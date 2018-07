Orban, despre o posibilă ruptură în PNL, după revenirea lui Blaga

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă la Satu Mare, că nu se poate discuta “sub nicio formă” despre o posibilă ruptură în interiorul partidului, în contextul revenirii în prim plan a fostului lider liberal, Vasile Blaga.

Întrebat dacă odată cu revenirea lui Vasile Blaga s-ar putea produce o ruptură în interiorul PNL, Ludovic Orban a răspuns: “Sub nicio formă. Dacă aţi urmărit mesajul dat de Vasile Blaga a fost un mesaj de mobilizare, de unitate şi a exprimat obiectivul clar al partidului de câştigare a alegerilor, alegeri prezidenţiale şi celelalte categorii de alegeri care vor urma. PNL este un partid unit, un partid în care, evident, există o democraţie, există libertatea de exprimare, diversitate de opinii, dar acţiunea politică a partidului este coerentă şi este determinată de Statut şi de decizia organismelor statutare ale partidului.”

Chestionat dacă partidul ar avea nevoie de Blaga la nivelul conducerii PNL, Orban a replicat: “Este membru al Biroului Politic Naţional, şi-a recăpătat poziţia. În calitate de fost preşedinte al partidului este membru al BPN, deci este în conducere. Normal, orice fel de lider al partidului care are calităţi, care are experienţă politică, care are proiecte, care are ceva de spus în viaţa publică este binevenit să se alăture eforturilor PNL de câştigare a alegerilor.”

Fostul co-preşedintele al PNL, Vasile Blaga, a avut o întâlnire, miercuri, cu liberalii proveniţi din aripa ex-PDL, la sediul partidului din Aleea Modrogan. Ulterior, acesta a declarat că sunt probleme de comunicare în interiorul formaţiunii care trebuie corectate.

“Am dorit să avem o şedinţă fără o ordine de zi, între colegi, între vechi prieteni, pentru că am dus împreună foarte multe bătălii şi majoritatea care nu sunt în concediu au venit la această întâlnire. Ne interesează partidul, asta am spus-o cu toţii, ne interesează parcursul lui, ne interesează tot ceea ce va face în anul electoral 2019, în primul rând câştigarea alegerilor prezidenţiale; sigur, vor conta şi alegerile europarlamentare, dar în primul rând alegerile prezidenţiale, pentru că vedeţi cum se comportă PSD şi astăzi ca un partid stat. Ce ar face dacă ar avea şi prezidenţialele? Avem această obligaţie cu toţii de-al sprijini pe preşedinte pentru a obţine al doilea mandat şi toţi colegii au fost de acord cu lucrurile acestea. Dorim un partid puternic, sunt multe lucruri de corectat. Colegii le vor transmite către forurile formale ale partidului, către Biroul Executiv, Biroul Permanent Naţional, astfel încât ele să se corecteze, pentru că într-adevăr, ca în orice familie, lucrurile pot fi îmbunătăţite şi sunt sigur că vor fi îmbunătăţite”, a afirmat Vasile Blaga, la finalul întrevederii de miercuri din Modrogan.

Acesta a adăugat că nu-şi mai doreşte niciodată să revină la şefia PNL şi că nu are nevoie de vreo funcţie ca să se implice în viaţa partidului.

“Eu nu-mi mai doresc să fiu preşedinte al PNL niciodată, cu tot ceea ce pot să ajut, cum am făcut-o şi până acum, am ajutat. Am făcut un pas în spate acum un an şi jumătate pentru că aşa am considerat corect că trebuie să facă un om politic. Nu-mi trebuie nicio funcţie. Mie nu-mi trebuie nicio funcţie ca să am rolul pe care şi-l doresc colegii. Din moment ce colegii, dacă i-am rugat, au venit în număr aşa de mare, înseamnă că nu am nevoie de funcţii în partid ca să ne putem da reciproc sfaturi”, a completat Blaga.

Întrebat dacă intenţionează să candideze la alegerile europarlamentare, Vasile Blaga a spus: “Nu mi-am exprimat o astfel de dorinţă încă. O să vedem care sunt criteriile”.