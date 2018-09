Parlamentarii se întorc la muncă. Ce vrea Puterea, ce vrea Opoziţia

Parlamentarii de la putere îşi doresc în noua sesiune parlamentară lege pentru lobby şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Interceptări, iar cei din opoziţie vor demiterea Executivului, dar şi o reformă electorală, prin care să se revină la alegerearea primarilor în două tururi.

Partidul Social Democrat a discutat sâmbătă, la Neptun, două proiecte de lege, pe care să le susţină în noua sesiune parlamentară, proiecte care aparţin colegilor de coaliţie de la ALDE, partidul lui Călin Popescu Tăriceanu. Documentul discutat la CExN-ul PSD propune susţinerea unui proiect de lege, pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Interceptări, astfel încât să fie scoşi „serviciile de informaţii şi ofiţerii din justiţie şi politică”.Proiectul este unul mai vechi, iniţiat de Călin Popescu Tăriceanu.

„Imbunătăţirea legislaţiei pentru asigurarea unor servicii de informaţii în conformitate cu cerinţele statului de drept. Adaptarea prevederilor din legile siguranţei naţionale la nivelul celor din ţările puternic dezvoltate în acest domeniu. Reaşezarea activităţii serviciilor de informaţii în matca lor constituţională”, se arată în documentul discutat sâmbătă în şedinţa CEx a PSD, de la Neptun.

Termenul ar fi decembrie 2018, fiind vorba despre un proiect de lege. Documentul mai prevede: „Definirea clară a atribuţiilor structurilor de informaţii. Scoaterea serviciilor de informaţii şi a ofiţerilor serviciilor din justiţie şi politică. Înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Interceptări”.

Al doilea proiect discutat de social democraţi, sâmbătă, face referinţă la necesitatea unei legi a lobby-ului, aceasta permiţând implicarea societăţii în procesul decizional, potrivit documentului făcut public sâmbătă.

„Înfiinţarea societăţilor de lobby, simplificarea accesului public la procesul de legiferare şi la cel decizional. Text de lege preluat integral din legislaţia în materie din Austria. Înfiinţează Registrul de lobby şi de reprezentare a intereselor. Legiferează profesia de lobbyst. Creşt transparenţa în procesul de legiferare şi în cel decizional. Permite interacţiunea mediului de afaceri cu decidenţii politici printr-o reglementare eficientă în acest sens. Permite implicarea societăţii civile în procesul decizional, atât la nivel legislativ, cât şi la nivel executiv”, se arată în documentul discutat sâmbătă de PSD, la Neptun.

Proiectul a fost prezentat, marţi, de deputatul ALDE, Varujan Vosganian, în conducerea centrală a partidului, spunând că acesta conţine necesitatea unei legi a lobby-ului, aceasta permiţând implicarea societăţii în procesul decizional, potrivit documentului făcut public sâmbătă.

Şi în opoziţie s-au stabilit priorităţile pentru noua sesiune parlamentară. Partidul Naţional Liberal are ca prim obiectiv în noua sesiune o nouă moţiune de cenzură, pentru înlăturarea Guvernului Dăncilă, despre care liderul PNL spune că va fi pregătită cu „maximă minuţiozitate”.

„Primul şi cel mai important obiectiv pentru noi, ca reprezentanţi responsabili ai cetăţenilor români este demitere Guvernului Dăncilă. În acest sens vom pregăti cu maximă minuţiozitate moţiunea de cenzură, pentru dărâmarea cabinetului Dăncilă, am decis să formăm o echipă mai largă de negociere şi am decis să intensificăm dialogul cu toate grupurile parlamentare şi cu fiecare parlamentar, inclusiv cu parlamentari din PSD, pentru a-i convinge că devine o necesitate absolută ca Guvernului Dăncilă să plece, să punem capăt sistemului anti-democratic, anti-european Dragnea, care riscă să arunce România în afara lumii civilizate”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, duminică, după şedinţa BPN.

Liberalii îşi propun şi modificarea Legii de funcţionare şi organizare a Curţii Constituţionale, astfel încât judecătorii CCR să aibă control asupra ordonanţelor simple şi de urgenţă date de Executiv.

