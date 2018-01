Tudose: Carmen Dan să îşi dea demisia

Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri că,”dacă va fi lăsată”, Carmen Dan îşi va da demisia din funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

“Domnia sa şi-a exprimat luni, începând de luni că e dispusă să-şi dea demisia. Eu i-am spus că în momentul ăsta, eu cred că i-o accept, dacă şi-o dă. (…) Eu cred că domnia sa, dacă va fi lăsată, îşi va da demisia“, a declarat Tudose, la Antena 3.

Şeful Executivului a precizat că ministrul Carmen Dan “l-a minţit” şi nu mai are cum să lucreze cu ea. Potrivit lui Tudose, ministrul Afacerilor Interne a susţinut că şeful DGA, Cătălin Ioniţă, ar fi acceptat să preia funcţia de şef al Poliţiei Române în locul lui Bogdan Despescu, acest fapt fiind infirmat ulterior de Ioniţă.

“Am să-mi permit să vă divulg un lucru şi supărarea mea faţă de doamna ministru. Am întrebat-o dacă este adevărat că omul acela refuză. Mi-a spus că nu este adevărat, că omul îşi doreşte funcţia. La prânz, l-am sunat pe domnul chestor să-l întreb eu, fiindcă pe canalele media se vehiculau diverse informaţii, că nu vrea. (…) Discuţia a fost următoarea: (…) ‘Bună ziua, sunt premierul. Domnul comisar, doriţi această funcţie? Răspunsul a fost exact aşa: ‘Domnul prim-ministru, permiteţi să raportez, în cursul dimineţii m-am prezentat la doamna ministru cu un raport prin care refuz această funcţie’. (…) Din momentul acela am spus că un ministru de Interne care îşi permite să mă mintă în halul acesta, nu mai am ce să lucrez cu domnia sa”, a afirmat Tudose.