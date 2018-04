Johannis: Nu o voi revoca pe şefa DNA. Reacția ministrului Justiției

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat luni că nu va da curs propunerii ministrului Justiţiei de revocare a şefei DNA. El a constatat că două instituţii ale statului au ajuns la concluzii diametral opuse cu privire la propunerea de revocare a şefei DNA, referindu-se la Ministerul Justiţiei şi la avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare.

Şeful statului a precizat că motivele de revocare prezentate de ministrul Justiţiei nu au fost de natură să îl convingă. Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a anunţat că Ministerul Justiţiei va sesiza Curtea Constituţională cu privire la refuzul Preşedintelui, apreciind că şeful statului “nu are abilitarea legală şi nici competenţele funcţionale de evaluare a activităţii profesionale şi manageriale desfăşurate de procurorul şef al DNA”.

Preşedintele a amintit că în luna februarie ministrul Justiţiei i-a trimis o propunere de revocare a procurorului-şef al DNA, împreună cu raportul privind activitatea managerială a DNA, care este doar un prim pas dintr-o procedură în cadrul căreia ultimul cuvânt îl are, conform legii, preşedintele.

”După cum probabil vă amintiţi, după ceva timp, la mijlocul lunii martie mi-a fost înaintat şi avizul CSM. Avizul CSM însă a ajuns la cu totul altă concluzie decât aşa-zisul raport al domnului ministru. Avizul CSM, după cum ştim, a fost unul negativ. Prin rolul constituţional al CSM, de garant al independenţei justiţiei, acest aviz nu poate fi tratat ca simplu element facultativ adiţional. Chiar dacă avizul nu obligă, el în niciun caz nu poate fi ignorat”, a precizat preşedintele.

Klaus Iohannis a constatat că, ”în analiza aceloraşi acţiuni sau inacţiuni şi în aplicarea aceloraşi texte legale, două autorităţi ale statului, respectiv Ministerul Justiţiei şi CSM ajung la concluii diametral opuse”.

”Odată sesizat cu propunerea ministrului şi după ce am primit avizul CSM, am solicitat evident departamentelor de specialitate din Administraţia Prezidenţială o analiză şi câteva propuneri. Acum, analizând motivele pentru care ministrul Justiţiei solicită revocarea procurorului şef al DNA, am constatat că autorul raportului – raport care a însoţit propunerea – consideră că acesta este citez «o luare de poziţie» faţă de dezbaterile publice din ultimul an, ceea ce clar induce percepţia că evaluarea ministrului Justiţiei poate fi subiectivă. Această percepţie este întărită şi de prezenţa, în cuprinsul raportului, a unor aspecte referitoare la cariera profesională a ministrului Justiţiei”, a subliniat şeful statului.

Preşedintele a menţionat că, de asemenea, unul dintre motivele care fundamentează propunerea de revocare ”utilizează date şi informaţii care fie nu sunt pertinente, fie exced perioada anunţată de ministru ca fiind evaluată”.

”Unele rapoarte ale inspecţiei judiciare, hotărâri ale CSM sau decizii ale CCR au fost interpretate şi valorificate de ministrul Justiţiei într-un sens cel puţin diferit faţă de conţinutul lor. (…) Drept urmare, motivele de revocare prezentate de ministrul Justiţiei nu au fost de natură să mă convingă. De altfel, în mare parte, ele nici nu corespund preverilor legale aplicabile. În concluzie, nu voi da curs propunerii ministrului Justiţiei de revocare a doamnei Kovesi, procuror şef al DNA”, a anunţat Klaus Iohannis.

Preşedintele a spus că raportul detaliat privind motivele tehnice ale deciziei sale va fi pus la dispoziţia presei şi va fi trimis ministrului justiţiei.

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a anunţat luni, după ce preşedintele a respins cererea de revocare a şefei DNA, că Ministerul Justiţiei va sesiza Curtea Constituţională cu privire la refuzul Preşedintelui, apreciind că şeful statului “nu are abilitarea legală şi nici competenţele funcţionale de evaluare a activităţii profesionale şi manageriale desfăşurate de procurorul şef al DNA”.

“Vom sesiza Curtea Constituţională cu privire la refuzul Preşedintelui de revocare din funcţie a procurorului şef al DNA!” anunţă ministrul Justiţiei la finalul unei postări pe Facebook, după ce prezintă motivele unei asemenea decizii.

El susţine, în postarea făcută aproape imediat după încheierea declaraţiei preşedintelui pe tema revocării şefei DNA, că “preşedintele României nu are abilitarea legală şi nici competenţele funcţionale de evaluare a activităţii profesionale şi manageriale desfăşurate de procurorul şef al DNA”, iar “argumentele care au stat la baza declanşării procedurii de revocare au devenit mai actuale şi mai consistente”.

