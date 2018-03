INFOTRAFIC – Starea drumurilor, 1 martie 2018

DRDP Craiova: s-a actionat cu 58 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 48 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT , in intervalul orar 16:00/28.02.2018 – 04:00/01.03.2018 , astfel :

– SDN Severin: s-a facut revizie cu 11 autoutilaje pe DN6, DN56A, DN56B, DN56C, DN67, DNCDTS, DN67A.

– SDN Tg. Jiu: s-a facut revizie si s-a actionat cu 9 autoutilaje pe DN 7A , DN 67 , DN 67C , DN 67D

– SDN Valcea: s-a facut revizie si s-a actionat cu 28 autoutilaje si s-au raspandit 48 to material antiderapant DN7, DN7A, DN7CC, DN64, DN65C, DN67, DN73C.

– SDN Slatina: s-a facut revizie cu 10 autoutilaje pe DN6, DN54, DN54A, DN64, DN65, DN67B

DRDP Timisoara: s-a actionat cu 114 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 686 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 8,475 tone CaCl, in intervalul orar 16:00/28.02.2018 – 04:00/01.03.2018 , astfel :

– SDN Arad: s-a actionat cu 18 autoutilaje, au fost raspandite 119 tone de material antiderapant si 2,5 tone CaCl pe DN7, DN79, DN79A, DN76;

– SDN Caransebes: s-a actionat cu 20 autoutilaje, au fost raspandite 185 tone de material antiderapant si 2,3 tone CaCl pe DN6, DN58, DN68, DN58A, DN58B;

– SDN Deva: s-a actionat/patrulat cu 15 autoutilaje, au fost raspandite 91 de tone de material antiderapant si 0,125 tone CaCl pe DN66, DN7, DN74, DN68, DN68A, DN76, DN66A;

– SDN Orsova: s-a actionat cu 23 autoutilaje si au fost raspandite 121 de tone de material antiderapant pe DN67D, DN57, DN57B, DN6, DN57A;

– SDN Timisoara: s-a actionat/patrulat cu 18 autoutilaje, au fost raspandite 92 tone de material antiderapant si 0,55 tone CaCl pe DN6, DN69, DN59, DN58B, DN68A, DN59A, DN59D, DN59C, DN59E, DN59F, DN59B;

– Sectia Autostrazi: s-a actionat/patrulat cu 20 autoutilaje, au fost raspandite 78 tone material antiderapant si 3 tone CaCl pe A1, A6.

DRDP Cluj: S-a actionat cu 112 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 588,5 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT + 13 TONE CLORURA in intervalul orar 17:00/28.02.2018 – 05:30/01.03.2018, astfel:

– SDN AUTOSTRADA A3: s-a actionat cu 8 autoutilaje si s-au raspandit 53 tone material antiderapant + 13 tone clorura pe: A3 Turda, A3 Gilau, A3 Savadisla.

– SDN Cluj: s-a actionat cu 33 autoutilaje si s-au raspandit 145,5 tone material antiderapant pe: DN1, DN15, DN75, Varianta trafic greu, DN1C, Varianta Apahida, DN17, DN18B, Varianta Gherla, DN1G, DN1F, DN1J, DN16,DN1R.

– SDN Bistrita: s-a actionat cu 28 autoutilaje si s-au raspandit 138 tone material antiderapant pe: DN15A, DN17, DN17C, Varianta Bistrita, DN17D.

– SDN Oradea: s-a actionat cu 11 autoutilaje si s-au raspandit 53 tone material antiderapant pe: DN76, DN1, DN1H, DN75, Varianta Stei.

– SDN Baia Mare: s-a actionat cu 2 autoutilaje si s-au raspandit 4 tone material antiderapant pe: DN18.

– SDN Alba: s-a actionat cu 26 autoutilaje si s-au raspandit 181 tone material antiderapant pe: DN1, DN7, Varianta Alba, DN14B, DN67C, DN74, DN74A, DN75, DN1R.

– SDN Zalau: s-a actionat cu 4 autoutilaj si s-au raspandit 14 tone material antiderapant pe: DN1F.

DRDP Brasov: S-a actionat cu 136 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 570 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 7.5 TONE CLORURA CALCIU in intervalul orar 17:00/28.02.2018 – 05:00/01.03.2018 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 24 autoutilaje si s-au raspandit 156 tone material antiderapant pe: DN1; DN1A; DN1E; DN1S; DN10; DN11; DN13; DN73; DN73A; DN73B; DN73F si VOB

– SDN Sibiu s-a actionat cu 21 autoutilaje si s-au raspandit 94 tone material antiderapant si 1.3 tone clorura de calciu pe: DN1, DN7, DN7C, DN14, DN14A si DN14B.

