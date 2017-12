Firea a interzis UBER. Sunt vizate şi aplicaţiile StarTaxi şi Clever

Proiectul de hotărâre potrivit căruia în Bucureşti îşi vor putea desfăşura activitatea de transport în regim taxi doar transportatorii autorizaţi care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, iar nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă între 4.500 şi 5.000 de lei, a fost adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu 32 de voturi „pentru” şi 20 de voturi „împotrivă”, din partea consilierilor PNL şi USR, care s-au opus interzicerea sistemelor alternative de transport.

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a spus că, deşi taximetria necesită reglementări pentru a oferi bucureştenilor condiţii mai bune de transport, acest lucru nu ar trebui să impună interzicerea sistemelor alternative de transport.

Majoritatea PSD din Consiliul General a aprobat proiectul. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a comparat utilizarea serviciilor gen Clever Taxi si Uber cu folosirea drogurilor. “Puteti apela la orice serviciu doriti, intrebarea este daca pot sau nu sa ma droghez in continuare, este optiunea d-voastra”, a declarat viceprimarul Aurelian Badulescu. Grupurile de consilieri PNL si USR s-au opus modificarilor. Interesant este ca la sedinta de Consiliu General au venit reprezentantii mai multor firme de taximetrie si ai organizatiei COTAR, desi consilierii generali si presa a aflat cu jumatate de ora inainte de inceperea sedintei ca proiectul va fi discutat si pus pe ordinea de zi.



„Este aburd că un astfel de proiect ni se prezintă cu jumătate de oră înainte de şedinţă. Ciudat este că domnul de la COTAR ştia de acest proiect înainte noastră. (…) Suntem de acord că taximetria ar trebui să aibă standarde mai bune şi nimic nu ne opreşte să impunem respectarea acestor standarde. Dar nu înţeleg de ce trebuie să interzicem sistemele alternative de transport tip taxi. Pentru că acest proiect face imposibilă desfăşurarea activităţii celor de la Uber, de exemplu”, a spus Ciucu.

În replică, preşedintele de şedinţă a spus că nimic nu îi împiedică să îşi deschidă dispecerat.

La rândul său, consilierul PNL Cătălin Deaconescu i-a felicitat în mod ironic pe consilierii PSD care au propus acest proiect, spunându-le că nici Curtea Europeană de Justiţiei nu a reuşit să interzică sistemele de transport alternative.

„Vă felicit că vreţi să interziceţi astfel de sisteme, lucru pe care nu l-a reuşit nici Curtea Europeană de Justiţie. Puneţi mai bine în dezbatere publică pentru a putea discuta şi despre beneficiarii serviciilor de transport precum Uber”, a spus Deaconescu.

Proiectului de hotărâre a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

„Cu toţii ne dorim ca cetăţenii din Bucureşti care apelează la taxi să poată merge în condiţii de siguranţă şi confort. Îi respectăm pe bucureşteni şi prin prisma hotărârii pe care o vom lua astăzi. Vom avea un proiect care va modifica şi va aduce îmbunătăţiri: va exista un set de reguli pe care eu le numesc europene care vor trebui respectate. Va fi interzisă refuzarea unei curse sub diferite pretexte şi vor fi sancţiuni. Vor fi interzise bonusurile, şoferii sunt obligaţi să aibă o ţinută decentă, să nu fumeze în maşină, să nu dea muzica tare, să nu vorbească la telefon, să nu angajeze cu clientul discuţii pe subiecte sensibile care ar putea contraveni porincipiilor clientului. Sunt încă alte elemente care vor duce la securitate şi confort. Toţi taximetriştii vor fi obligaţi să poată oferi posibilitatea să plătească cu cardul şi toţi vor trebui să aibă aplicaţii, pentru ca orice client să poată solicita taximetrul şi online”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la începutul şedinţei CGMB.

Comisia de transporturi a fost convocată cu mai puţin de jumătate de oră înainte de începerea şedinţei pentru aprobarea acestui proiect.

Potrivit acestuia, serviciile de dispecerat vor fi obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi din Bucureşti şi nu se pot executa decât de dispecerii taxi autorizaţi de PMB.

De asemenea, şoferii vor mai fi obligaţi să aibă ţinută adecvată, pantaloni, cămaşă, sacou, să menţină maşina curată, să îi ajute pe clienţi la urcarea şi coborârea din autovehicul, dacă i se solicită şi să nu refuze transportul persoanei cu mobilitate redusă.

În cazul nerespectării obligaţiilor, amenda se ridică la 4.500 – 5.000 de lei.

„Întrucât ultima modificare a legii taximetriei nu a ţinut cont de situaţia existentă privind utilizarea în mod nelegal a unor variante tehnologice noi de preluare a comenzilor taxi (aplicaţii informatice, comenzi online) din partea clienţilor şi din partea unor persoane juridice neautorizate ca dispecerate taxi conform legii, iar această activitate a luat o amploare deosebită creând inclusiv o concurenţă neloială operatorilor dispeceri taxi autorizaţi, se impune modificarea în regim de urgenţă a actualului regulament local de taxi”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

“Gata cu Uber, asa vrea PSD. Lobiul firmelor din Ilfov a fost mai tare. Asa, pe furis, asa cum faci pesedistii, ne vor lasa astazi fara servicii de transport civilizat, alternartiv la taxi, de tip uber/taxifly. Vor pune un proiect pe ordinea suplimentara, au convocat sedinta comisiei de transport a Consiliului General cu 15 minute inainte de sedinta de Consiliu. Adica ei vor ca noi sa dezbatem proiectul vreo 10 minute si dupa sa mergem in Sedinta, la vot. Absurd pesedist”, a postat consilierul PNL, Ciprian Ciucu, pe pagina de Facebook.

