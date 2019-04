Propunerile de miniştri interimari, după refuzul lui Iohannis

Prim-ministrul Viorica Dăncilă consideră ”inacceptabilă şi lipsită de fundament” decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Premierul Viorica Dăncilă va transmite marţi seară preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire ca miniştri interimari a Anei Birchall la Justiţie, a lui Eugen Teodorovici la Fonduri Europene şi a lui Radu Oprea la Românii de Pretutindeni.

Totodată, premierul a luat act de decizia preşedintelui de a nu da curs demisiilor ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, respectiv a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.

”Sunt un om al dialogului şi am încercat, aşa cum era şi firesc, să am cu preşedintele Iohannis o discuţie premergătoare acestei decizii. Constat, cu regret, că preşedintele refuză colaborarea instituţională şi că, în continuare, prin acţiunile sale încearcă să împiedice buna desfăşurare a activităţii Guvernului României. Din păcate, campania electorală rămâne pentru preşedintele Iohannis o miză mai importantă decât continuarea activităţii ministerelor şi punerea în aplicare a măsurilor guvernamentale, în beneficiul românilor”, precizează Şeful Executivului.

Guvernul precizează că cele trei propuneri pentru funcţiile de ministru, respectiv Oana Florea, Tit-Liviu Brăiloiu şi Eugen Nicolicea respectă toate condiţiile prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de legile organice aplicabile, iar persoanele nominalizate nu se află în incompatibilitate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Premierul Viorica Dăncilă va transmite marţi seară preşedintelui Iohannis propunerile de numire a vicepremierului Ana Birchall, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Justiţiei, a ministrului Eugen Teodorovici, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Fondurilor Europene şi a ministrului Radu Ştefan Oprea, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

PREMIERUL VA TRIMITE PROPUNERI DE INTERIMARI. DĂNCILĂ EZITĂ SĂ SEMNEZE RESTRUCTURAREA – SURSE

”Se gândesc cum să procedeze. Unii cer ca votul pentru restructurare să se dea mâine (miercuri – n.r.), pentru că am avea voturile necesare, însă premierul ezită. De principiu, premierul va trimite propuneri pentru interimari, ca Tudorel Toader să plece cât mai repede de la Justiţie”, au precizat pentru MEDIAFAX surse politice.

În spaţiul public au apărut numele vehiculate pentru preluarea interimatelor celor trei ministere, respectiv Eugen Teodorovici la Fonduri Europene, Ana Birchall la Justiţie şi Radu Oprea la Românii de Pretutindeni.

ŞEDINŢĂ DE COALIŢIE ÎN BIROUL LUI LIVIU DRAGNEA PE TEMA RESTRUCTURĂRII GUVERNAMENTALE

Liviu Dragnea şi mai mulţi parlamentari din coaliţie au, la ora transmiterii acestei ştiri, o şedinţă în biroul liderului PSD din Parlament. La şedinţă este aşteptată şi premierul Viorica Dăncilă, potrivit unor surse politice.

Senatorii Claudiu Manda şi Şerban Nicolae, precum şi ministrul turismului Bogdan Trif participă, la ora transmiterii acestei ştiri, la o şedinţă cu Liviu Dragnea, în biroul acestuia din Camera Deputaţilor. Din partea ALDE este prezent secretarul general al formaţiunii, Daniel Chiţoiu.

„La şedinţa coaliţiei este aşteptată şi Viorica Dăncilă”, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Şedinţa are loc în urma anunţului preşedintelui Klaus Iohannis, care a afirmat că nu acceptă remanierea guvernamentală şi că aşteaptă alte propuneri.

“În legătură cu propusa remaniere guvernamentală. Am analizat situaţia şi după părerea mea şi remanierea e un fel de farsă. Nu are nimic de a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare, chit că de aşa ceva am avea nevoie, nu are nimic cu agenda românilor, e cauzată de o răfuială din interiorul PSD. Ca atare mi se pare că este această remaniere neavenită”, a declarat Klaus Iohannis.

Propunerile de remaniere au fost: Eugen Nicolicea în locul lui Tudorel Toader (ministerul Justiţiei), Oana Florea, ministru propus pentru Fonduri Europene în locul Rovanei Plumb şi pe Liviu Brăiloiu, la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în locul Nataliei Intotero. Demisiile Nataliei Intotero şi a Rovanei Plumb vin ca urmare a candidaturii loc la alegerile europarlamentare, în timp ce în cazul lui Tudorel Toader PSD a decis retragerea sprijinului politic.