Klaus Iohannis: Fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt

Președintele Klaus Iohannis are o dezbatere cu politologii şi formatorii de opinie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Dezbaterea are loc înainte de turul doi la alegeri prezidențiale 2019, care va avea loc duminică, 24 noiembrie.

Am întâlnit un PSD puternic ostil. Un PSD care mai ales după decembrie 2016 a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toți în haos. A aruncat România în haos. Pentru ce? Pentru a salva câțiva penali.

PSD a dorit să acapereze și să distrugă nu doar statul de drept, nu doar lupta anticoprupție ci și marile sisteme. Și a făcut-o perfid. Și-a înșurubat găștile de partid. M-am opus acestor demersuri, m-am opus încercărilor psdiste de a acapara întreg statul român. M-am opus folosint instrumentele oferite de Constituție. De multe ori, surprinzător pentru ei, am avut succes. Mandantul meu nu s-a rezumat doar la atât.

Am avut realizări care vor influența parcursul României ani și ani. Acea înțelegere cu toate partidele pentru a aloca 2% din PIB pentru Apărare ne-a pus în situația unui partener apreciat în NATO și ne permite să oferim românilor o siguranță. Am avut spre sfârșitul mandatului acel Summit European la care au participat toți liderii europeni în care am creionat parcursul european pentru urmtorul mandat de 5 ani. Am avut un mandat care a început ca un mandat de construcție, dar pe parcurs am ajuns de multe ori să am un mandat care de fapt trebuia să mențină România îîn marile coordonate dorite de români opunându-mă PSD-ului.

Am reușit să mă opun PSD-ului suficient de mult pentru a menține România pe traiectoria europeană. Am reuști să salvez imaginea României prin politica externă pe care am făcut-o. Am reușit să contracarez efectele toxice în exterior ale guvernării PSD-iste. Timp de 30 de ani PSD a inhibat dezvoltarea României și cred că acum lucrurile trebuie să se schimbe fundamental.

PSD trebuie înlăturat din decizia statului, dar nu oricum, ci în mod democratic: prin vot. Și votul pentru prezidențiale este extrem de important. Este modalitatea prin care noi toți putem să schimbăm lucrurile în România. Putem să avem un președinte care lucrează cu guvernul și împreună poate reseta România. Să ducă la prosperitate pentru români, să ducă la siguranță pentru oameni. Aceste lucruri sunt posibile. Dar pentru asta trebuie votat.

Mă bazez acum, la votul din 24 noiembrie, evident pe alegătorii liberali, dar le atrag atenția, proiectul nostru comun nu e finalizat. Mă adresez în această seară și electoratului USR și PLUS. Încă din 2018 am luptat împreună. Suntem de aceeași parte a baricadei. Mă adresez electoratului PMP, care a vorbit în campanie de educație. Suntem de aceeași parte. Mă adresez și electoratului maghiar care își dorește o țară faină. Putem face acest lucru.

Mă adresez și electoratului PSD. Electoratul PSD are dreptul să fie reprezentat de un partid democratic. Și de asta trebuie trimis în opoziție să se reformeze. Dar noi care rămânem nu tăiem pensii, nu tăaiem salarii. Voma vea grijă ca ele să crească. În final mă adresez în mod special tinerilor. Foarte mulți au mers la vot și au votat. Mulți au votat în primul tur alt candidat, le mulțumesc și lor. Și celor care nu au votat mă adresez în această țară, votul este vital. Mergeți pe 24 noiembrie la vot.