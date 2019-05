UPDATE – Rezultate oficiale alegeri europarlamentare 2019

UPDATE, ora 11,30 – PNL se situează pe primul loc în urma alegerilor europarlamentare, conform rezultatelor parţiale prezentate luni de Biroul Electoral Central.

Datele centralizate până luni la ora 10 indică următoarele rezultate: PNL – 26,23%, PSD – 23,68%, USR – 20,51%, Pro România -7,01%, UDMR – 6,07%, PMP – 5,55%

ALDE – 4,24%.

UPDATE – PNL se situează pe primul loc la alegerile europarlamentare, după numărarea voturilpr exprimate în 18.612 sectii de votare din ţară, reprezentând 99.31% din total, conform rezultatelor provizorii. Rezultatele provizorii la votul din străinătate pentru alegerile europarlamentare indică, la două ore de la închierea procesului de votare, că Alianţa 2020 USR PLUS a obţinut 42,1% din voturi, iar PSD este depăşit la scor de independentul George Simion. Peste 80% din alegători au răspuns “Da” ambelor întrebări de la referendumul pe justiţie de duminică, voturile nevalide reprezentând puţin peste 5%, conform rezultatelor provizorii. Rezultatele provizorii la alegerile europarlamentare de duminică indică în Capitală un scor de 41,1% pentru Alianţa 2020 USR PLUS. În Capitală, după numărarea voturilor din 1.259 din cele 1.269 de secţii de votare, Alianţa 2020 USR PLUS a obţinut 41,1% din voturi. Pe locul al doilea se situează PSD cu 16,7%, urmat de PNL – 15,8%, PMP – 8.1%, Pro România – 6.88%, ALDE – 4.1%.

Rezultatele provizorii după numărarea voturilor din 18.612 secţii din ţară, reprezentând 99.31% din totalul de 18.740 sectii deschise, sunt: PNL – 26,83% (2,3 milioane de voturi), PSD – 23.42% (2,01 milioane de voturi), Alianţa 2020 USR -Plus – 21.29% (1,83 milioane de voturii), Pro România – 6,61%, PMP – 5.65%, UDMR – 5.47, ALDE – 4.24%.

În cazul votului din străinătate, s-au numărat voturile din 236 de secţii din cele 441, reprezentând 53.5%, rezultatele provizorii indicând un scor de 37,4% pentru Alianţa 2020 USR-Plus, urmată de PNL – 31.9%, PMP – 11.9%, PSD – 4.1%, Pro Romania – 3.2%. Votul din străinătate se încheie astăzi, la ora 7:00.

Potrivit rezultatelor finale ale exit poll-ului CURS-Avangarde prezentat de Antena 3, PSD şi PNL au obţinut 25,7% dintre voturile exprimate, în timp ce Alianţa 2020 USR PLUS a obţinut 23,9%.

Pragul de 5 la sută a mai fost trecut de Pro România – 5,7%, UDMR – 5,4%, PMP – 5,2%, în timp ce ALDE a obţinut 4,7%. Exit poll-ul prezentat a centralizat datele până la ora 21.00, când s-au închis urnele în ţară. Eşantionul a cuprins 400 de secţii de votare atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, din toate zonele ţării. Nu au fost cuprinse secţii de votare din străinătate. La aceste alegeri europarlamentare au candidat 13 partide şi alianţe şi 3 candidaţi independenţi, urmând să fie desemnaţi 33 de europarlamentari. Cel de-al 33-lea îşi va prelua mandatul după ce Brexitul va produce efecte juridice.

Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate vor furniza zilnic rezultate parţiale, începând de luni, de la ora 9,00, ora României.

Ora la care informaţiile vor fi disponibile şi date publicităţii sunt 11,00, 15,00, 17,00, 20,00 pentru ora de referinţă a datelor 9,00, 13,00, 15,00, 18,00.

Prezenţa pe ţară la referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis a fost, duminică, până la ora 21,00, când s-au închis urnele, de 41,23%, potrivit datelor înregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central, iar pentru alegerile europarlamentare de 48,95%.

Pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezintă partea întreagă din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate în ţară şi străinătate pentru respectivele formaţiuni, potrivit unei hotărâri a Biroului Electoral Central.

Conform hotărârii privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi art. 52 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European publicate pe site-ul BEC, prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional se înţelege numărul de voturi exprimate în ţară şi străinătate pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţii independenţi.

În cazul referendumului, potrivit legislaţiei în vigoare, acesta este valabil dacă participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, iar rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.

Rezultate provizorii, ora 08:00

26,79 % PNL

23,38 % PSD

21,40 % USR PLUS

6,61 % PRO RO

5,66 % PMP

5,45 % UDMR

4,24 % ALDE

1,41 % Costea

1,21 % Simion

1,11 % Tudoran

0,61 % UNPR

0,60 % PRO DEMO

0,56 % PUR

0,44 % PSR

0,30 % PSDI

0,23 % BUN

99,86% sectii

96,85% totalul voturilor România

Rezultate București, ora 08:00

40,63 % USR

16,68 % PSD

15,76 % PNL

8,13 % PMP

6,87 % PRO RO

4,12 % ALDE

2,01 % Simion

1,45 % Tudoran

1,06 % Costea

0,71 % UNPR

0,70 % PUR

0,59 % PRO DEMO

0,37 % UDMR

0,34 % PSR

0,31 % BUN

0,27 % PSDI

97,98% din voturi