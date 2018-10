Orban: O să dau cu bâta şi voi aplica statutul

Preşedintele PNL Ludovic Orban i-a avertizat, în prima şedinţă a BEx al partidului, pe liberalii care îl contestă că va lua măsuri şi va pune în aplicare statutul formaţiunii, au declarat surse politici, pentru Mediafax. Liderul liberal le-ar fi spus acestora că “va da cu bâta”.

Prima şedinţă de luni a Biroului Executiv al PNL, după eşecul referendumului, a fost una tensionată. Orban i-a criticat pe contestatarii acestuia, susţinând că „nu mai înghite astfel de comportament” şi a avertizat că „va da cu bâta” şi că va aplica statutul partidului, au delcarat surse politice, pentru Mediafax.

Mai mulţi deputaţi PNL liberali, cum ar fi Nicolae Giugea, Ioan Bălan au cerut sancţiuni împotriva colegilor care sunt nemulţumiţi de preşedintele PNL, Ludovic Orban, au adăugat sursele menţionate.

Deputatul PNL, Florin Roman, a reproşat că Alina Gorghiu şi colegii din grupul #Ajunge nu au venit sa îşi susţină punctul de vedere.

“Prin acest atac la PNL a făcut jocul PSD şi a pierdut votul meu pentru alegerile europarlamentare”, ar fi spus în interiorul şedinţei Florin Roman, potrivit surselor politice.

De asemenea, certuri ar fi existat şi pe grupul de whatsapp al deputaţilor PNL. Liberalul Mihai Voicu l-a acuzat pe secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, că a supus formaţiunea deciziilor bisericii din care face parte, cerându-i acestuia demisia. În schimb, Sighiartău a anunţat, în timpul Biroului Executiv al PNL, că nu va cere nicio sancţiune pentru Mihai Voicu.

Deputatul PNL, Ion Ştefan, au criticat-o pe Alina Gorghiu, în absenţa acesteia pentru mesajul transmis duminică, prin care a atacat conducerea partidului. Şi liberalul Dan Vîlceanu a acuzat-o pe senatorul PNL Alina Gorghiu, că “a găsit protocolul cu coaliţia pentru familie” semnat de Gheorghe Falcă şi Ilie Bolojan, însă aceasta a fost de faţă la întrunirea în care a fost încheiat protocolul.

Vicepreşedintele PNL Adrian Oros i-a luat apărarea lui Ludovic Orban, acesta precizând, în timpul şedinţei de luni a BEx, că acuzaţiile şi criticile împotriva conducerii PNL nu vin de la persoane care se implică în partid, ci de la persoane care nu au în spate rezultate vizibile, conform surselor politice.

Liberalii Adriana Săftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scântei, Mara Calista, Cezar Preda şi Cătălin Predoiu au postat duminică seara, pe Facebook, un mesaj comun împotriva conducerii PNL, despre care spune că dezbină şi propune o politică retrogradă.

“Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură şi către un nou eşec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu uneşte, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge”, se arată în mesaj.

Fostul preşedinte al PNL Alina Gorghiu a negat, luni, că ea ar fi semnat în 2016 protocolul cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Familie pentru susţinerea referendumului pentru familie. Ea a publicat ultima fila a documentului, în care apar semnăturile lui Ilie Bolojan şi a lui Gheorghe Falcă.

”O minciună că am semnat acest protocol. Mi-era uşor să o fac, dar nu am vrut. Colegii mei, Ilie Bolojan şi Gheorghe Falcă şi-au asumat semnarea acestui protocol după un vot în BPN în 2016 de la care am plecat din sală. Şi atunci, şi acum, cred că reglementarea din Codul Civil a căsătoriei este acoperitoare. Uite în cea de-a doua poză cum arată semnătura mea”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

În 2016 Partidul Naţional Liberal şi Coaliţia pentru Familie au semnat un protocol cu privire la organizarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei referitor la redefinirea noţiunii de familie.

Referendumul nu a atins pragul pentru validare, conform legii, de 30% dintre cei aflaţi pe listele electorale permanente.

Biroul Electoral Central a anunţat luni rezultate parţiale ale referendumului pentru familie, după centralizarea a 99,8% din secţiile de votare. Pentru redefinirea familiei au votat 91,57%, iar împotrivă 6,46% din cei prezenţi la urne.