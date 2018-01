Apariție misterioasă pe cerul României (video)

Zeci de oameni au fotografiat și filmat un obiect luminos neidentificat, vizibil în noaptea de luni spre marți pe cerul României și al țărilor din jur. Radarele nu l-au detectat, însă, a spus Marius Ioan Piso, președinte – director executiv al Agenția Spațiale Române

„Noi avem niște surse de informare foarte clare, cum ar fi Comandamentul strategic al forțelor spațiale SUA. Există un sistem și în Europa, care urmărește aceste lucruri. Până și în România există un sistem numit Allsky care este gestionat de astronomi și de amatori care urmăresc cerul. Mărturisesc că niciuna din aceste surse nu a detectat nimic la acea oră. Am văzut un film făcut în Rusia care semăna foarte mult cu un film făcut în Giurgiu. Obiectul oricum se deplasa foarte încet. Orice obiect care se deplasează așa de încet este detectabil pe radare”, spune Marius Ioan Piso.

În acest caz, însă radarele nu au înregistrat obiectul: „Nu a apărut nimic. Cel puțin noi nu am fost informați despre așa ceva”, a spus șeful Agenției Spațiale Române.

Adrian Şonka, specialist la Observatorul Astronomic spune că a fost vorba despre „o rachetă lansată de agenția spațială chineză, cu câțiva sateliți artificiali”.

Piso spune însă că ultima înregistrare a unei rachete pe radare a fost în jurul datei de 20 decembrie.

„Îmi pare rău că nu pot să vă arăt un ecran cu lista obiectelor care sunt lansate și pozițiile lor deasupra globului. Orice obiect care intră în atmosferă este înregistrat și notat cu precizie bună. Orice astronom amator poate să urmărească orice treaptă de rachetă”, a adăugat el.

„Există foarte multe posibilități de a simula lucruri pe cer. Toată lumea are drone. Și noi în facultate, de 1 aprilie, am ridicat un balon mic cu heliu și l-am luminat cu laser și am stârnit agitație. Îmi e greu să vă dau răspunsuri. Sistemele clasice de observație nu au înregistrat nimic”, a spus Marius Ioan Piso.

„Civilizația noastră există de 100 de ani din punct de vedere radioelectric. Până să ajungem la interacțiunea cu alte civilizații va mai dura. Alte civilizații sigur există, Universul este uriaș, dar nu așa se face o interacțiune, cu lumini pe cer”, a adăugat el.

Specialiștii cred că, mai degrabă, e vorba despre un efect al dezintegrării în atmosferă a unei staţii spaţiale chinezeşti, care nu a mai putut fi controlată, acum două luni.

În urmă cu mai puţin de o săptămână, apariţii similiare au fost semnalate în România, Grecia, Rusia şi Austria. Atunci s-a spus că a fost vorba despre o rachetă a Chinei, care a lansat un nou satelit pe orbită.

Alexandru Mironov, realizatorul emisiunii „Digipedia – știință” de la Digi World, a enumerat la Digi24 care sunt ipotezele care ar putea explica apariția acestui fenomen, subliniind că oamenii sunt mai mult cu ochii pe cer, acum, când e vacanță și când e și super-Lună.