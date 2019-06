USR nu exclude un candidat comun cu PNL la Primăria Capitalei

Preşedintele USR Dan Barna a declarat, la Marius Tuca Show, că îşi va asuma opţiunea de prezidenţiabil, dacă USR şi PLUS vor ajunge la această concluzie. Mai mult, Barba susţine că cele două partide vor merge, cel mai probabil, cu un tandem prezidenţiabil- premier.

Care sunt cele mai vehiculate nume pentru prezidenţiabilul USR PLUS?

Întrebat dacă va fi candidat la prezidenţiale, Dan Barna a spus: “Nu pot să confirm acest lucru. Eu confirm faptul cert că Alianţa USR PLUS va avea un candidat cert la alegerile prezidenţiale. Am spus de când am fost ales preşedinte USR că USR va avea candidaţi la toat ciclurile electorale”

Legat de Klaus Iohannis, Barna a afirmat: “În cele câteva interacţiuni pe care le-am avut de când sunt în politic, e suprinzător un om cu simţul umorului, deşi nu pare. La ultima întâlnire, când i-am spus că vom avea candidat şi mi-a zis e şi firesc. E un om care s-a luptat să apere societatea. E un om care a rămas consecvent pe nişte principii şi valori”.

“Nu i-am spus dl Iohannis că nu îl mai susţinem, ci că vom avea candidat propriu. Dl Iohannis ne-a spus şi normal, v-a susţinut trei sferturi din România. Se referea strict la asta cu candidatura la prezidenţiale. Aşa istoric nu există nimic. Dacă aici (faptul că suntem ambii din Sibiu – n.r.) ar trebui să înţeleg ceva, nu mă prind. Relaţia mea cu dl Iohannis este foarte deschisă şi onestă”, a mai spus liderul USR, la Marius Tuca Show.

Dan Barna, despre declaraţiile lui Orban privind impozitarea în IT: A fost un teribilism

Liderul USR Dan Barna a declarat, la emisiunea Marius Tuca Show, că declaraţia liderului PNL Ludovic Orban legat de impozitarea din domeniul IT a fost “un teribilism” şi nu este o măsură susţinută de formaţiunea pe care o conduce.

“Evident că e un lucru pe care nu îl susţinem. A fost un teribilism. E un punct de vedere. USR e în zona de centru dreapta, un partid care îşi propune să susţină parteneriatul. IT-ul s-a dovedit una dintre resursele pe care tinerii, mediul de afaceri din România le-a dezvoltat bine. Să încercăm să sabotăm acum lucrul acesta. Soluţia e creşterea competitivităţii prin încurajarea diasporei să invstească şi să facă afaceri în România. E o abordare neinspirată”, a spus Dan Barna. Reacţia vine după ce preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poţi să creezi facilităţi fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a spus Orban. Dan Barna: Cu această majoritate parlamentară nu se poate guverna pe bune

Liderul USR Dan Barna a declarat că formaţiunea sa nu renunţă la anticipate, dar ele pot fi organizate în acelaşi timp cu alegerile locale, iar legat de guvernare, aceasta nu se poate îndeplini azi, decât dacă cineva ar permite controlul unei “majorităţi toxice”.

“Cu această majoritate parlamentară nu se poate guverna pe bune, adică să faci un guvern marionetă, care să fie speculat de o majoritate toxică nu e realist”, a afirmat liderul USR..

Legat de alegerile anticipate, Dan Barna a spus că o variată ar fi organizarea acestora în acelaşi timp cu cele locale.

“Nu e problemă de renunţat, pot fi organizate după prezidenţiale, odată cu localele”, a declarat Dan Barna, prşeedintele USR, la “Marius Tuca Show”.

Barna, despre prezidenţiale: Luăm în calcul un tandem. Un partid- prezidenţiabil, altul- premierul

“Sunt nişte decizii pe care o să le iau împreună cu colegii mei. Mai sunt nuanţe importante. Pentru mine proiectul personal e ca USR să se stabilizeze în poziţia de partid consistent care va trăi pe termen lung în România. Miza pentru mine e ca această structură în care mi-am investit timp să merite. Ca să merite şi să rămână în picioare trebuie consolidat. Opţiunea la care vom ajunge mi-o voi asuma. Dacă vom decide că cea mai bună opţiune e Dacian Cioloş o voi susţine”, a declarat dan Barna, la “Marius Tuca Show”.

Acesta a spus că decizi va fi luată după discuţii între cele două partide.

“Discutăm foarte pragmatic şi responsabil. Luăm în calcul un tandem. Un partid să dea candidatul la prezidenţiale, celălalt candidatul pentru premier. (…) Suntem două echipe care stau de vorbă şi sunt conduse de mine şi de Dacian. În cele din urmă, asumarea unei candidaturi la prezidenţiale e profund individuală, dar asta am făcut azi am pus pe foaie, plusuri şi minusuri. Niciunul nu a cerut candidatură în mod expres. Analizăm plusurile şi minusurile fiecăruia”, a mai spus Barna.

