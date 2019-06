Consultări la Cotroceni

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că ar trebui eliminată din Constituţie instituţia ordonanţelor de urgenţă, aceasta fiind doar rămâne doar pentru cazuri excepţionale – război, calamităţi naturale.

Preşedintele USR Dan Barna spune că va susţine parlamentar orice guvern non-PSD, în cazul în care moţiunea de cenzură va trece, dar consideră că va fi dificil pentru orice guvern va veni să funcţioneze eficient pentru România cu actuala majoritate parlamentară. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi, la Cotroceni, după consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, că PNL susţine toate demersurile preşedintelui pentru transpunerea rezultatelor referendumului. Orban a apreciat că referendumul pentru revizuirea Constituţiei ar trebui să fie organizat simultan cu alegerile prezidenţiale.

UPDATE – “Noi am avut o poziţie extrem de simplă şi foarte logică. Noi am spus că după acest referendum trebuie să se facă revizuirea Constituţiei şi pentru acest lucru e nevoie de un proiect de revizuire (…). Noi am spus că la prima întrebare răspunsul se cunoaşte, lucrurile sunt simple, la a doua întrebare, cu ordonanţele de urgenţă, noi considerăm că se poate face un pas mai hotărât, aşa cum noi considerăm că trebuie, şi nu credem că cetăţenii se vor supăra dacă vom elimina din Constituţie instituţia ordonanţelor de urgenţă. Fără ordonanţe de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă rămâne doar pentru cazuri excepţionale, în caz de război, calamităţi naturale, să nu avem parte de aşa ceva niciodată”, a declarat, marţi, Kelemen Hunor, la ieşirea de la consultări cu preşedintele Klaus Iohannis.

Kelemen a spus că trebuie redată Parlamentului funcţia de legiferare. “Trebuie să redăm funcţia de legiferare Parlamentului, nu Guvernul trebuie să intervină, se poate legifera rapid dacă este cazul, dacă există majoritate, dacă există voinţă politică, se poate legifera în procedură de urgenţă în Parlament, şi dacă redăm această funcţie în totalitate Parlamentului sunt convins că într-o perioadă destul de scurtă se poate reda Parlamentului acea credibilitate care lipseşte în acest moment”, a afirmat el. Kelemen a mai spus că acest “pas curajos” trebuie făcut dacă se revizuieşte Constituţia în acest an. “Sigur noi am spus preşedintelui că din punctul nostru de vedere ar trebui o nouă Constituţie, dar sunt convins că nu este perioada în care se poate scrie o nouă Constituţie sau într-un caz mai blând o revizuire mai amplă a Constituţiei, fiindcă avem probleme în continuare în ceea ce priveşte relaţia între instituţiile fundamentale, avem probleme în ceea ce priveşte bicameralismul, avem probleme multe care trebuie rezolvate şi de aceea noi credem că aşa cum s-a încercat în 2013 trebuie să ne gândim la o revizuire mai amplă, poate nu în acest an, poate nu în acest ciclu electoral”, a declarat liderul UDMR. El a precizat că ordonanţele simple ar rămâne în Constituţie. “Deci dacă va exista o iniţiativă pentru revizuirea Constituţiei şi va fi în sensul de a pune în Constituţie ceea ce s-a votat, noi vom susţine, cu această precizare că la ordonanţele de urgenţă ar trebui şi vom susţine eliminarea totală a ordonanţelor de urgenţă. Sigur, ordonanţele simple, pentru perioada vacanţelor parlamentare, pe baza legii de abilitare, rămân în Constituţie, trebuie să fie un instrument la îndemâna Guvernului în perioade când Parlamentul se află în vacanţă, dar ordonanţele de urgenţă ar trebui să dispară de tot”, a explicat Kelemen. El a spus că s-a discutat şi problema Valea Uzului, reprezentanţii UDMR spunând că ar trebui scos din acel cimitir ce s-a construit ilegal, în timp ce extinderea cimitirului cu o nouă parcelă este “o soluţie elegantă”. “Nimeni nu se opune să existe pentru memoria soldaţilor români, undeva în acea zonă, chiar lângă cimitirul actual, o construcţie, dar nici pentru amintirea soldaţilor români nu este benefic, nu este ok, să se ştie că sub aceste cruci există soldaţi dintr-o altă armată, din Armata Austro-Ungară, îngropaţi. Executivul trebuie să găsească o soluţie”, a spus Kelemen, precizând că şeful statului i-a ascultat, dar nu le-a dat un răspuns pe acest subiect. Întrebat dacă ar fi de acord ca o revizuire mai amplă a Constituţiei să se facă odată cu alegerile prezidenţiale, Kelemen a spus: “O revizuire mai amplă decât ceea ce a fost la refrndum nu cred că se poate, dar dacă există majoritate parlamentară sigur”. El a spus că nu s-a discutat subiectul moţiunii de cneuzră. “Sigur din punctul nostru de vedere o moţiune de cenzură este binevenită oricând, în fiecare sesiune parlamentară, nu neg că noi am avut discuţii cu PNL şi cu USR după cum bine ştiţi în aceste zile, în această săptămână. Am făcut matematică cu ei, nu există 233 de voturi nici cu noi. Dar acest lucru nu trebuie să conteze, până la urmă moţiunea de cenzură e un instrument constituţional de a controla guvernul şi de a da jos guvernul. În acest moment, aseară când am stat şi am calculat, majoritate nu există”, a susţinut liderul UDMR. Totodată, răspunzând ueni întrebări, Kelemen a spus că ordonanţa privind alegerea preşedinţilor de CJ prin vot uninominal este o “greşeală”, iar UDMR nu o susţine şi când va ajunge în Parlament nu o va vota. Vom continua să avem aceeaşi poziţie consecventă şi fermă pe respectarea statului de drept şi din această perspectivă sperăm ca legile justiţiei şi codurile să revină la dezbatere în Parlament şi să le aliniem pe ceea ce înseamnă recomandările Comisiei de la Veneţia şi pe ceea ce înseamnă legislaţia penală europeană, în care statul şi cetăţenii sunt respectaţi şi în egală măsură justiţia funcţionează independent, nu este un serviciu de casă al unui lider politic sau altul”, a afirmat Dan Barna. El crede că după alegerile prezidenţiale trebuie organizate alegeri parlamentare anticipate. “În situaţia în care moţiunea trece, se poate vorbi fie de un guvern interimar, fie de un nou guvern, ce s-ar întâmpla cu majoritatea actuală. Am transmis şi domnului preşedinte poziţia noastră, este foarte greu pentru orice guvern non-PSD să funcţioneze eficient pentru România cu această majoritate parlamentară. De aceea, alegerile anticipate după prezidenţiale sunt o necesitate pentru România, pentru că orice altă variantă nu face de fapt decât să ne mai ţină încă şase luni captivi unei majorităţi parlamentare care nu mai funcţionează de mult în logica de legiuitor pentru România”, a explicat liderul USR. El a mai afirmat că susţine parlamentar orice variantă de guvern non-PSD. “Susţinem parlamentar orice variantă de guvern non-PSD, pe acele principii şi priorităţi pe care le-am menţionat, fără penali în funcţii publice, renunţarea la pensiile speciale, cu particularitatea celor militare şi ale magistraţilor, primari în două tururi, foarte important, un element la care ţinem foarte mult, şi Ordonanţa 114 să fie corectată, respinsă, vedem care e ce mai bună variantă pentru că efectiv alungăm companiile din ţară în momentul de faţă”, a mai declarat Dan Barna. Preşedintele Klaus Iohannis a început, marţi, consultările cu partidele parlamentare pentru punerea în aplicare a referendumului pe justiţie din 26 mai, având deja discuţii cu reprezentanţii PNL. După delegaţia USR este programată consultarea cu reprezentanţii UDMR. UPDATE: Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la Cotroceni, după consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, că PNL susţine toate demersurile preşedintelui pentru transpunerea rezultatelor referendumului. Orban a apreciat că referendumul pentru revizuirea Constituţiei ar trebui să fie organizat simultan cu alegerile prezidenţiale. „Voinţa cetăţenilor de la referendum reprezintă lege pentru noi şi PNL susţine toate demersurile preşedintelui pentru a transpune în fapt voinţa exprimată de cetăţeni la acest referendum”, a afirmat Ludovic Orban. El a precizat că PNL susţine clar şi ideea de refacere a dezbaterii publice pentru a genera o legislaţie europeană în domeniul justiţiei, care să ţină cont de recomandările MCV, ale Comisiei de la Veneţia şi GRECO. „PNL va susţine toate iniţiativele de revizuire a Constituţiei şi orice alte iniţiative care sunt necesare pentru a transpune voinţa cetăţenilor”, a mai afirmat Orban. Liderul PNL a precizat că „ar fi o soluţie bună să se ajungă la referendum odată cu alegerile prezidenţiale, pentru că e şi mai bine, şi mai potrivit, şi mai ieftin”. Ludovic Orban a precizat, pe de altă parte, că textul moţiunii de cenzură va fi gata foarte curând şi că moţiunea va fi depusă înaintea încheierii sesiunii parlamentare. El a mai spus