„PNL are ca prioritate, pentru actuala sesiune parlamentară intrarea în dezbatere şi adoptarea la legea de organizare şi funcţionare a CCR.Principala modificare pe care o propunem este exercitarea controlului constituţional, de către Curtea Constituţională şi asupra ordonanţelor simple şi asupra ordonanţelor de urgenţă, astfel încât să nu mai existe riscul, aşa cum s-a întâmplat de multe ori, ca ordonanţe de urgenţă care s-au declarat neconstituţionale după adoptarea ca lege, să producă efecte catastrofale pentru societatea românească”, a mai declarat, duminică, Ludovic Orban.

Senatorul PNL, Iulian Dumitescu, a declarat, duminică, după şedinţa BPN, că liberalii au în vedere, în noua sesiune parlamentară şi schimbări electorale.

„Sunt trei priorităţi importante, din punct de vedere electoral, pentru PNL şi anume votul electorinic, alegerea primarilor în două tururi”, a declarat senatorul PNL, Iulian Dumitrescu.

Partidul fostului preşedinte Traian Băsescu, PMP, va depune luni, în Parlament, proiectul de lege prin care se doreşte eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, pentru că „cetăţenii trebuie să beneficieze de pensie în funcţie de contributivitate”.

„Vara aceasta am lucrat la acest proiect de lege, pe care îl vom depune luni în Parlament, privind eliminarea tuturor pensiilor speciale. PSD a votat legea prin care parlamentarii devin nişte cetăţeni speciali şi au pensie specială”, a declarat preşedintele PMP, Eugen Tomac. Liderul Partidului Mişcarea Populară a mai spus că singurii care ar trebui să beneficieze de pensii speciale sunt „veteranii de războoi, militari care au luptat în teatrele de operaţiuni şi foştii deţinuţi politici”, iar restul cetăţenilor ar trebui să primească pensii în funcţie de contributivitate.

Alte proiecte legislative ale Partidului Mişcarea Populară vizează alegerea primarilor în două tururi şi reforma în sănătate.

„În ceastă sesiune parlamentară se va dezbate proiectul cu privire la revenirea alegerii primarilor în două tururi. Este un proiect pe care noi l-am propus şi pentru care noi milităm. Am strâns deja 500 000 de semnături, iar tot în acestă sesiune parlamentară vom mai redepune legea reformei în sănătate. Credem că nu mai e loc de interpretări. Am văzut că oameni mor, deşi pot fi trataţi şi statul român are nevoie de o reformă reală în sănătate. Noi avem acest proiet de lege elaborat de cele mai luminate minţi din sănătate şi ar fi păcat să nu încercăm anul acesta, în an Centenar să dăm semnaul că există consens pe o reformă reală în sănătate. Vom redepune acest proiect în următoarele zile şi vom organiza o dezbatere pe marginea acestui subiect, pentru că e de mare actualitate”, a declarat Eugen Tomac.

Principalul proiect legislativ pe care se axează cei de la USR în noua sesiune parlamentară este iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice”, care ar urma să fie depusă în Parlament până pe 21 septembrie

„Până pe 21 septembrie vom depune la Parlament ‘Fără penali în funcţii publice’ şi va urma procedura de dezbatere, Cameră Depuaţilor, plen… Aceasta rămâne bătălia din Parlament”, a declarat senatorul USR, Mihai Goţiu, duminică pentru MEDIAFAX.

Şi cei de la Uniunea Salvaţi România şi-au propus pentru această toamnă lansarea unei iniţiative civice pentru reforma electorală. Senatorul Mihai Goţiu spune că „probabil o să comunicăm şi cu cei de la PMP”, în momentul în care proiectul va ajunge la dezbateri în Parlament.

„A doua iniţiativă civică pe care o susţinem şi pentru care începem luna aceasta strângerea de semnături este reforma electorală, pentru care ne trebuie 100 000 de semnături. Aceasta cuprinde revenirea alegerea primarilor în două tururi de scrutin, facilităţi pentru votul diasporei, votarea pe listă deschisă.Probabil o să comunicăm şi cu cei de la PMP, dar este proiectul lansat cu Mişcarea România Împreună, cu Cioloş şi organizaţiile civice. Dar, în momentul în care vor ajunge în dezbatere în Parlament vom vedea să le compatibilizăm”, a spus Mihai Goţiu