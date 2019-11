Răspunsul lui Ponta după ce Tudose i-a cerut demisia

Preşedintele Pro România Victor Ponta i-a urat „succes la PNL” lui Mihai Tudose, după ce acesta din urmă i-a cerut luni dimineaţă să-şi dea demisia de la şefia partidului.

„Îi urez succes dlui Tudose la PNL / noi ne vedem de ProRomânia”, a declarat scurt Victor Ponta, întrebat într-o intervenţie la B1tv despre scandalul din interiorul partidului. Înainte de asta, vicepreşedintele Pro România Mihai Tudose i-a cerut lui Ponta să demisioneze de la şefia partidului, criticându-l că la ultimele negocieri a mers fără girul unui for statutar şi că acestea au eşuat. Totodată, acesta l-a asemănat pe Victor Ponta cu fostul lider PSD Liviu Dragnea. „Şcoala lui Dragnea…. Adică: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu… este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de trădare, înfierat, desfiinţat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut şi ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu «părerea» liderului -unic- şi -absolut-care-numai-el -are-soluţii-bune. Nici eu şi nici colegii mei nu am încălcat nicio hotărâre a unei structuri statutare de conducere. Nu aveam cum fiindcă acestea, structurile statutare în care trebuiau luate deciziile în aceste momente… nu au fost convocate.

Am avut în schimb, ca reper absolut, opinia liderului…. Care acum spune public că dă afară fondatorii partidului (care ocupă şi primele poziţii de conducere în partid). Dragnea l-a exclus din PSD pe secretarul general Marian Neacşu acuzându-l că negociază cu Orban…. (acuzaţie nefondată, nedovedită, de un ridicol extrem) Nu cumva vi se pare că se repetă scenariul…. Pe mine m-a acuzat acum VVP de acelaşi lucru… şi ieri era revoltat că eu am plecat de la guvern de frica lui Dragnea!!! El a plecat de la partid şi de la guvern pe Facebook… şi încă nu ne-a spus de frica cui… În condiţiile în care toooooate «negocierile» duse de Victor în ultimul timp (absolut toate fiind făcute fără girul unui for statutar) au eşuat, în condiţiile în care eşti foarte deranjat că nici cei mai apropiaţi colegi din conducerea ProRomânia nu-ţi împărtăşesc «strategiile»…. nu ai vrea tu, Victor, ca în loc să ameninţi tu cu excluderi şi schimbări de preşedinţi de organizaţii, de excluderi de membri fondatori şi oameni ce au contribuit decisiv la ceea ce e astăzi partidul… nu ai vrea tu, Victor, să-ţi dai tu demisia? Ca să nu te mai deranjăm….”, a marţi scris Mihai Tudose pe Facebook.

Contextul scandalului Reacţia lui Tudose vine în contextul în care Victor Ponta l-a atacat luni dimineaţa pe acesta, pe care l-a acuzat că a negociat atât cu Claudiu Manda pentru reîntoarcerea în PSD cât şi cu liderul PNL Ludovic Orban. „Ne-a minţit în faţă pe toţi”, a subliniat Ponta. „Dacă vă puneaţi întrebarea cine este „negociatorul” cu PNL – tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în Weekend să votam cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European – şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista ProRomânia! E bine ca măcar separam apele / dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe – mai puţini dar fără vânzători”, a scris Victor Ponta pe Facebook.