Deputaţii votează moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei

Moţiunea simplă intitulată „Tudorel Toader şi PSD-ALDE, luaţi mâinile murdare de pe Justiţie!”, iniţiată de PNL şi USR, va fi votată, miercuri la prânz, de plenul Camerei Deputaţilor.

La dezbaterile de marţi, deputatul PSD Florin Iordache l-a criticat,pe ministrul Justiţiei, cerându-i să spună când dă ordonanţa de urgenţă pentru modificarea codurilor penale şi pentru revizuirea sentinţelor date de completurile de 5 judecători şi a precizat că, în PSD, atunci când ai greşit demisionezi sau eşti remaniat. ALDE a anunţat că nu va participa la vot. În schimb, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, marţi seara, într-o emisiune la TVR 1, că deputaţii UDMR nu îl vor susţine pe Tudorel Toader la votul moţiunii simple.

Moţiunile simple se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, marţi seara, într-o emisiune la TVR 1, că deputaţii UDMR nu îl vor susţine pe Tudorel Toader la votul moţiunii simple a opoziţiei, care va fi dat miercuri.

„Noi, când am susţinut acele modificări la organizarea sistemului judiciar şi la cariera profesională a magistraţilor, prin care cele două cariere – a procurorilor şi judecătorilor – au fost separate, am susţinut un principiu sănătos, am susţinut o idee bună şi am făcut-o cu toată convingerea (…). Ministrul Justiţiei nu a venit în Parlament, nu a avut nicio poziţie, a spus doar că Parlamentul legiferează, ministerul nu se bagă, e treaba voastră în Parlament. Ca să ne trezim acum trei săptămâni că, brusc, Ministerul Justiţiei şi Guvernul legiferează şi întoarce tot ce am făcut noi, brusc domnul Toader legiferează în locul Parlamentului”, a spus Kelemen Hunor

„Nu putem să fim luaţi aşa, de pe o zi pe alta, să părem că am vorbit degeaba, am lucrat degeaba, că am fost, pur şi simplu, idioţii utili ai nu ştiu cui”, a mai declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR îl va sancţiona prin vot pe Tudorel Toader.

„Colegii mei vor avea mâine dimineaţă o şedinţă de grup, dar nu îl vom susţine pe domnul Toader în aceste condiţii. Sigur, în moţiunea simplă sunt multe chestii cu care nu sunt de acord, dar în ceea ce priveşte OUG nu avem niciun argument raţional, nu se poate merge în acest hal în sistemul judiciar cu aceste modificări de la o zi de alta. Nu suntem de acord cu poziţia ministrului şi vom sancţiona prin vot”, a afirmat liderul UDMR.

Anunţul liderului UDMR a venit după ce Toader a fost criticat chiar de PSD în plen.

„OUG 7 – sunt chestiuni care pot fi criticate e vorba de articolul care vizează separarea carierelor. dle ministru, cred că separarea carierelor este un lucru pe care noi l-am câştigat în Parlament. Dvs. aţi venit şi ne-aţi prezentat un proiect şi apoi aţi trimis-o tot timpul pe dna secretar Mariana Moţ. Cred că un lucru câştigat al legii 303 este tocmai separarea carierelor. (…) Şi pot să înţeleg protestul pe care judecătorii l-au avut atunci când aţi venit dvs. cu articolul 54”, a spus deputatul PSD Florin Iordache.

El i-a cerut ministrului să spună când dă OUG pe codurile penale.

„Eu şi colegii mei din PSD am luat voturi să fim la putere şi să îndeplinim ceea ce am promis. Noi am promis o justiţie în slujba cetăţeanului, o justiţie astfel încât să nu mai existe abuzuri în justiţie, dle ministru. Cred că dvs şi noi avem o decizie de cel puţin 2 luni de zile în care am stabilit că cel puţin articolele declarate const privind CP şi CPP şi decizia cu completurile de 5. Aveţi obligaţia dle ministru să ne spuneţi când daţi această ordonanţă”, a afirmat Iordache.

„Anumite clarificări trebuie făcute, pentru că domnule ministru am înţeles că tot ceea ce s-a făcut bine aţi făcut dvs., iar ceea ce s-a făcut rău s-a făcut în Parlament. (…) Dle ministru, nu întâmplător putem asculta şi opoziţia, că în luările de cuvânt şi ei au spus lucruri bune. Luaţi exemplul dnei prim-ministru Viorica Dăncilă. Prin consultare şi cu aşezare la masă a tuturor putem avea nişte legi mai bune, dle prim-ministru. (…) Şi în încheiere, stimaţi colegi, nu vă bazaţi pe noi pentru a trece această moţiune simplă. în PSD sunt două chestiuni foarte clare: atunci când consideri că ai greşit, îţi dai demisia din funcţia de ministru sau există posibilitatea remanierii”, a mai declarat Florin Iordache.

În schimb, ALDE a exprimat aprecieri la adresa lui Tudorel Toader şi a anunţat că nu va vota moţiunea.

