Viorica Dăncilă, preşedinte executiv al partidului, până la organizarea unui Congres Extraordinar, în prima parte a anului 2019.

Cei trei susţin democratizarea vieţii interne de partid şi asigurarea funcţionării statutare a structurilor interne (Birou Permanent Naţional, Comitet Executiv, Consiliul Naţional, Departamente etc.).

Aceştia vor menţinerea coaliţiei PSD-ALDE şi negocierea susţinerii parlamentare a Guvernului de către UDMR, minorităţi naţionale, parlamentari independenţi.

Potrivit lui Adrian Ţuţuianu, măsurile prezentate în scrisoare sunt susţinute de mulţi lideri judeţeni ai PSD.

Adrian Ţuţuianu a susţinut că, dacă PSD nu găseşte soluţii la problemele serioase pe care le are, există riscul ca parlamentari social-democraţi să plece la alte partide.

”Amnistia şi graţierea sunt acte de clemenţă pe care orice stat civilizat le adoptă la anumite intervale de timp. Noi avem ultima lege de graţiere şi amnistie din anul 2002, din vremea GuvernuluI Adrian Năstase. Anul acesta suntem la 100 de ani de România Mare. În general, toate statele de evenimente adoptă asemenea acte normative, dar am spus că despre amnistie şi graţiere trebuie să discutăm în Parlament, după o largă consultare cu CSM, cu Ministerul Public, Uniunea Naţională a Barourilor din România, cu uniunile judecătorilor şi cu societatea civilă”, a mai declarat Ţuţuianu, în opinia căruia adoptarea unei OUG pe această temă ar putea duce inclusiv la pierderea guvernării.

În ceea ce priveşte legile justiţiei, el a afirmat: ”Astăzi cred, făcând o analiză retrospectivă, că am fi putut să adoptăm mai rapid şi pachetul de legi privind justiţia, dacă eram mai hotărâţi şi mai clari în ce avem de făcut, am fi putut să adoptăm mai rapid şi modificările la Codul penal şi Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, cred că am fi putut să discutăm cel puţin cu o sesiune mai devreme de Codul administrativ”.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat în repetatea rânduri că scrisoarea semnată de ea, alături de Paul Stănescu, Adrian Ţuţuianu, este susţinută de “suficient de mulţi” lideri de organizaţii judeţene astfel încât să nu fie ignoraţi, arătând că ei nu doresc destabilizarea şi divizarea PSD, ci vor să atragă atenţia că PSD nu poate fi condus discreţionar de o singură persoană, asa cum se întâmplă de cel puţin un an.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o primă reacţie după scrisoare, el spunând că a înţeles din această “epistolă” că “partidul trebuie să se alinieze cu Klaus Iohannis, cu DNA, SRI, SPP şi cu partidele de opoziţie”. El a susţinut că, în calitate de preşedinte al PSD, “nu va duce partidul să devină o unealtă a acestor instituţii”.

“Voi da curs solicitării să citesc acea epistolă, nu am citit-o pe toată, dar cât am apucat să citesc am înţeles, de fapt, care este cea mai mare supărare din acea scrisoare: să nu ne mai certăm cu Iohannis, de fapt, să ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP, cu DNA şi cu partidele de opoziţie. Eu, ca preşedinte, nu pot să duc şi nu voi duce acest partid să devină o unealtă a acestor instituţii care nu trebuie să se implice în politică”, a declarat Liviu Dragnea, în Parlament.

El a spus că în Comitetul Executiv al PSD va vorbi “suficient de bine, de mult şi de apăsat”.

Secretarul general al PSD Marian Neacşu consideră că documentul conţine o serie de principii sănătoase privind acţiunea politică a partidului, care au fost abandonate în ultima perioadă, şi propune ca acesta să fie analizat de toate organizaţiile partidului, precizând că este în favoarea ideii de revenire la modul democratic de luare a deciziilor în partid.

Olguţa Vasilescu susţine că există şanse „foarte mari” ca PSD să piardă guvernarea în urma conflictului intern izbucnit în partid după ce mai mulţi lideri cer demisia lui Liviu Dragnea, Vasilescu spunând că nu ar putea vreodată să voteze împotriva lui Paul Stănescu, unul dintre contestatarii lui Dragnea.

Fostul premier PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, că ”e evident că trebuie să se schimbe ceva” în interiorul partidului din moment ce tot mai mulţi lideri importanţi semnalează că lucrurile nu merg în direcţia bună. ”A trecut deja prea mult timp de când pare că totul s-a oprit în loc din cauza unor mize personale”, spune Sorin Grindeanu.

