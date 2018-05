Dezertări în tabăra lui Băsescu

Fostul lider UNPR Valeriu Steriu anunţă că pleacă din PMP şi revine în PSD, partid pe care l-a părăsit în anul 2009 pentru UNPR. Şi senatorii PMP Ion Ganea şi Iustin Talpoş au anunţat marţi că se alătură PSD.

Pentru a avea un grup valid la Senat este nevoie de şapte senatori aleşi pe aceeaşi listă, iar prin plecarea celor doi parlamemtari PMP va mai avea doar şase senatori. Preşedintele PMP Traian Băsescu a declarat că, prin plecarea celor trei parlamentari din formaţiunea sa la PSD, PMP reuşeşte să îl “întărească” pe Liviu Dragnea. El a spus că cei trei parlamentari “dezertori”, pe care i-a numit “lingăi”, provin din UNPR. “Rămânem un partid mai sărac în parlamentari, dar mai curat”, a declarat Băsescu.

“Primul lucru pe care o să-l discutăm este că reuşim să-l întărim pe Dragnea prin dezertările de astăzi. Văd că domnul Steriu, care nu mai dădea pe la partid de vreo şase-şapte luni dintr-odată a devenit şi epistolar. Domnul Ganea – şi domnia sa s-a dus către unde îl îndeamnă inima. Talpoş, spre surpinderea mea, a fost duminică cu mine pe scenă la Baia Mare şi astăzi văd că şi-a găsit valenţele PSD-iste. Tabugan (Ion Tabugan- n.r.) nu ştim unde s-a dus încă, dar cert este că am pierdut trei parlamentari proveniţi din UNPR în urma fuziunii. I-am pus pe listele PMP-ului şi astăzi am pierdut trei dintre ei. Ce să le spunem, drum bun, se pare că liderii UNPR nu se dezmint în abordările tradiţionale”, a declarat liderul PMP înaintea şedinţei Colegiului Naţional al PMP.

El a mai spus că prin plecarea celor trei PMP rămâne un partid mai sărac în parlamentari, dar mai curat şi mai puternic decât a fost la momentul alegerilor.

“Nu e niciun secret pentru nimeni, noi numele Ganea, Steriu, Tabugan le ştim demult în negocieri. Ne-au asigurat tot timpul că mai cinstiţi ca ei nu există, dar în realitate s-a dovedid că ceea ce li s-a spus şi în faţă era adevărat, deşi au negat. Îmi pare rău, măcar să se fi dus la liberali sau la USR, dar nu la PSD. Asta e, o luăm ca atare şi ne vedem de obiectivele noastre, de pregătirea Congresului”, a afirmat liderul PMP.

Băsescu s-a referit la o declaraţie a unui deputat PSD de Maramureş, pe care nu l-a nominalizat “pentru a nu-i face reclamă” şi care ar fi spus: “Avem nevoie de cât mai mulţi lingăi şi sclavi în partid”. “Deci i-am trimis lui Dragnea trei lingăi azi, să-i fie de bine, să şi-i ia acasă”, a adăugat Traian Băsescu.

Marţi, deputatul Valeriu Steriu, fostul lider UNPR, a anunţat că pleacă din PMP şi revine în PSD, partid pe care l-a părăsit în anul 2009 pentru UNPR. De asemenea, marţi şi-au anunţat plecarea din PMP la PSD senatorii Iustin Talpoş şi Ion Ganea. În urmă cu o săptămână, a plecat din PMP şi deputatul Ion Tabugan.

Senatorul PMP de Maramureş Iustin Talpoş s-a înscris marţi în PSD, fiind al doilea senator PMP care trece la social-democraţi. Pentru a avea un grup valid la Senat este nevoie de şapte senatori aleşi pe aceeaşi listă, iar prin plecarea celor doi parlamemtari PMP va mai avea doar şase senatori.

Anunţul plecării senatorului de Maramureş Iustin Talpoş la Partidul Social Democrat a fost făcut de liderul PSD Maramureş, Gabriel Zetea.

