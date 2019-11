Deficitul bugetar la sfârșitul anului se apropie de 4%

Ministrul de Finanțe va face declaraţii în scurt timp ce a lăsat PSD în buget după trei ani de guvernare. Primele informații anunțate deja de premierul Ludovic Orban arată o gaură în buget de peste 20 de miliarde de lei în buget și 43 de orașe rămase fără salarii și bani de funcționare. Klaus Iohannis a spus în conferința de presă de miercuri seară, de la Controceni, că va avea întâlniri dese cu noul premier pentru discuții, pentru că vrea să știe ce a făcut de fapt vechiul guvern.

„Ce informații v-a prezentat ministrul Finantelor?”, a fost întrebat președintele.

„Aceste chestiuni o sa vi le spună el (n.r. – ministrul de Finanțe), nu fac declarații pentru el. Am convenit cu prim-ministrul să ne întâlnim destul de des pentru a discuta reciproc. Vreau să știu ce se întâmplă, ei vor să mă informeze. Am avut discutii foarte bune. Pe ce am găsit este cutremurător ce dezastru au lasat pesediștii. O să aflați de la ministru aceste lucruri. Vom găsi soluții și vom construi cu răbdare pe parcursul următoarelor luni condiții pentru o nouă guvenare împreună cu celelalte forțe democratice”, a declarat în conferința de presă Klaus Iohannis.

Premierul Ludovic Orban spunea în urmă cu două zile că, în opinia sa, nu există şanse ca România să se menţină în acest an în ţinta de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB). Premierul a adăugat faptul că un deficit suplimentar va apărea pentru că nu s-au încasat sumele planificate la bugetul de stat, procentajul de colectare fiind de 26% din PIB, comparativ cu circa 30%, în alţi ani. În opinia lui Ludovic Orban, guvernul social-democrat a angajat cheltuieli pentru care nu existau resurse, iar cheltuielile de personal au crescut în ultimul an cu 26%.

Pe de altă parte, ministrul de Finanțe Florin Cîțu spunea că veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar execuţia arată 228 miliarde lei, ceea ce înseamnă o “gaură” de aproximativ 21 miliarde lei.