Gabriela Firea ia aceasta masura in conditiile in care nu ofera o alternativa civilizata de transport, transportul public fiind la pamant, la fel si cel de taxi: majoritatea masinilor sunt vechi, o parte dintre soferi sunt necivilizati, fumeaza in timpul cursei, vorbesc la telefon, nu ofera bon fiscal, cer mai mult decat face cursa fara sa porneasca aparatul de taxat. De un an jumatate, de cand este primar general, Gabriela Firea a facut doar promisiuni, pana acum neavand loc nicio imbunatatire a acestui serviciu.

Ce modificari propune Primarul Gabriela Firea la regulamentul de taxi din Bucuresti;

La art. 3 din anexa 1 a Hotararii C.G.M.B. nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi, dupa lit. j) se introduce lit, i si lit. i¬ care vor avea urmatorul Continut:

” i-dispecerizare prin orice alte mijloace-activitate desfasurata de catre un dispecerat taxi autorizat de catre autoritatea de autorizare pentru a prelua comenzile clientului prin intermediul unei aplicatii informatice sau prin comenzi on-line efectuate pe site-ul web al unui dispecerat taxi autorizat si de a le transmite prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist;”

“io-aplicatia informatica reprezinta un program software care este instalat si functioneaza pe un dispozitiv mobil sau fix, program ce este proprietate exclusiva a dispeceratului taxi autorizat, avand aceeasi denumire cu cea a dispeceratului taxi autorizat.”

Art.II Alin. (1) al art. 21 din anexa 1 a Hotararii C.G.M.B. nr. 178/2008 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 21 alin. (1) -Pe teritoriul municipiului Bucuresti serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati si nu se pot executa decat de dispecerii taxi autorizati de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la acesta servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, inclusive aplicatiile de tip on-line care se identifica obligatoriu cu dispeceratul al carui nume este trecut in autorizatia de dispecerat emisa de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti.¬

Art.III La art. 21 din anexa 1 a HCGMB nr. 178/2008 dupa alin. (3) se introduce alin. (3) care vaavea urmatorul continut: ” alin. (3) . Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care isi desfasoara activitatea de transport in regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti si nu se pot executa decat de catre dispecerii taxi autorizati de autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau orice alte mijloace (aplicatii informatice, comenzi on-line pe site-ul web al dispeceratului taxi) si de a le transmite prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist;”

Art.IV La art. 41 din anexa 1 a Hotararii C.G.M.B. nr. 178/2008 dupa alin. (2) se introduce alin. (2) care vaavea urmatorul continut:

“alin. (2) . In exercitarea activitatii de transport in regim de taxi, taximetristii au urmatoarele obligatii :

a) sa aiba tinuta ingrijita (pantalon, camasa, sacou in functie de anotimp) fiind interzisa imbracamintea necorespunzatoare (sort, maiou, Slapi);

b) sa intretina starea de curatenie a autovehicului taxi si aspectul curat si ingrijit al acestuia, in primul rand in interiorul taxiului, cat si exteriorul acestuia,

c) sa nu foloseasca un limbaj neadecvat, suburban sau care sa faca referiri la discriminari de orice fel (etnie, religie, sex, etc.) sau care sa deranjeze clientii,

d) la solicitare, clientii vor fi ajutati la urcarea si Coborarea din autovehicul, in special persoanele cu mobilitate redusa, persoanele in varsta si femeile gravide;

e) sa nu refuze transportul persoanei cu mobilitate redusa si a dispozitivului de mers,

f) in timpul executarii serviciului de transport persoane in regim de taxi se interzice fumatul in interiorul taxiului in prezenta clientului,

g) in timpul executarii serviciului de transport persoane in regim de taxi se interzice folosirea telefoanelorlaltor dispozitive mobile,

h) in timpul executarii serviciului de transport persoane in regim de taxi fundalul sonor, muzica sau folosirea altor echipamente cu impact audio-video se va selecta si adapta la cerintele clientului;

Art.V La art. 59 din anexa 1 a Hotararii C.G.M.B. nr. 178/2008 dupa pct. 6 se introduce pct. 6 t care va avea urmatorul continut:

” alin. 6 1 Nerespectarea obligatiilor, asa cum au fost stabilite la art. 21 alin. (3) , aplicabile tuturor activitatilor asimilate indiferent de modul si mediul prin care se realizeaza si au ca rezultat mijlocirea intre un conducator neautorizat sau a unui transportator autorizat taxi, a transportarii unei persoane sau grup de persoane pe teritoriul Municipiului Bucuresti, se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 la 5.000 lei.

Primarul general a anunţat la începutul lunii decembrie intenţia de a modifica regulile de desfăşurare a transportului în regim de taxi în Capitală. Gabriela Firea afirma, după o întâlnire cu reprezentanţii taximetriştilor, că vor fi interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se încadrează in prevederile legale, aceştia reclamând, printre altele, “concurenţa neloială practicată prin sistemele de aplicaţii online ce oferă servicii ilegale de taximetrie”. Aceasta în condiţiile în care, în mai multe rânduri taximetriştii din Bucureşti, dar şi cei din alte oraşe, şi-au exprimat nemulţumirea faţă de serviciul de transport UBER, la sfârşitul lunii noiembrie, în Capitală, zeci de taxiuri mergând în coloană prin zonele aglomerate ale oraşului, în semn de protest.

Uber a reacţionat atunci spunând că serviciile de carsharing, de taxi şi transportul în comun constituie, împreună, soluţii care pot duce la reducerea aglomeraţiei, a poluării şi pot rezolva problema parcărilor din Bucureşti. Uber mai spunea că dialogul este cea mai bună cale pentru a oferi bucureştenilor cele mai bune servicii de transport.