INFOTRAFIC – Starea drumurilor 26 februarie 2018

5.31

DN 72 (Adanca (DB))

50+175-50+190

ADANCA (DB)-I. L. CARAGIALE (DB)

Alunecare acostament

In urma precipitatiilor pe DN 72 km 50+175 pe partea tehnica drepta a alunecat acostamentul pe o lungime de 15 metri si pe o adancime de 1,5 metri. Zona este semnalizata corespunzator conform normelor metodologice in vigoare.Circulatia rutiera in zona este alternanta dirijata prin indicatoare.Restrictia va fi mentinuta pana la remediere: 30.06.2018.