– SDN Sibiu Autostrazi s-a actionat cu 16 autoutilaje si s-au raspandit 22 tone material antiderapant pe A1.

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 36 autoutilaje si s-au raspandit 87 tone material antiderapant si 6 tone clorura de calciu pe: DN13; DN13A; DN13C; DN14A; DN15; DN15A; DN15E si DN16.

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 20 autoutilaje si s-au raspandit 91 tone material antiderapant si 0.2 tone clorura de calciu pe: DN11B; DN 12; DN 12A; DN12C; DN 13A; DN 13B; DN13C si DN15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 19 autoutilaje si s-au raspandit 120 tone material antiderapant pe: DN2D; DN10; DN11; DN11B; DN11C, DN12 si DN13E;

DRDP Iasi: S-a actionat cu 156 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 261,2 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT [Sare – 259T, Clorura calciu – 2,2T], in intervalul 28.02.2018 ora 19:30 – 01.03.2018 ora 5:30, astfel:

– SDN Bacau: S-a actionat cu 22 autoutilaje si s-au raspandit 46,3 TONE material antiderapant [Sare – 46T, Clorura calciu – 0,3T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN11, DN11A, DN12A, DN12B, DN12D, DN15, DN2, DN2F, DN2G;

– SDN Barlad: S-a actionat cu 24 autoutilaje si s-au raspandit 18 TONE material antiderapant [Sare – 18T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN11A, DN15D, DN24, DN24A, DN24B, DN24D, DN26, DN2F;

– SDN Botosani: S-a actionat cu 20 autoutilaje si s-au raspandit 14,4 TONE material antiderapant [Sare – 14T, Clorura calciu – 0,4T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN24C, DN28B, DN29, DN29A, DN29B, DN29C, DN29D, DN29F;

– SDN C-lung Mold.: S-a actionat cu 10 autoutilaje si s-au raspandit 50 TONE material antiderapant [Sare – 50T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN17, DN17A, DN17B, DN18, DN2E;

– SDN Focsani: S-a actionat cu 5 autoutilaje si s-au raspandit 8 TONE material antiderapant [Sare – 8T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN11A, DN2, DN23, DN23A, DN23B, DN24, DN2D, DN2M, DN2N, DN2R;

– SDN Galati: S-a actionat cu 25 autoutilaje si s-au raspandit 60 TONE material antiderapant [Sare – 60T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN24, DN24D, DN25, DN25A, DN26, DN26A, DN2B, DNVOTEC;

– SDN Iasi: S-a actionat cu 24 autoutilaje si s-au raspandit 25,3 TONE material antiderapant [Sare – 25T, Clorura calciu – 0,3T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN2, DN24, DN24C, DN28, DN28A, DN28B, DNVO28D, DNVTGF;

– SDN Piatra Neamt: S-a actionat cu autoutilaje si s-au raspandit 17,2 TONE material antiderapant [Sare – 16T, Clorura calciu – 1,2T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN12C, DN15, DN15B, DN15C, DN15D, DN15F, DN15G, DN17B, DN2;

– SDN Suceava: S-a actionat cu 13 autoutilaje si s-au raspandit 22 TONE material antiderapant [Sare – 22T], pe urmatoarele drumuri nationale: DN15C, DN17, DN17A, DN2, DN29, DN29A, DN2E, DN2H, DN2K.

DRDP Constanta: S-a actionat cu 122 AUTOUTILAJE si s-au imprastiat 60 to sare astfel:

– SDN Constanta: s-a actionat cu 41 autoutilaje si s-au imprastiat 2 tone sare pe DN2A, DN22A, DN22, DN39, DN39 E, DN22C, DN3, DN38, DN3C;

– Sectia Autostrazi: s-a actionat cu 8 autoutilaje pe A A2+ A A4;

– SDN Calarasi: s-a actionat cu 7 autoutilaje pe DN3, DN3A, DN3B, DN21, DN31 si cu 27 autoutilaje pe A A2 si s-au imprastiat 41 to sare;

– SDN Slobozia: s-a actionat cu 10 autoutilaje pe DN2A, DN2C, DN21, DN21A si s-au imprastiat 17 to sare;

– SDN Braila: s-a actionat cu 15 autoutilaje pe DN2B, DN21, DN22, DN22B, DN23 ;

– SDN Tulcea: s-a actionat cu 12 autoutilaje pe DN22, DN22A, DN22D, DN22E, DN22F;

– SDN Fetesti: s-a actionat cu 2 autoutilaje pe DN3A, DN3B.