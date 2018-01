UPDATE – Noaptea cuțitelor lungi în PSD. Premierul Tudose a demisionat. Cine îi ia locul?

UPDATE – Liviu Dragnea, declaraţii după CEX

Liviu Dragnea anunță că recurge la o premieră în mandatul său de președinte al PSD! După ce a eșuat cu numirile a 3 premieri, Sevill Shhaideh, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, Dragnea jură că el nu se va mai implica în numirea celui de-al patrulea prim-ministru din PSD.

Șeful social-democraților anunță că marți va fi o altă ședință grea a PSD, unde se va sta ca la Vatican, la alegerea papei: ”până iese fum alb pe coș”.

”Se pare că eu am o mână foarte proastă, nu doar în ceea ce privește numele de premieri. Am spus că eu nu voi face nicio propunere. Eu doar voi vota și îmi voi asuma. În vară mi s-a reproșat că l-am propus pe Mihai Tudose, un necunoscut. I-am lăsat să se gândească bine în noaptea asta. Mâine vom sta în ședință până va ieși fum alb. Sigur vor fi mai multe variante. Vor fi întoare pe toate părțile, dacă există un risc, dacă rezistă la minciuni, manipulări, cum s-a întâmplat la Grindeanu și Tudose.”, a declarat Liviu Dragnea, la finalul CEX în care Mihai Tudose a fost obligat să-și dea demisia, prin retragerea sprijinului politic.

– A fost o discuţie lungă, serioasă, cu foarte multe lucruri spuse chiar profunde.

– Mâine vom face propuneri de nominalizare, astfel încât să nu vem motive să ajungem în aceeaşi sitiaţie. Concluzia generală a fost că nu se mai poate continua aşa pentru că e o stare conflictuală între partid şi Guvern şi chiar în interiorul Guvernului.

– Se pare că am mână foarte proastă şi nu numai în ceea ce priveşte numele de premieri, ci şi în alte zece cazuri. Le-am zis colegilor mei că nu voi face nicio propunere. Mâine nu voi face nicio propunere. Le-am spus că stăm la CEx până iese fumul alb.

– Sigur vor fi mai multe variante în discuţie. Fiecare variantă va fi întoarsă pe toate părţile.

– Despre Iohannis: Trebuie să fiu realist şi corect şi să spun că Iohannis nu e fericit de situaţia în care am ajuns, dar cred că va respecta Constituţia.

– Vom garanta că nu vom mai ajunge în această situaţie.

– S-a discutat şi subiectul Carmen Dan. A vorbit şi Carmen Dan dar şi Mihai Tudose. S-a discutat despre cum a fost gestionat acest subiect. CEx va decide dacă Dan va rămâne ministru în următorul guvern

Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, în ședința Comitetului Executiv Național al PSD de luni, după ce i s-a retras încrederea prin votul colegilor săi.

Potrivit unor surse din ședință, doar patru membri ai CExN al PSD au votat împotrivă. Paul Stănescu, actualul ministru al Dezvoltării, ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru.

Membrii Comitetului Executiv Național al PSD au decis, prin vot, în ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

Potrivit surselor din cadrul ședinței, au fost doar patru voturi împotriva retragerii sprijinului politic.

Vicepremierul Paul Stănescu, actual ministru al Dezvoltării, ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, după demisia lui Mihai Tudose.

Mihai Tudose a anunţat, luni seară, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional, că demisionează din funcţia de premier al României.

“Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose.

El a precizat că nu va asigura interimatul la Palatul Victoria

“Da, în seara asta sau mâine dimineaţă”, a declarat Tudose, luni seară, la finalul CExN, întrebat dacă-şi va da demisia din funcţie.

Premierul a precizat că programul de marţi al prim-ministrului de la Palatul Victoria va fi preluat de vicepremierul Paul Stănescu.

“Domnul vicepreşedinte (vicepremier – n.r.) Stănescu preia programul”, a spus Tudose.

Întrebat cum a pierdut aşa repede susţinerea partidului, el a spus: “Partidul a hotărât că e nevoie de un alt Guvern, cu alt tip de abordare (…) Tot timpul este loc de mai bine. Eu nu am dorit să rup partidul să-l împărţim”, a afirmat Tudose.

Premierul demisionar a recunoscut că poate are şi el o parte de vină. “Poate am şi eu vina mea. Aşa a hotărât partidul. Aşa cum am spus la început, îmi asum, CEx-ul m-a numit, CEx-ul a spus că e loc de mai bine”, a afirmat Tudose.

Întrebat ce-şi reproşează, premierul a spus că din partea colegilor de partid a fost apreciată activitate guvernamentală. “Eu îmi reproşez că nu am făcut mai mulţi kilometri de autostradă, nu am pus mai multe spitale, dar, vedeţi, astăzi am avut un eveniment fericit, o investiţie de 500 de milioane aproape (…) aşa cum am promis. Plec cu fruntea sus, nu am închis anul prost, colegii au apreciat activitatea guvernamentală”, a spus Tudose.

El a adăugat că acum relaţia sa cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea este una bună.

“Acum e bună”, a spus el, adăugând că până la momentul deciziei din CExN relaţia cu şeful social-democraţilor a fost una “tensionată”.

Despre ce va face mai departe în PSD, Tudose a spus că are funcţia de vicepreşedinte al partidului. “Sunt vicepreşedinte şi înţeleg că locul nu este ameninţat, dacă aveţi dvs. alte informaţii…”.

Premierul demisionar a mai precizat că va merge în această seară la Palatul Victoria pentru a-şi lua “lucrurile de acolo”.

Carmen Dan e omul de la care a plecat criza din Guvernul Mihai Tudose! Ea i-a cerut premierului demiterea șefilor din Poliția Română, dar s-a izbit de refuzul acestuia. S-a ajuns la căderea executivului, iar ministrul de Interne a declarat, după ședința CEX a PSD, că a făcut ce trebuia să facă.

”Eu am făcut ce trebuia să fac.”, a declarat ministrul.

Întrebată dacă va merge mai departe cu cererea de demitere a șefilor din poliție, Dan a anunțat că ”voi merge mai departe cu măsurile legale!”.

Fostul ministru al Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu, a fost unul dintre cei care l-au susţinut pe Mihai Tudose. După ce prmierul şi-a dat demisia, Ţuţuianu a tras semnalul de alarmă. Klaus Iohannis ar putea să nu mai ofere posibilitatea PSD-ului să aibă un alt premier.