ANM: Discutăm despre scenariul ca iarna aceasta să fie cea mai grea din ultimii 100 de ani

Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat că în fiecare an se discută despre faptul că iarna respectivă ar putea fi cea mai grea din ultimii 30 sau 100 de ani. Meteorologul a amintit că nu există însă un semnal robust în acest sens, însă o iarnă normală în România aduce perioade de vreme severă.

O să vă prezentăm zonele cele mai expuse din perspectiva regimului de temperaturi mai scăzut: Moldova, Transilvania, dar și zona de centru a țării.

Am avut aceste semnale de prelungire a iernii, așa cum în toamnă am avut o vară prelungită. Cum a fost martie din acest an, sau aprilie 2017, când am avut avertizare de cod portocaliu pentru zăpadă.

Această alternanță a perioadelor foarte călduroase urmate de răciri bruște, cu sigurantă, se pot manifesta în următoaele 3 luni, așa cum s-a manifestat pe tot parcursul anului 2019”, a explicat Elena Mateescu, director ANM.