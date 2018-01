Război în PSD. Carmen Dan nu își dă demisia

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, nu şi-a prezentat demisia din funcţie şi a precizat joi seara, într-o declaraţie de presă, că miniştrii pot fi retraşi doar de forurile statutare ale coaliţiei de guvernământ.

“Guvernul este unul politic, iar miniştrii sunt nominalizaţi şi validaţi în forurile statutare ale partidelor din coaliţie şi tot colo se aprobă retragerea lor din Guvern”, a afirmat Carmen Dan.

Carmen Dan, senator PSD, ocupă funcţia de ministru al Afacerilor Interne începând din ianuarie 2017, în guvernele conduse de Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat joi seară “dovada” acceptului semnat de chestorul Cătălin Ioniţă pentru ocuparea funcţiei de şef al Poliţiei Române, în situaţia în care premierul ar fi decis să accepte propunerea de eliberare din funcţie a chestorului Despescu (şeful Poliţiei Române).

“Am aici dovada acceptului exprimat de chestorul Cătălin Ioniţă pentru ocuparea funcţiei de şef al Poliţiei Române, în situaţia în care premierul ar fi decis să accepte propunerea de eliberare din funcţie a chestorului Despescu. Acest acord a ajuns şi la domnul prim-ministru. Sintetizând, avem pe de o parte, documente şi pe de altă parte, vorbe. Acordul a fost semnat de chestorul Cătălin Ioniţă marţi, înaintea anunţului public pe care l-am făcut, referitor la propunerea de demitere a actualului şef al Poliţiei Române”, a susţinut Dan, într-o declaraţie de presă la sediul MAI.

Ea a precizat că poate înţelege “dubla poziţionare sub presiune” a chestorului Cătălin Ioniţă, dar a respins acuzaţia că l-ar fi minţit pe premierul Mihai Tudose.

“Nu ştiu ce răspuns se aştepta să primească premierul de la chestorul Cătălin Ioniţă în acea discuţie telefonică, după ce doar cu două ore înainte anunţase public că nu-l schimbă pe şeful Poliţiei Române. Cum ar fi putut chestorul Ioniţă să răspundă că-şi doreşte să ocupe o funcţie care nu mai era disponibilă? De aceea pot să înţeleg această dublă poziţionare sub presiune a chestorului Ioniţă, dar de aici până la a fi acuzată de minciună este o cale lungă”, a susţinut Dan, la sediul MAI.

Ministrul de Interne a mai precizat că dacă premierul avea dubii referitoare la persoana pe care a propus-o pentru funcţia de şef al Poliţiei Române, ar fi putut clarifica situaţia “pe loc”.

“În mod normal, dacă premierul avea dubii referitoare la persoana propusă de mine, ar fi putut să le clarifice pe loc, în timpul discuţiei pe care am avut-o cu dânsul. La întoarcerea de la minister am avut o întâlnire lămuritoare cu chestorul Cătălin Ioniţă. Ca om, pot înţelege explicaţiile dânsului, însă nu aş putea să comunic eu ce s-a întâmplat între momentul exprimării acordului şi dimineaţa zilei următoare. Aceste aspecte care ţin inclusiv de planul personal le poate comunica doar chestorul Ioniţă, dacă consideră necesar”, a afirmat Carmen Dan.

În continuare, ea a făcut o prezentate cronologică a momentelor privind propunerea de demitere a şefului Poliţiei Române şi la cea de ocupare a acestei funcţii de către şeful DGA.

“Marţi, înainte de declaraţia de presă, am avut o discuţie clară cu chestorul Cătălin Ioniţă, care a acceptat propunerea de a fi împuternicit la conducerea Poliţiei Române, exprimându-şi determinarea de a prelua această funcţie şi misiunea explicită de a începe o reformă reală în Poliţia Română. După discuţie, chestorul a semnat acordul prin care acceptă împuternicirea. Acesta este acordul semnat de chestorul Cătălin Ioniţă. Imediat după ce am anunţat că propun schimbarea din funcţie a şefului Poliţiei, începând cu seara de marţi s-a declanşat în spaţiul public o campanie de denigrare a domnului Ioniţă referitoare la familia lui şi la activitatea lui profesională din trecut. Aceleaşi aspecte în anul 2016, când a fost numit director general al Direcţiei Generale Anticorupţie, nu au constituit o problemă pentru nimeni. În condiţiile acestei campanii virulente împotriva lui, miercuri dimineaţă, la ora 6,27, am primit un mesaj telefonic de la domnul Ioniţă, prin care îmi solicita să se prezinte la minister pentru o discuţie. Astfel, înainte de a pleca la şedinţa de Guvern, chestorul Cătălin Ioniţă mi-a raportat că are anumite reţineri să meargă mai departe, explicându-mi şi motivele, sens în care are pregătit un raport. De comun acord, am stabilit să aşteptăm decizia prim-ministrului cu privire la propunerea de schimbare a domnului Despescu. La începutul şedinţei de Guvern, în jurul orei 13,30, premierul a anunţat public că nu îl va schimba pe domnul Despescu. După şedinţa de Guvern, domnul prim-ministru mi-a cerut să avem o discuţie în cabinetul dânsului. În scurta discuţie pe care am avut-o, acesta mi-a arătat raportul evenimentelor depus de domnul Despescu, mi-a comunicat decizia de a nu-l schimba din funcţie şi nu m-a întrebat absolut nimic despre chestorul Ioniţă. Fac precizarea că în cursul zilei de miercuri nu am avut absolut nicio discuţie cu prim-ministrul referitoare la chestorul Ioniţă, iar de la Ministerul de Interne nu a plecat niciun comunicat oficial referitor la acesta”, a mai susţinut Carmen Dan.