Totodată, acesta a afirmat că ar putea fi şi o a treia persoană care să fie preferată de cele două formaţiuni: “Vom decide care e cea mai bună variantă şi în funcţie de asta va fi unul sau altul dintre noi sau un terţ candidatul Alianţei. Noi am spus că vom avea un candidat propriu. Poate fi de la USR sau PLUS”.

USR nu exclude un candidat comun cu PNL la Primăria Capitalei

Preşedintele USR Dan Barna a declarat, la emisiunea “Marius Tuca Show”, că nu este exclusă varianta unui candidat comun cu PNL pentru Primăria Capitalei, spunând că important este ca Bucureştiul să scape de Gabriela Firea.

“Candidat comun cu PNL la Primărie?

Dan Barna: S-ar putea să ajungem acolo. Un primaries cu toţi candidaţii de pe dreapta. Dacă PNL ar fi admis atunci, probabil Nicuşor Dan ar fi fost acum primar al Capitalei”

“Dacă Nicuşor Dan e în cea mai bună poziţie în simpatia electoratului s-ar putea să fie candidatul USR. Dincolo de umorile personale individuale, simpatii, miza ca ce mult mai importantă. Din perspectiva asta dacă îl susţii pe unul care are cele mai mare şanse, oraşului îi va fi mai bine. Şi pentru mine acest lucru e suficient”, a completat liderul USR.

Întrebat dacă vede candidaţi comuni cu PNL la primăria generală şi cele de sector, Barna a răspuns: “Eu văd treaba asta ca un pachet integrat. Fără îndoială”.

Dan Barna, despre succesul moţiunii de cenzură: Există în continuare discuţii

Liderul USR Dan Barna a declarat, la “Marius Tuca Show”, că la această oră încă se duc negocieri pentru ca moţiunea de cenzură să treacă, iar în cazul în care aceasta va fi un succes o variantă este guvernul interimar, care să conducă ţara fără să dea ordonanţe.

“O să fiu foarte pragmatic. Există în continuare discuţii. Încercăm să strângem semnăturile necesare. Nu e uşor. După plecarea lui Dragnea majoritatea a mai prins sânge în obraji. Dacă vom reuşi să trimitem acest Guvern acasă sunt două variante clare – fie un guvern fără PSD, susţinut parlamentar, fie varianta unui guvern interimar, un guvern care să conducă ţara fără să dea OUG, prin care să mergem în cel mai rău caz la anticipate. Guvern interimar şi e numit altcineva premier interimar”, a declarat Dan Barna, la “Marius Tuca Show”.

Partidele de Opoziţie au anunţat că vor depune o moţiune de cenzură la adresa actualului guvern PSD-ALDE.

Potrivit unor surse politice, textul moţiunii e aproape gata şi va fi depus marţi sau miercuri, în Parlament.

Dan Barna, despre ce ar trebui să conţină revizuirea Constituţiei: Funcţionarea CCR

Liderul USR Dan Barna a afirmat, în emisiunea Marius Tuca Show, cu privire la reviziuirea Constituţiei, că aceasta ar trebui să conţină, pe lângă iniţiativa “Fără penali”, şi modalitatea în care funcţionează Curtea Constituţională a României.

Legat de ce ar trebui să conţină revizuirea constituţiei, Dan Barna a spus: “Fără penali categoric. Funcţionarea CCR, pentru că din păcate de multe ori s-a transformat dintr-un prezumtiv arbitru, în jucător de legi. Apoi o clarificare a tipului de stat care e România, pentru că s-a creat Constituţia să îi fie utilă domnului Iliescu. Atunci trebuie să clarificăm această republică semiprezidenţială cu executiv dual, în care cine ţipă mai tare ia puncte mai multe”.

Cât priveşte iniţiativa legislativă “Fără penali”, liderul USR a completat: “în momentul de faţă trebuie să intre în Parlament pentru vot şi apoi referendum”.

Dan Barna: Nu am absolut nicio legătură cu vreun serviciu secret

Liderul USR Dan Barna a declarat, la emisiunea Marius Tuca Show, că nu are niciun fel de legătură cu vreun serviciu secret, în contextul discuţiilor din spaţiul public cu privire la relaţiile unor membri USR sau PLUS.

“Absolut niciuna, nu am absolut nicio legătură cu vreun serviciu secret. Aud pe la spate, cine al cui e. E pur şi simplu o întrebare pentru că oamenii nu mai au încredere că cineva poate veni să se apuce de lucruri bune. Practic Alianţa USR PLUS a arătat că se poate. Eu am o gândire antreprenorială”, a declarat Dan Barna, la “Marius Tuca Show”.

Afirmaţia vine în contextul în care de mai multe ori în spaţiul public s-a vehiculat că unii membri ai USR şi PLUS ar avea legături cu serviciile de informaţii.