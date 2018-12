Moţiunea de cenzură “Ajunge! Guvernul Dragnea – Dăncilă, ruşinea României!”

PNL, USR şi PMP afirmă, în moţiunea de cenzură intitulată “Ajunge! Guvernul Dragnea – Dăncilă, ruşinea României!”, că programul de guvernare ar trebui să se numească ”Programul de Guvernare după anul 2021 …”,toate angajmentele fiind amânate după această dată, că remanierile au arătat că pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puţin alte 3-4 rezerve şi mai slab pregătite, că România e aruncată în instabilitate pentru Liviu Dragnea, că moartea pândeşte în spitalele româneşti, educaţia e subfinanaţată, în privinţa infrastructurii se înregistrează cel mai mare deficit, că fură bani de la pensionari şi guvernează doar prin încălcarea legii.

Guvernului i se reproşează numărul mare de ministere, de secretari şi de subsecretari de stat plătiţi regeşte, iar Carmen Dan este prezentată ca ministrul care a dirijat bastoanele şi lacrimogenele împotriva cetăţenilor paşnici, ministrul Agriculturii drept “groparul zootehniei româneşti, Tudorel Toader este icoana la care se închină toţi condamnaţii din penitenciare şi recidiviştii eliberaţi, iar ministrul. Finanţelor este cel care “încă mai confundă ministerul cu discotecile”. Despre fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu afirmă că ar trebui să stea mult timp în afara Guvernului şi a politicii. În opinia semnatarilor, este periculos pentru interesele naţionale ca ţara să rămână pe mâna acestui grup infracţional organizat, care distruge statul de drept şi dinamitează stabilitatea politică şi economică a României,

“Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a opoziţiei, ci o urgenţă naţională! Grupul infracţional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României a slăbit statul, ca să şi-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând. Afirmăm cu putere şi cu toată responsabilitate că este periculos pentru interesele naţionale ca ţara să rămână pe mâna acestui grup infracţional organizat, care distruge statul de drept şi dinamitează stabilitatea politică şi economică a României, într-un moment de instabilitate internaţională”, afirmă opoziţia la începutultextului moţiunii de cenzură care ar urma să fie depusă vineri la Parlament.

Reprezentanţii opoziţiei îi reproşează premierului că deşi la învestire documentul aprobat de Parlament se numea ”Programul de Guvernare 2018-2020”, toate acţiunile Guvernului l-au transformat în ”Programul de Guvernare după anul 2021 …”, deoarece toate angajamentele au fost amânate după această dată.

“Salariile cresc după anul 2021, pensiile cresc după anul 2022, autostrăzi şi căi ferate NU se construiesc decât după anul 2021, construcţia spitalelor regionale va începe tot după anul 2021. În acest context, de dispreţ total faţă de programul cu care aţi fost învestită, putem să considerăm că, în temeiul art. 103 din Constituţia României, sunteţi demisă de drept şi puteţi să vă încercaţi norocul după anul 2021”, spune opoziţia.

PNL, PMP şi USR susţin că remanierile succesive nu au făcut decât să demonstreze că pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puţin alte 3-4 rezerve şi mai slab pregătite, cu care sunt umiliţi tinerii care au crezut în zicala „cine are carte, are parte”, iar deşi prin Guvernele PSD-ALDE s-au peridat peste 70 de miniştri, în mai puţin de 2 ani, calitatea actului de guvernare a scăzut constant, de la un guvern la altul.

“Pentru Liviu Dragnea, aţi aruncat România într-o stare de instabilitate politică fără precedent după 1989!”, li se reproşează miniştrilor şi premierului.

“Moţiunea de cenzură este depusă împotriva întregului Guvern, care arată de la o zi la alta tot mai obez, cu 27 de ministere, peste 150 de secretari de stat şi peste 90 de subsecretari de stat, cu toţii plătiţi regeşte pentru lipsa totală de performanţe. Guvernul arată ca o agenţie de ocupare a forţei de muncă pentru şomeri greu de integrat în economia privată, pe care nu i-ar angaja nimeni, nici măcar din milă. Cine nu se pricepe la nimic, are şanse să fie unul dintre miniştri în guvernele PSD-ALDE”, spun ei.

Sunt criticaţi dur miniştrii Carmen Dan, Petre Dea, Orlando Teodorovici, Tudorel Toader.