Poziţii ale filialelor şi ale liderilor partidului înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional

Joi seară, mai multe filiale ale partidului şi-au exprimat explicit susţinerea faţă de Liviu Dragnea, printre acestea numărându-se Teleorman, Vâlcea, Gorj, Bacău, Iaşi, Neamţ, Botoşani, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Arad, Mureş, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Constanţa.

Printre filialele judeţene care susţin scrisoarea se numără: Bucureşti, Ilfov, Olt, Dâmboviţa, Ialomiţa, Brăila, Buzău, însă alte filiale sunt încă indecise cu privire la poziţia pe care o vor avea în Comitetul Executiv. Joi seară, au avut loc alegeri la PSD Brăila, acestea fiind câştigate de Mihai Tudose, fost premier şi susţinător al scrisorii îm potriva lui Liviu Dragnea.

Vicepremierul Paul Stănescu a afirmat, în conferinţa de presă care a avut loc după scrutin, că obiectivul liderilor PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului şi a Camerei Deputaţilor îl reprezintă menţinerea guvernării, a coaliţiei cu ALDE şi, ulterior, eventuale remanieri guvernamentale. Stănescu a spus că a discutat cu Viorica Dăncilă despre aceste aspecte şi că el crede că premierul îşi va asuma aceste lucruri, fiind „un om de echipă”.

„Cel puţin eu am avut o discuţie cu doamna prim-ministru şi în numele grupului am rugat-o să rămână în continuare, fiind preşedinte executiv, să rămână o perioadă preşedinte interimar al partidului şi obiectivul nostru principal, pentru că de aici am plecat, guvernarea este. Asta înseamnă să menţinem coaliţia cu ALDE, asta înseamnă să ne aducem înapoi toţi parlamentarii care au plecat, pentru că e riscul aşa de mare în ultima perioadă, ca anumiţi parlamentari, dacă rămânem în situaţia de astăzi, să plece la alte partide, să rămână independenţi şi eu cred că în momentul în care se va produce acest lucru, ceea ce de fapt cerem în acea scrisoare, să avem majoritate, să avem coaliţie cu ALDE, să avem guvernare. După aceea, pe parcurs, vom discuta eventuale remanieri guvernamentale, dar asta va decide primul-ministru ce remanieri guvernamentale se vor face. Noi considerăm că trebuie anumite remanieri, dar va decide doamna prim-ministru Dăncilă ce se va întâmpla în continuare” a afirmat Paul Stănescu.

Tot joi seară a trimis un mesaj şi ministrul Apărării Mihai Fifor, care a anunţat că nu va putea participa la şedinţa Comitetului Executiv, urmând a fi în Statele Unite ale Americii, dar precizează că îşi doreşte ”soluţii echilibrate” la care se poate ajunge prin ”discuţii serioase”. ”Suntem şi vom rămâne o mare familie şi soluţiile pentru orice fel de nemulţumire se discută şi se rezolvă în interior”, spune Fifor care precizează că-şi doreşte continuarea guvernării şi că o susţine pe Viorica Dăncilă.

Comitetul Executiv Naţional

Comitetul Executiv Naţional este organul de conducere şi de decizie al partidului care coordonează activitatea acestuia între şedinţele Consiliului Naţional şi este constituit din: membrii Biroului Permanent Naţional cu drept de vot; liderii grupurilor parlamentare; liderul PSD din Parlamentul European; preşedinţii organizaţiilor judeţene/de sector ale PSD; preşedintele organizaţiei municipale PSD Bucureşti; preşedinte PSD Diaspora; preşedinte PSD Republica Moldova; preşedinţi ai TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists.

Comitetul Executiv Naţional are printre atribuţii: hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a Consiliului sau a Biroului/Comitetului Executiv al organizaţiei locale, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului, desemnează conduceri interimare si stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizaţia respectivă; soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliile organizaţiilor judeţene sau a organizaţiei municipiului Bucureşti; hotărăşte, în situaţii excepţionale, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD, sancţionarea cu excludere din partid a oricăruia dintre membrii PSD, cu 2/3 din voturile membrilor săi; la propunerea preşedintelui partidului, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti.

De asemenea, Comitetul Executiv Naţional poate solicita şi convocarea Congresului extraordinar.

Preşedintele partidului este şi Preşedintele Comitetului Executiv Naţional.

Şedinţa Comitetului Executiv Naţional este statutară în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor acestuia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.