Şeful Guvernului, Mihai Tudose, a declarat, miercuri seară, că ministrul Carmen Dan “l-a minţit” şi nu mai are cum să lucreze cu ea. Potrivit lui Tudose, ministrul Afacerilor Interne a susţinut că şeful DGA, Cătălin Ioniţă, ar fi acceptat să preia funcţia de şef al Poliţiei Române în locul lui Bogdan Despescu, acest fapt fiind infirmat ulterior de Ioniţă.

“Am să-mi permit să vă divulg un lucru şi supărarea mea faţă de doamna ministru. Am întrebat-o dacă este adevărat că omul acela refuză. Mi-a spus că nu este adevărat, că omul îşi doreşte funcţia. La prânz, l-am sunat pe domnul chestor să-l întreb eu, fiindcă pe canalele media se vehiculau diverse informaţii, că nu vrea. (…) Discuţia a fost următoarea: (…) ‘Bună ziua, sunt premierul. Domnul comisar, doriţi această funcţie? Răspunsul a fost exact aşa: ‘Domnul prim-ministru, permiteţi să raportez, în cursul dimineţii m-am prezentat la doamna ministru cu un raport prin care refuz această funcţie’. (…) Din momentul acela am spus că un ministru de Interne care îşi permite să mă mintă în halul acesta, nu mai am ce să lucrez cu domnia sa”, a afirmat Tudose.

Premierul Mihai Tudose afirmă, pe pagina sa de socializare, că la ora când a anunţat, în şedinţa de guvern de miercuri, că nu îl demite pe chestorul Bogdan Despescu, toate televiziunile titrau că chestorul Cătălin Ioniţă nu doreşte să fie noul şef al IGPR, situaţie în care nu înţelege afirmaţia ministrului de Interne Carmen Dan că anunţul său l-ar fi făcut pe Ioniţă să se răzgândească în privinţa propunerii de a ocupa această funcţie.

“Doamna Carmen Dan recunoaşte că la ora 6,27 a fost sunată de domnul chestor Ioniţă, care a anunţat-o că doreşte să se vadă cu domnia sa. În acea dimineaţă, i-a transmis acesteia că nu vrea să fie şef al IGPR. Şedinţa de Guvern a avut loc la ora 13,30. Atunci am anunţat că nu îl numesc pe domnul chestor Ioniţă, că nu îl demit pe domnul chestor Despescu şi că aştept un raport de la dânsul. La acea oră, toate televiziunile titrau că domnul chestor Ioniţă nu doreşte să fie noul şef al IGPR. Cum poate spune cineva că anunţul meu de la ora 13,30 l-ar fi putut face pe domnul chestor Ioniţă să se răzgândească? Trageţi dumneavoastră concluziile”, a scris Tudose joi seara pe Facebook.

Deputatul Cătălin Marian Rădulescu afirmă, într-o postare pe pagina sa de socializare, că solicită întrunirea de urgenţă a Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD în vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formată din premierul Mihai Tudose şi vicepremierul Marcel Ciolacu.

“Bravo, Carmen Dan, şah mat! Ca membru vechi, al partidului meu, PSD , solicit întrunirea de urgenţă a CEX -ului, pentru a hotărî , dacă, după ieşirea necontrolată şi nestatutară a premierului Tudose, mai susţinem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare, şi dacă dupa ieşirile repetate în mass-media, contrare poziţiilor partidului, şi insubordonarea faţă de deciziile partidului, mai pot fi menţinuţi în funcţie, aceşti doi colegi, care nu au înţeles nici în ultimul ceas, că nu au ajuns prin niciun concurs în aceste funcţii, ci au fost puşi acolo de către partid şi ca să realizeze programul partidului”, afirmă deputatul Rădulescu, în mesajul postat joi seara pe pagina sa de Facebook.

El adaugă că echipa Tudose-Ciolacu a afectat imaginea PSD în rândul electoratului social-democrat.

“Gravitatea susţinerii şefului Poliţiei Române, care e vinovat de foarte multe lucruri (care au culminat cu pedofilul poliţist, cunoscut de către acest domn Despescu ), asumat de colegul Ciolacu, mă determină să solicit CEX -ului cât şi colegilor parlamentari PSD retragerea sprijinului politic pentru echipa formată din colegii noştrii Tudose -Ciolacu, pentru afectarea imaginii partidului nostru în rândul electoratului PSD , pentru scandalurile repetate în spaţiul mediatic, pentru atacurile repetate împotriva unor colegi miniştrii (Rovana Plumb, Sevill Shaideh, Carmen Dan, Olguţa Vasilescu, Gabriela Firea ), pentru insubordonarea faţă de deciziile partidului şi faţă de Preşedintele partidului, pentru nedemiterea consilierului personal al premierului Tudose, domnul Piperea , care a cerut schimbarea preşedintelui Dragnea, şi pentru neasumarea legilor justiţiei. Nu am câştigat simpatia a milioane şi milioane de cetăţeni ai României , ca nişte colegi să ne facă să pierdem în fiecare zi şi să ne afecteze sistematic imaginea”, mai spune deputatul PSD.