“Senatorul de Maramureş Iustin Talpoş s-a înscris azi în Partidul Social Democrat. Domnul senator Talpoş se alătură unei echipe politice puternice în Maramureş şi va activa începând de azi în grupul PSD din Senatul României şi în cadrul organizaţiei PSD Baia Mare pe plan local. Am apreciat în aceşti ani activitatea domnului senator Talpoş şi mă bucur că experienţa să în domeniul educaţiei va putea fi folosită de către PSD pentru proiecte concrete!”, a scris Zetea pe Facebook.

Deputatul Valeriu Steriu pleacă de la PMP şi revine în PSD

”În lumina evenimentelor şi declaraţiilor publice din ultimul timp, mă simt nevoit să adopt o poziţie publică. Nu este ceva ce mi-am dorit sau ceva care să-mi facă plăcere, dar este un gest necesar pentru a putea să-mi păstrez intacte stima de sine şi respectul”, a scris Steriu pe pagina sa de Facebook.

El spune că a condus UNPR spre PMP în speranţa sinceră şi onestă că două proiecte politice mici pot să dea naştere unui proiect politic mediu, dar că, după ce PMP şi-a văzut sacii UNPR în căruţa proprie şi a făcut pragul electoral cu votanţii UNPR, fuziunea se pregăteşte să fie denunţată.

”Cred că asta spune mai multe despre PMP decât despre UNPR. Preşedintele Băsescu a făcut acest anunţ clar şi răspicat, la şedinţa Comitetului Executiv Naţional de acum o săptămână. Congresul PMP de pe 16 iunie va deschide lucrările cu acest denunţ, care este primul punct pe ordinea de zi. Se pare că abia aşteptau să scape de noi toţi, după ce, unul câte unul, oameni de mare valoare din UNPR precum Cristian Diaconescu sau Ion Toma au plecat sau au fost îndepărtaţi. După ce Congresul PMP va accepta această propunere, practic se validează despărţirea oficială a celor două partide. Ce înseamnă asta? Într-un cuvânt: Libertate! Toţi cei din UNPR care au venit alături de PMP ca simpli membri, consilieri locali sau parlamentari provenind din fostul UNPR şi care activează în prezent în grupurile PMP au libertatea de a-şi alege un nou drum politic”, continuă Steriu.

Deputatul Valeriu Steriu precizează că şi el alege ”libertatea”, aşa cum ştie că o vor face foarte mulţi dintre colegii săi.

El reclamă politica PMP, caracterizată de decizii strategice greşite.

”Totul conduce la o singură concluzie: Prea puţin, prea târziu, prea greşit. Mult prea puţin, mult prea târziu şi mult prea greşit ca să mai poată să existe viitor pentru PMP. Ce urmează pentru mine? Sfârştiul experimentelor şi întoarcerea acasă, din punct de vedere politic. Am aproape un deceniu de experienţă cu proiecte politice aflate în construcţie (UNPR) sau în dezvoltare (PMP), am nenumărate runde de alegeri în care am văzut că şi în politică se adevereşte vorba aceea care spune că nota cel mai greu de obţinut nu e 10, ci 5. În cazul alegerilor, 5%. Aleg, conştient şi responsabil, să-mi aduc aportul la stabilitate în Parlament. Mă întorc în familia mea politică, PSD. Revin în grupul PSD din Camera Deputaţilor”, anunţă Steriu.

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a anunţat, în urmă cu o săptămână, înaintea şedinţei Consiului Executiv Naţional, că va propune ca primul punct pe ordinea de zi a congresului partidului să fie denunţarea fuziunii cu UNPR, afirmând că aceată fuziune este “toxică” pentru PMP.

Cel puţin şapte parlamentari de la mai multe formaţiuni au semnat adeziuni la PSD, în faţa preşedintelui partidului, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară, primarul Capitalei Gabriela Firea.