De asemenea, Toader invocă legislaţia aplicabilă în acest domeniu şi jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional.

Preşedintele Klaus Iohannis declara în 28 martie că nu a avut nicio discuţie cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi şi că nici nu este nevoie să discute personal, subliniind că va lua o decizie în baza documentelor care sunt ataşate solicitării ministrului Justiţiei de revocare a şefei DNA.

În 22 februarie, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat declanşarea procedurilor de revocare din funcţia de procuror şef al DNA a Laurei Codruţa Kovesi, prezentând un raport de 36 de pagini cu 20 de puncte care prezintă 20 de “categorii de acte şi fapte” din perioada februarie 2017 – februarie 2018, pe care Toader i le impută şefei DNA.

Ministrul Justiţiei a arătat că într-un singur an au fost înregisrate trei conflicte juridice de natură constituţională în cadrul cărora DNA a fost chemată în faţa instanţei de contencios consituţional, iar “CCR a sancţionat comportamentul lipsit de loialitate din partea procurorului şef al DNA”. El a susţinut că în cazul anchetei declanşate după adoptarea OUG 13 DNA şi-a arogat o competenţă pe care nu o are, respectiv de a aprecia oportunitatea emiterii unui act normativ, şi că prin declanşarea unei ample anchete penale, care s-a concretizat în descinderi la Ministerul Justiţiei, ridicare de acte, s-a creat o stare de tensiune şi de presiune psihică, iar Guvernul a fost blocat în activitatea de legiutor. Toader a mai susţinut că şefa DNA a continuat să încalce Constituţia prin anchetarea hotărârilor de Guvern în cazul Belina.

De asemenea, Tudorel Toader i-a mai imputat, printre altele, Laurei Codruţa Kovesi: împiedicarea aflării adevărului şi lămuririi unor aspecte de interes public, prin refuzul de a se prezenta la audierile comisiilor parlamentare de anchetă, contestarea actelor şi autorităţii Curţii Constituţionale, implicarea în anchetele altor procurori, comportamentul excesiv de autoritar, discreţionar, contrar obligaţiilor de rezervă şi deontologice impuse magistraţilor, prioritizarea soluţionării dosarelor cu impact mediatic, încercarea de a obţine condamnări cu orice preţ, creşterea numărului de achitări, sporirea cheltuielilor DNA şi raportări eronate, tergiversarea soluţionării unor cauze, invocând dosarul Microsoft, neimplicarea în identificarea şi eliminarea comportamentelor abuzive presupuse a fi comise de procurori, falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice, lipsa de reacţie în verificarea activităţii profesionale şi conduitei unor procurori de la DNA Ploieşti.

Preşedintele Klaus Iohannis spunea că raportul prezentat de ministrul Justiţiei a fost lipsit de claritate şi de temeinicie, el afirmând că nu vede motive temeinice, din ceea ce a prezentat ministrul, pentru a propune revocarea. De altfel, şeful statului a afirmat în mai multe rânduri că apreciază activitatea conducerii DNA.

Secţia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitării ministrului Justiţiei de revocare din funcţie a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

În şedinţa CSM, care a durat două ore şi jumătate, şefa DNA a răspuns, punct cu punct, celor 20 de acuzaţii aduse de ministrul Justţiei în raportul care stă la baza propunerii de revocare a ei din funcţie, ea spunând că motivele invocate sunt nereale, nedovedite şi netemeinice, iar unele nu se confirmă cu nimic în realitate.

Ministrul Justiţiei a spus că raportul prezentat de Kovesi “poate fi seducător, convingător”, dacă îl face în faţa celor care nu se pricep deloc şi că pe el nu îl poate convinge. El a mai spus că speră că adevărul va ieşi la suprafaţă, pentru că societatea are nevoie să ştie adevărul ca să ştie ce măsuri să ia. De asemenea, ministrul i-a reproşat lui Kovesi că nu i-a trimis raportul de bilanţ al DNA pe care îl va prezenta miercuri.

În replică, Kovesi a spus că nu a venit la CSM pentru a-l convinge pe el, ci pentru a oferi explicaţii şi probe că ceea ce a susţinut el nu este adevărat.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, săptămâna trecută, la Antena 3, că aşteaptă decizia preşedintelui în ceea ce priveşte revocarea procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi că îl va susţine pe ministrul Justiţiei şi nu va ezita să îşi asume responsabilitatea privind o eventuală sesizare a Curţii Constituţionale în cazul unui refuz al şefului statului.