“Carmen Dan, ministrul care a dirijat în miez de noapte tunurile cu apă, bastoanele şi lacrimogenele împotriva cetăţenilor români paşnici, împotriva copiilor şi mamelor, pe care poliţia şi jandarmeria ar fi trebuit să-i apere, nu să-i gazeze şi brutalizeze, este în opinia dumneavostră un ministru de apreciat. Petre Daea, groparul zootehniei româneşti, care se plimbă prin târguri şi degustă pastramă şi must, în vreme ce sute de mii de porci sunt eutanasiaţi, iar mii de familii au rămas fără porc de Crăciun este expresia competenţei marca PSD. „Iexcelenţa” sa, Tudorel Toader, această icoană la care se închină toţi condamnaţii din penitenciare şi recidiviştii eliberaţi prin planul de golire a puşcăriilor, este un alt mare sinistru, considerat ministru, pe care toţi infractorii din România îl apreciază, iar oamenii oneşti se simt umiliţi numai la auzul vocii domniei sale. Eugen Teodorovici, ministrul care încă mai confundă ministerul cu discotecile, vă este util ca trompetă anti-europeană, atunci când vreţi să-i sancţionaţi pe românii plecaţi la muncă în străinătate”, se arată în moţiune.

“În doi ani de zile aţi legiferat pentru salvarea de la închisoare a unui singur om, Liviu Dragnea, fără să vă pese de vieţilor românilor cinstiţi. Aţi eliberat anul trecut 10 000 de infractori din puşcării şi aţi făcut ca românii să se teamă în casele lor să nu fie tâlhăriţi şi omorâţi! (…) Pentru Liviu Dragnea puneţi în pericol viaţa românilor cinstiţi!”, acuză opoziţia.

Guvernului i se mai reproşează rata mare a inflaţiei şi faptul că românii trăiesc tot mia prost.

“Aţi luat o ţară care avea 0% inflaţie şi aţi dus-o la 5%. Aţi făcut din ROBOR o adevărată sperietoare naţională, deşi aceasta este una dintre oglinzile incompetenţei Guvernului condus de dumneavoastră. Oul, untul, brânza şi covrigul au devenit bunuri de lux în România! Avem astăzi cea mai dezechilibrată balanţă comercială din ultimul deceniu – importăm tot mai mult mâncare şi produse de bază. Ne veţi spune probabil că exporturile au crescut cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Da, dar importurile au crescut cu 16%. Şi deficitul s-a adâncit. Iar cine spune deficit, spune datorie”, se mai arată în moţiune.

Executivul Dăncilă mai este acuzat că şi-a bătut joc şi de peste 3.000 de primari, indiferent de culoarea lor politică.

“Le-aţi furat peste 13 miliarde de lei din excedente, adică agoniseala pentru investiţii realizată în anii trecuţi, şi i-aţi trimis pe aceştia să se împrumute la dobânzi uriaşe ca să plătească facturile la utilităţi. I-aţi păcălit pe aleşii şi funcţionarii din administraţia locală cu majorări de salarii, fără să le daţi şi banii necesari, iar apoi le-aţi spus să se descurce, fiecare după cum poate. Aţi ştiut, încă de anul trecut, că banii alocaţi din impozitul pe venit vor scădea de la 20,5 miliarde lei în anul 2017, la numai 15,7 miliarde lei în anul 2018, deşi aceste resurse ar fi trebuit să crească, pentru că Guvernul le-a crescut cheltuielile şi preţul facturilor de bază. I-aţi înşelat pe reprezentaţii comunităţilor locale că le acordaţi 100% din impozitul pe venit, însă, la numai câteva zile de la această promisiune, doamna Dăncilă a dat un punct de vedere negativ pe proiectul PNL care ar fi rezolvat încă din primăvară această problemă”, spun partidele de opoziţie.

Ei critică şi siuaţia din Educaţie, spunând: “O vorbă cinică pe care noi am refuzat să o credem suna aşa: „educaţia n-are rost … Guvernul te vrea prost!”. Văd că dumneavoastră aţi îmbăţişat-o şi acţionaţi în consecinţă. Stau mărturie chiar actele şi faptele Guvernului pe care îl conduceţi. De pildă, Guvernul tot semnează acorduri peste acorduri cu sindicatele din învăţământ, participă la ceremonii şi promite că va curge ”lapte şi miere” în toate şcolile. Dincolo de această faţadă, adevărul este cu totul altul: în şcoli nu mai vine nici măcar ”Cornul şi Laptele”, iar profesorii şi părinţii nu mai cred în promisiuni”.

În domeniul Sănătăţii, Guvernul Dăncilă este acuzat că “miniştrii PSD-ALDE nici măcar nu au curajul să treacă pragul unui spital din România, pentru că ştiu foarte clar că, de la uşă, există riscul să se îmbolnăvească, din cauza bacteriilor care mişună nestingherite prin spitale”, că “spitalele româneşti sunt un teren de luptă, un teatru de război între microbi, nesimţire, neglijenţă şi oameni fragili”, concluzia fiind că moartea pândeşte în spitalele româneşti.

În ceea ce priveşte infrastructura, opinia semnatarilor moţiunii este că sub guvernarea PSD-ALDE, România înregistrează cel mai mare deficit de infrastructură din Uniunea Europeană, fie că vorbim despre autostrăzi, fie că vorbim despre calea ferată şi că în continuare stau nefolosiţi peste 6,8 mld de euro banii europeni din POIM 2014-2020, aflaţi la dispoziţia României.

