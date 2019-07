CONVOCATOR – FUNDATIA UMANITARA UNIVERSCULT

FUNDATIA UMANITARA UNIVERSCULT cu sediul in Bucuresti, Sector 1, I.P. Pavlov, nr. 62, ap. 2, prin reprezentant legal convoaca in data zilei de 09.08.2019 orele 12 Adunarea generala a membrilor fondatori si a membrilor fundatiei la sediul social situat in Bucuresti, Sector 1, I.P. Pavlov, nr. 62, ap. 2, care va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea activitatilor desfasurate pe ultimii 2 ani.

2. Prezentarea situatiei financiar contabile, a balantelor si bilanturilor contabile;

3. Raportul de gestiune;

4. Cooptarea de noi membri fondatori conform legii;

5. Alegerea presedintelui si a Consiliului director;

6. Diverse.

Prezentul convovator va fi publicat in presa si/sau pe un site publicitar astazi data de 10.07.2019.