“Stimaţi colegi din coaliţie, astăzi dezbatem o moţiune împotriva unui ministru al coaliţiei PSD şi ALDE, unul dintre cei mai buni, mâine va urma votul. Vă anunţăm că ALDE nu va vota această moţiune şi nu cred că vreun parlamentar al coaliţiei va vota un asemenea text, măcar din simplul motiv că miniştrii noştri nu îi schimbă Opoziţia prin moţiuni, fie şi simple”, a spus deputatul ALDE Steluţa Cătăniciu.

În timpul dezbaterilor, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a subliniat că îşi asumă ceea ce a făcut el, însă opera de legiferare a legilor justiţiei şi de modificare a codurilor penale aparţine Parlamentului. Şi în privinţa Secţiei speciale de anchetare a magistraţilor, ministrul a precizat că aceasta a fost opera Parlamentului şi că a fost declarată constituţională. Toader a mai susţinut că recidiva deţinuţilor a scăzut în ultimii zece ani, iar, datorită legii recursului compensatoriu adoptate de Parlament, nu mai este o problemă nici cu numărul funcţionarilor din penitenciare, care în curând vor ajunge unul la unul cu deţinuţii.

„Îmi asum ceea ce am făcut eu. Vreau să vă spun aşa, şi anume data de 25 octombrie 2017. M-am prezentat la Comisia specială, timp de 50 de minute am prezentat un proiect de lege pentru modificarea celor 3 legi ale justiţiei (…) şi un draft pe 18 pagini pentru solicitarea Comisiei de la Veneţia. Le-am lăsat la solicitarea comisiei (…), după o săptămână au apărut trei proiecte de lege şi mai departe opera de legiferare nu a fost a Ministerului Justiţiei, ci a Parlamentului”, a declarat Tudorel Toader.

El a precizat, de asemenea, că Guvernul a trimis două proiecte de lege pentru modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.

”Cele două proiecte au venit la dvs. în Parlament şi mai departe a fost continuată opera de legiferare”, a mai spus Toader.

„Prin urmare, mă bucur dacă reţineţi că n-am negat nimic din ceea ce fac eu, dar dacă sunteţi de acord să nu preiau eu ceea ce n-am făcut eu, ca să nu zic ceea ce fac alţii”, a subliniat ministrul Justiţiei.

În ceea ce priveşte MCV, Toader a spus: „Vă rog să prezumaţi că o recomandare este o recomandare”. El a mai spus că cei câţiva experţi ai Comisiei Europene care redactează rapoartele nu au putere de supralegiferare în ţară.

Referitor la Secţia specială de anchetare a magistraţilor, ministrul Justiţiei a subliniat că înfiinţarea acesteia este „opera legiuitorului” şi că a fost declarată constituţională.

„Ordonanţa s-a dat pentru operaţionalizare, nu pentru înfiinţare şi e în control de constituţionalitate şi vom da curs soluţiilor legale aprobate de CCR”, a mai spus Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a mai declarat că a solicitat, marţi, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor situaţia privind recidiva deţinuţilor.

„Astăzi am solicitat de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor situaţia privind recidiva. În 2008 ponderea populaţiei în penitenciare în stare de recidivă era de 46,3%, în 2014 era de 43%, în 2016 – 38,2%, în 2017 – 38,3%, 2018 – 38,4%. Nu sunt date de mine, sunt primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi vă asigur că în cursul zilei de mâine vi le voi trimite în scris, oficial, cu ştampilă şi semnătură, spre a vă convinge, eventual”, a declarat Tudorel Toader.

El a menţionat că în prezent există aproape 20.000 de deţinuţi şi 13.400 de funcţionari publici cu statut special.

“În condiţiile în care aţi adoptat legea recursului compensatoriu, în condiţiile în care a scăzut numărul populaţiei penitenciare, problema deficitului de personal tinde să fie ca şi rezolvată. Comparaţi dumneavoastră vă rog între 20.000 de deţinuţi şi 13.400 de funcţionari, dacă continuăm acest trend va un fi unu la unu”, a afirmat ministrul.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat de jurnalişti, luni, dacă ministrul Justiţiei trebuie să aibă emoţii la moţiunea simplă, iar preşedintele Camerei a răspuns: „Sincer, nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că nu ştiu”.

„Nu ştiu, chiar nu ştiu să vă răspund. Sincer, nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că nu ştiu”, a spus Dragnea zâmbind.

Întrebat în continuare dacă Tudorel Toader are susţinerea grupului PSD, Liviu Dragnea a răspuns: „Vedem miercuri (când se votează moţiunea simplă – n.r.)”.

Cu o zi în urmă, ministrul Justiţiei şi-a publicat bilanţul la doi ani de mandat, un document de 85 de pagini, din care aproape 20 sunt anexe preponderent referitoare la lucrările de investiţii din penitenciare. Ministrul enumeră conferinţele cu privire la sistemul judiciar organizate, prezintă o statistică a actelor legislative iniţiate, devenite legi sau avizate ca ministru şi prezintă demersurile pentru revocarea Laurei Codruţa Kovesi si a lui Augustin Lazăr. Documentul este structurat pe şase secţiuni, prima fiind intitulată “O justiţie mai aproape de cetăţean”.

Prima pagină din document este cea referitoare la profilul instituţional: “Misiunea Ministerului Justiţiei este de a contribui la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”.

În textul moţiunii, USR şi PNL îi cer ministrului Tudorel Toader să devoaleze motivul real al emiterii OUG de modificare a legilor justiţiei, să emită un nou act normtiv prin care să înlăture toate aspectele neconstituţionale din OUG şi să sprijine demersurile de desfiinţare a Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie,

“Noi, semnatarii acestei moţiuni simple, în aşteptarea gestului de responsabilitate şi onoare, vă cerem ceea ce v-am cerut şi prin alte moţiuni simple, aşteptând manifestarea dumneavoastră de voinţă potrivită atât cu interesele sociale generale, cât şi cu interesele persoanei dumneavoastră, de aceea vă solicităm următoarele: l) Devoalaţi agenda ascunsă a acestei OUG privind modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. II) Iniţiaţi procesul de adoptare a unei OUG modificatoare care să înlăture din acest ultim act normativ al guvernului referitor la Justiţie toate textele neconstituţionale, precum şi cele care fac în parte nefuncţionale Parchetul General, DIICOT şi DNA. III) Sprijiniţi iniţiativa noastră legislativă de desfiinţare a Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, demers legislativ în acord cu nevoile prezente ale Justiţiei româneşti şi obligaţiile noastre internaţionale, sprijinit de marea majoritate magistraţilor şi a celorlalţi specialişti în drept”, arată semnatarii moţiunii.

Moţiunea este intitulată „Tudorel Toader şi PSD-ALDE, luaţi mâinile murdare de pe Justiţie!”.

“Cu neruşinare şi cu o lipsă de responsabilitate flagrantă, dumneavoastră domnule ministru Toader aţi participat la adoptarea acestui act normativ care încalcă Constituţia României. Nu o să vă întrebăm care este situaţia extraordinară şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, în mod obiectiv, domnule ministru. Însă vă întrebăm dacă vă mai aduceţi aminte de anii petrecuţi la Curtea Constituţională a României? Dar de deciziile Curţii privitoare la constituţionalitatea unor astfel de ordonanţe de urgenţă? Un ministru al justiţiei care susţine o ordonanţă de urgenţă care afectează modul de funcţionare, regimul unei instituţii fundamentale a statului, o instituţie de rang constituţional aşa cum este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul public, se descalifică cu siguranţă!”, mai susţin PNL şi USR.

În opinia lor, Ordonanţa de Urgenţă adoptată marţi de Guvern este picătura care a făcut să se reverse paharul.

“întreaga dumneavoastră activitate, atitudinile publice asumate de către dumneavoastră, au fost în mod sistematic favorabile agendei retrograde a majorităţii PSD-ALDE. Pe de o parte, aţi fost foarte activ în a le sluji lui Dragnea &co folosind toate mijloacele aflate la dispoziţia ministrului justiţiei, pe de altă parte, aţi evitat orice critică, orice luare de poziţie, la care eraţi nu doar îndreptăţit ci şi obligat, faţă de iniţiativele parlamentare ale PSD-ALDE, chiar şi atunci când în mod vădit acestea erau în contradicţie cu scopurile legale pe care ministerul de Justiţie trebuie să le urmărească”, îi reproşează lui tudorel Toader iniţiatorii moţiunii.

Ei îl consideră pe Tudorel Toader principalul vinovat pentru eşecul aplicării Legii recursului compensatoriu, respectiv pentru eliberarea din închisori a unor condamnaţi (peste 12.000) care au recidivat aproape imediat (peste 600). De asemenea, sunteţi responsabil că nu aţi anticipat corect efectele soluţiilor propuse. Eşec care se traduce, în mod nefericit, în omoruri, violuri, tâlhării, furturi cărora le-au căzut victime români!

“Nu uitaţi că aţi ignorat soluţia propusă de PNL pentru implementarea măsurilor alternative de executare a pedepselor, măsură aplicată cu succes în statele UE”, îi transmit ministrului.

“Aţi acceptat şi sprijinit, pentru anul 2019, un proiect de buget al Ministerului justiţiei, al Ministerului Public, DIICOT şi DNA prin care nu se asigură suficiente fonduri pentru a acoperi resursele de natură materială, precum şi a cheltuielilor de personal pentru anul în curs. Aţi participat la subfinanţarea Justiţiei, aţi afectat astfel buna funcţionare a parchetelor şi instanţelor de judecată, prin urmare aţi acceptat sau chiar v-aţi dorit să afectaţi calitatea actului de justiţie!”, este un alt reproş la adresa lui Toader.

De asemenea, i se impută ministrului Justiţiei ratarea obiectivului politic major al României, intern şi internaţional, în ceea ce priveşte domeniul Justiţiei, ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare de către Comisia Europeană.