“În continuare daţi vina pentru eşecul major de la acest capitol pe birocraţia de la Bruxelles sau pe “lenea constructorilor””, i se transmite premierului.

“Furaţi bani de la pensionari, pentru a doua oară într-un singur an! Mai întâi, atunci când aţi încălcat grosolan legea şi aţi amânat indexarea cu 6 luni, de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018. Tot prin nerespectarea legii, Guvernul taie pentru a doua oară pensiile a peste 5 milioane de români prin amânarea aplicării legii, în anul 2019.(…) Guvernaţi numai prin încălcarea legii! Batjocoriţi românii şi pensionarii dând legi după cum aveţi nevoie sau interese personale”, se arată în moţiune.

“Exact atunci când mediul privat cere simplificare şi dereglementare, Guvernul a crescut birocraţia şi supra-reglementarea. Deşi economia privată suferă de lipsa forţei de muncă, răspunsul Guvernului rămâne acelaşi – creşteţi salariile din pix! Reducerea inegalităţilor sociale se realizează numai prin creşterea numărului de locuri de muncă, prin investiţii de capital şi prin investiţii publice. Majoraţi salariul minim fără nicio logică economică, deoarece aţi desfiinţat practic dialogul cu partenerii sociali”, este o altă critică adusă Guvernului.

În ceea ce priveşte Justiţia, mesajul iniţiatorilor moţiunii este: “Justiţia NU este nici despre Dragnea şi nici despre Tudorel! Justiţia este despre o societate matură şi dezvoltată, care funcţionează după reguli şi după valori. Fără o justiţie independentă şi funcţională, nu vom putea spera la nimic bun! Domnia voastră NU aţi respectat niciuna dintre obligaţiile asumate în faţa Parlamentului, în temeiul art.103 din Constituţie! Aţi promis ,,Justiţie în slujba cetăţeanului!” şi negaţi prin ceea ce aţi făcut independenţa Justiţiei – pe care luptaţi din toate puterile să v-o aserviţi”.

“Doamna Viorica Dăncilă trebuie demisă fiind responsabilă pentru mutilarea legilor justiţiei în scopul subjugării justiţiei de către PSD. Dragnea şi ciracii nu vor nimic mai puţin decât să controleze Justiţia din România numind şi revocând procurori şi judecători de rang înalt, controlând cariera fiecărui magistrat, controlând pe fiecare prin Inspecţia judiciară, prin Secţia specială de investigare a infracţiunilor din justiţie”, consideră opoziţia.

Guvernul este criticat şi pentru manifestările organizate cu ocazia Centenarului, considerate ca fiind “lipsite de vlagă, de substanţă şi coerenţă”.

Liberalii avertizează că atunci când se va dezbate în Parlament bugetul pe 2019, vor susţine numai un buget care să garanteze îndeplinirea obiectivului nostru naţional – acela de a adera la zona euro – aceasta însemnând respectarea tuturor criteriilor de convergenţă asumate, precum şi creşterea convergenţei reale, adică eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre România şi celelalte state membre ale UE.

Opoziţia anunţă că dacă Guvernul Dăncilă va fi demis, în locul acestuia va propune “un guvern suplu, european, cu maximum 15 ministere şi maximum 45 de secretari de stat”.

“Vom demara un amplu proces de eliminare a risipei de bani publici, care va începe cu restructurarea administraţiei publice centrale, prin reducerea numărului de agenţii guvernamentale şi prin restructurarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii din administraţia publică centrală. Administraţia publică pusă în slujba clienţilor, nepoţilor şi cumetrilor va fi eliminată! Administraţia publică locală va trebui să primească o finanţare corespunzătoare, prin alocarea a 100% din impozitul pe venit şi 80% din redevenţele miniere, dar şi prin cotele defalcate din TVA”, promit iniţiatorii moţiunii.

“Stimaţi parlamentari. S-a ajuns în momentul în care noi, parlamentarii responsabili, trebuie să spunem cu toţii GATA! AJUNGE! România NU e Belina şi nu o poţi lua pe persoană fizică! România NU poate fi capturată de infractori dovediţi şi de condamnaţi definitiv şi supusă intereselor acestora. Votul FAVORABIL PENTRU MOŢIUNEA DE CENZURĂ nu este un vot pentru iniţiatori şi nici un vot pe culori politice! Este un vot pentru România, pentru SALVAREA ţării din ghearele hoţilor şi ale incompetenţilor, care o storc de resurse şi care sărăcesc populaţia. Daţi dovadă că vă doriţi ca minciuna şi impostura să nu mai aibă ce căuta în politica românească! Dovediţi că vreţi ca anul viitor România să fie reprezentată în Consiliul UE de un guvern şi de miniştri de care să nu ne ruşinăm, iar ţara să fie scăpată de o prăbuşire economică previzibilă!”, încheie iniţiatorii moţiunii.

Potrivit Constituţiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea.