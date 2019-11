Ministrul Marcel Vela vrea să schimbe numele Poliției Române

Marcel Vela își dorește să schimbe numele Poliției Române în Poliție Națională pentru a exista o diferențiere de Poliția Locală, astfel încât să nu mai fie suprapuse atribuțiile agenților. „Vreau rebranduirea”, a spus ministrul de Interne, potrivit Mediafax.

„Vreau rebranduirea Poliţiei Naţionale, care acum se numeşte Poliţia Română. Doresc s-o numim Poliţie Naţională, pentru a nu mai intra, pe acelaşi palier, în competiţie sau conflict cu Poliţia Locală. Tot respectul faţă de Poliţia Locală, am fost primar 12 ani, am construit poliţie locală în sensul că i-am găsit gardieni publici, după aceea poliţie comunitară şi poliţie locală – băieţi destoinici”, a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.