că PNL nu susţine alegerea preşedinţilor de CJ prin vot uninominal. Întrebat despre faptul că aceasta ar fi susţinută însă de unii preşedinţi de CJ liberali, Ludovic Orban a replicat: „E ruşinos pentru Oprişan că se prevalează de o consultare internă făcută în cadrul Uniunii Consiliilor Judeţene. (…) Poziţia oficială a PNL e poziţia exprimată de mine. Prin această OUG Guvernul a arătat că e în continuare prizonierul vechililor roşii. (…) Vom sesiza Avocatul Poporului să atace la CCR această ordonanţă”. Delegaţia PNL la consultări a fost compusă din preşedintele partidului, Ludovic Orban, deputaţii Raluca Turcan, Florin Roman şi Ion Ştefan şi preşedintele PNL Bistriţa, Ioan Turc. UPDATE: Preşedintele a precizat că va discuta cu partidele despre cele două teme care rezultă din referendumul din 26 mai: interzicerea amnistierii şi graţierii corupţilor, respectiv interdicţia dată Guvernului de a emite ordonanţe de urgenţă în domeniul legilor justiţiei, a politicii penale. El a spus că trebuie introdusă şi o prevedere care permite atacarea ordonanţelor de urgenţă şi altor instituţii decât Avocatului Poporului. ”Şi am putut să vedem chiar ieri ce bine ar fi fost să existe această cale de atacat, fiindcă PSD care a pierdut ruşinos aceste alegeri parlamentare nu a ştiut să găsească răspuns mai bun la acest rezultat decât să se apuce de, ghiciţi, iară ordonanţe de urgenţă, şi nu în orice domeniu, chiar în domeniul alegerilor, mai exact a alegerilor locale pentru preşedinţii consiliilor judeţene. o abordare fundamental greşită din partea PSD. Trebuia PSD după această palmă primită de la electorat să se abţină de la orice ordonanţe de urgenţă”, a adugat Klaus Iohannis. El a spus că, la consultări, pe lângă cele două teme, va aborda şi chestiuni legate de urmările politice ale votului pe referendum şi pe europarlamentare. „Este evident că trebuie să reluăm discuţia despre statul de drept în România, discuţia pe îmbunătăţirea legilor justiţiei, care au fost adoptate cu opoziţia largă a preşedintelui, a opoziţiei parlamentare, a asociaţiilor de profil. este clar pe de altă parte că acest vot dat la europarlamentare care a sancţionat drastic discursul antieuropean al PSD înseamnă un vot clar pentru calea europeană, pentru integrarea României mai profundă în UE şi această chestiune trebuie discutată în cadrul consultărilor”, a mai declarat preşedintele. Klaus Iohannis a spus că are de gând să convoace partidele şi să discute atâta timp cât e necesar pentru a implementa total voinţa românilor. Preşedintele a precizat că a chemat partidele la consultări reale, nu de formă. „Îmi doresc să lucrez împreună cu o largă majoritate parlamentară care să fi înţeles aceste chestiuni şi e dornică să le pună în practică. Eu cred că se poate constitui o majoritate pentru că partidele au înţeles importanţa votului dat la referendum. Eu sunt optimist, iar dacă nu se întâmplă imediat cetăţenii mai au la îndemână trei lecţii pentru PSD – alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare”, a declarat preşedintele. În opinia sa, „nu e de dorit să mergem pe o revizuire largă a Constituţiei pe această majoritate parlamentară”. Preşedintele a precizat că referendumul pentru revizuirea Constituţiei pentru implementarea rezultatelor referendumului din 26 mai trebuie organizat cât mai repede. „Ar fi cel puţin ciudat să se organizeze referendumul între alegeri, pentru că românii nu cred că agreează să vină la vot de patru ori. (…) Nu e obligatoriu să venim cu referendumul pe prezidenţiale, putem să venim pe alegerile locale sau chiar parlamentare”, a menţionat şeful statului. Întrebat despre votul din Senat împotriva ridicării imunităţii lui Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele a spus că este „jalnic şi denotă o atitudine de dispreţ atât de profund din partea PSD-ALDE faţă de voinţa românilor”. „Practic, PSD şi ALDE cu acest vot pentru apărarea lui Tăriceanu în faţa procurorilor şi-au dat arama pe faţă. PSD şi ALDE nu au înţeles în fond nimic din ce le-au spus românii la vot. Au mers mai departe aşa cum au fost obişnuiţi şi au făcut zid în jurul lui Tăriceanu, ca nu cumva marea valoarea a politicii româneşti să fie atinsă de procurori. Jalnic, jalnic, ruşinos”, a adăugat Iohannis. El a spus că în zilele următoare va lua o decizie în privinţa propunerilor de remanieri trimise de premier.

