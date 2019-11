Primaria Capitalei raspunde acuzatiilor cu privire la costurile Targului de Craciun

PRECIZĂRI

„Costurile Targului de Craciun de anul acesta din Bucuresti nu depasesc costurile evenimentelor similare organizate in anii trecuti, iar afirmatia potrivit careia valoarea estimativa a cheltuielilor pentru organizarea Targului de Craciun este “cea mai mare din istoria Bucurestiului” este complet falsa mai ales ca bugetul aprobat pentru targul de Craciun 2019 este mai mic decat cel de anul trecut!

Mai mult decat atat, onorariile artistilor nu sunt publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP) NU pentru ca “sunt tinute la secret” ci pentru ca acestea s-au realizat pe baza Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

De asemenea, toate costurile evenimentelor organizate de Primaria Capitalei cu prilejul sarbatorilor de iarna vor fi comunicate public, ca in fiecare an, dupa finalizarea procedurilor de achizitii publice.

Primarul General, Gabriela Firea: “Observ cu mahnire ca, spre deosebire de toate marile orase din Romania si din Europa, care isi promoveaza, cu mandrie, targurile de Craciun in aceasta perioada, in special pentru potentialul turistic urias pe care il reprezinta, in Capitala Romaniei unele partide politice aleg sa isi faca publicitate aruncand cu noroi in evenimentul organizat de Primaria Capitalei, sub pretextul unor asa-zise dezvaluiri. Este nedemn sa transformi o astfel de manifestare intr-o tema politica, avand ca scop nu interesele bucurestenilor, ci doar promovarea politica fara scrupule. Resping ferm orice aluzii si orice afirmatii care vizeaza organizarea la suprapret a evenimentului organizat de Primaria Municipiului Bucuresti si ii asigur pe bucuresteni ca toate achizitiile facute de institutiile din subordinea PMB respecta principiile legalitatii, transparentei si oportunitatii si se realizeaza potrivit legislatiei in vigoare.

De altfel, așa cum a dovedit-o în repetate rânduri, încă din prima zi de mandat, USR și-a urmărit cu tenacitate singurul obiectiv politic asumat, și anume denigrarea activității Primarului General Gabriela Firea și a echipei sale, chiar dacă pentru asta a fost nevoie să voteze împotriva oricărui proiect, indiferent cât de benefic ar fi fost pentru bucureșteni, sau să răspândească informații false, cu evidentă rea credință.

Și în cazul de față se încearcă într-un mod lipsit de scrupule inducerea ideii că Primăria Capitalei risipește banii pe manifestări culturale, în condițiile în care ‘conductele RADET crapă la tot pasul’.

În primul rând, o asemenea abordare, prin care orice cheltuieli pentru manifestări culturale sau sportive sunt considerate neavenite în raport cu ‘adevăratele priorități’ denotă o crasă necunoaștere a modului în care este administrat un oraș și a celui în care este alcătuit bugetul municipal. Nu putem transforma toate cheltuielile care nu sunt pe placul USR în kilometri de conductă a sistemului de termoficare, pentru simplul motiv că și dacă ar fi alocați toți banii din bugetul Capitalei pentru înlocuirea conductelor, acest lucru nu s-ar putea face decât etapizat, altfel existând riscul blocării totale a orașului”.

Primarul General, Gabriela Firea, a mai adaugat: “Primăria Capitalei afirmă cu fermitate că pe parcursul acestui an, în ciuda vicisitudinilor legate de subfinanțarea acută de la bugetul de stat, nu a tăiat de la domenii precum sănătatea, infrastructura sau termoficarea niciun leu care ar fi putut fi în mod obiectiv cheltuit anul acesta. Au fost relocate doar sumele care nu mai puteau fi cheltuite către alte zone deficitare, cultura nefiind însă printre acestea. Ba mai mult, instituțiile de cultură din subordinea Primăriei Capitalei au beneficiat anul acesta de rectificări bugetare negative, fapt ce a determinat inclusiv renunțarea la anumite proiecte care fuseseră aprobate de Consiliul General la începutul anului.”