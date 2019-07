UPDATE – Remanierea – pe agenda şedinţei PSD. Carmen Dan şi-a depus demisia de la Interne

UPDATE – Ministrul de Interne Carmen Dan şi-a depus demisia, a anunţat înainte de şedinţa CEX şi spune că pleacă cu fruntea sus din minister.

“Înţeleg că nu intră în discuţie niciun criteriu de neperformanţă. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuţie şi referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează. Mă aştept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoţionată decât în măsura în care am investit în acest minister şi sper să rămână în topul încrederii ministerul de interne. Plec cu fruntea sus din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a declarat Carmen Dan, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional PSD.

Ministrul demisionar de la Interne i-a urat succes înlocuitorului său.

“Nu ştiu dacă s-a decis într-un mod cert, însă i-aş ura succes colegului meu, senatorul Moga. Nu am ce să îmi reproşez. Partidul, conducerea partidului este cea care analizează. Pe mine m-a interesat dacă această analiză are la bază criterii de performanţă. Mi-a spus că nu”, a completat Carmen Dan.

Nicolae Moga este senator de Constanţa în legislaturile 2008-2012, 2012-2016 şi 2016-2020. În a doua legislatură, a ocupat şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului în Biroul Permanent.

Marian Oprişan, despre Guvern: Ar trebui o structură mai flexibilă, cu mai puţin miniştri

Vicepreşedintele PSD Marian Oprişan a declarat, luni, că ar trebui o structură mai flexibilă a Guvernului, cu mai puţini miniştri. El a adăugat că evaluarea miniştrilor îi aparţine premierului Viorica Dăncilă.

„Dacă privim cu atenţie eu cred că da (ar trebui restructurare-n.r). Cred că ar trebui să fie o structură mai flexibilă, cu mai puţin miniştri”, a afirmat Marian Oprişan, înainte de Comitetul Executiv al PSD.

Vicepreşedintele PSD a adăugat că evaluarea miniţtrilor o va face premierul Viorica Dăncilă şi o va prezenta social-democraţilor în Comitetul Executiv.

„Nu fac eu evaluarea miniştrilor din Guvern. Evaluarea o face doamnă prim-ministru. O va prezenţa în CEx şi atunci vom discuta. Nu sunt adeptul să spăl rufele în public Dacă acum nu le exprim înseamnă că nu am nicio nemulţumire în acest moment cu privire la echipă guvernamentală”, a mai spus Oprişan, întrebat despre remanierea guvernamentală.

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat (PSD) se reuneşte luni, la ora 12, la Palatul Parlamentului.

Potrivit preşedintelui PSD, premierul Viorica Dăncilă, în şedinţa CExN va fi decisă formula remanierii guvernamentale.

“S-a lucrat la evaluarea miniştrilor în această săptămână. Nu am terminat această evaluare. Luni, în Comitetul Executiv Naţional, vom vorbi despre o remaniere. Am făcut evaluarea pe opt ministere. După ce o să prezint această evaluare în CEx, vom hotărî împreună ce miniştri sunt remaniaţi şi ce miniştri nu sunt, bineînţeles, la propunerea primului-ministru”, a declarat Dăncilă sâmbătă, la Călăraşi.

Premierul nu a spus care sunt miniştrii vizaţi de remaniere şi nici numărul acestora, precizând că decizia va fi una politică.

“Voi continua evaluarea, nu pot să vă dau acum un număr de ministere, poate sunt ministere unde colegii spun că nu e nevoie de remaniere, eu voi propune, dar decizia va fi politică”, a susţinut Viorica Dăncilă.

Printre remaniabili s-ar regăsi ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu, ministrul Turismului Gheorghe Trif, dar şi ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan şi cel al Agriculturii, Petre Daea, afirmă surse din partid.

Dintre miniştrii ALDE, cel care va pleca este ministrul de Externe Teodor Meleşcanu, la propunerea liderului partidului Călin Popescu Tăriceanu, care a invocat ”percepţia publică”. La un moment dat, printre cei care ar fi urmat să plece din Guvern, era vehiculat şi numele ministrului Energiei Anton Anton.

Viorica Dăncilă a ţinut să precizeze de mai multe ori în ultimele zile că decizia privind remanierea este una politică şi propunerile sale vor fi supuse aprobării Comitetului Executiv Naţional.

”Suntem un guvern politic, decizia este politică, avem nevoie de un vot în CEX, poate că propunerea nu este acceptată din punct de vedere politic, deci în momentul în care vii cu o remaniere, cu anumite soluţii, cu anumite schimbări, trebuie să fie confirmate de forul statutar. O să venim cu persoane care să gestioneze acele domenii mult mai bine, deci voi veni şi cu punctele bune, dar şi cu anumite lucruri care nu s-au întâmplat aşa cum ne-am fi dorit”, a spus Dăncilă.

De asemenea, a anunţat că, în cazul în care luni va fi definitivată remanierrea, va discuta şi cu preşedintele Klaus Iohannis, mai ales că în şedinţa de luni ar trebui făcute propuneri şi pentru două portofolii de vicepremier, pe care sunt numiţi în prezent interimari.

Surse din PSD au declarat, pentru MEDIAFAX, că vor exista discuţii despre o remaniere mai restrânsă, în primă fază.

Astfel, o schimbare ar putea fi făcută la ministerul Educaţiei, condus de Ecaterina Andronescu, potrivit surselor menţionate. Alte ministere luate în vizor sunt: Dezvoltarea, unde este Daniel Suciu, care este şi vicepremier, Internele – Carmen Dan, Transporturile – Răzvan Cuc şi Agricultura – Petre Daea.

Viorica Dăncilă ar dori o remaniere în două etape.

De asemenea, pentru portofoliul Agricultură ar putea fi o variantă actualul secretar de stat Dumitru Daniel Botănoiu sau deputatul PSD Valeriu Steriu.

Senatorul Nicolae Moga este lua în calcul de PSD ca să facă parte din Cabinetul Dăncilă, posibil la Dezvoltare sau Turism, au explicat sursele menţionate.

Secretarul general al PSD Mihai Fifor ar vrea şi el o funcţie în Guvern, au adăugat sursele social-democrate, indiferent de minister. În trecut, acesta a fost ministru al Apărării.

Nemulţumiri în PSD există şi faţă de ministrul Justiţiei Ana Birchall, interimar ca vicepremier plin la parteneriate strategice, însă care ar putea fi propusă să fie vicepremier plin. Ea ar putea fi totuşi schimbată de la Justiţie, înlocuitorul luat în considerare fiind Robert Cazanciuc, au spus surse din PSD, pentru MEDIAFAX.

Chestionată dacă există tensiunii sau neînţelegeri între ea şi ministrul Justiţiei Ana Birchall, Viorica Dăncilă a răspuns, vineri, la aniversarea Zilei Naţionale a Franţei la sediul ambasadei: „Eu am relaţii foarte bune cu toţi miniştrii Cabinetului”.