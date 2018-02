INFOTRAFIC – Starea drumurilor 27 februarie 2018

BANAT:

Carosabil umed, cu exceptia sectoarelor de drum national mentionate mai jos, pe a caror suprafata se gasesc depuneri de zapada:

– DN57 km 4+093 – km 99+200 Orsova (MH) – Pescari (CS), drum umed cu portiuni de zapada amestecata cu material antiderapant de 1 cm;

– DN57B km 0+000 – km 97+675, Oravita – Iablanita (CS), drum umed cu portiuni de zapada amestecata cu antiderapant 1-2 cm;

– DN59B km 23+000 – 77+418 Otelec – Deta (TM), drum umed cu portiuni de zapada cu material antiderapant de sub 1 cm;

– DN59D km 0+000 – 4+335 Vama Foeni (TM), drum umed cu urme de zapada > 1 cm ;

– DN6 km 358+000 – km 406+000, Orsova (MH) – Cornea (CS), drum umed cu portiuni de zapada amestecata cu antiderapant <1cm;

– DN66A km 16+568 – km 47+000, Lupeni (HD) – Campul lui Neag (HD), drum cu zapada amestecata cu material antiderapant de 2 – 3 cm;

– DN66A km 88+000 – km 109+308, Cerna Sat (MH), drum cu zapada amestecata cu material antiderapant de 2-3 cm;

– DN67D km 76+830 – km 108+390, Valea Cernei (CS), drum cu zapada amestecata cu material antiderapant de 1-2 cm;

– DN67D km 35+000 – 47+000, Bucova (CS), – Zeicani (HD), drum umed cu urme de zapada de 1 cm .

TRANSILVANIA

Carosabil predominant umed, cu exceptia sectoarelor de drum national mentionate mai jos, pe a caror suprafata se gasesc depuneri de zapada:

– DN 1C km 8+000 – 43+000 Jucu/CJ zapada de la 0-1cm;

– DN 1F km 4+000 – 36+000 Nadasel/CJ zapada de la 0-1cm;

– DN 16 km 0+000 – 40+000 Mociu/CJ zapada de la 0-1cm;

– VOCE km 0+000 – 23+000 Gheorgheni/CJ zapada de la 0-1cm;

– DN 1R km 34+000 – 58+550 Belis/CJ zapada de la 0-1cm;

– DN 1 km 481+000 – 514 Gilau/CJ zapada framantata pe portiuni de la 0-2cm;

– DN 1 km 433+000 – 444+000 Turda/CJ zapada framantata pe portiuni de la 0-3cm;

– DN 15 km 2+000 – 6+000/km 11+000 – 21+000 Turda/CJ zapada framantata pe portiuni de la 0-3cm;

– DN 75 km 135+000 – 160+000 Turda/CJ zapada framantata pe portiuni de la 0-3cm;

– DN 1 km 450+000 – 473 Feleac/CJ zapada framantata pe portiuni de la 0-3cm;

– DN 75 km 100+000 – 135+000 Salciua/AB zapada de la 0-1cm;

– DN 1 km 407+000 – 433+000 Unirea/AB zapada de la 0-2cm;

– DN 74 km 68+000 – 100+000 Zlatna/AB zapada de la 0-2cm;

– A A1Saliste (Sb) Km240+240 – 280+250 partial zapada framantata 1-2 cm;

– DN 1 km 138+000 – 261+130 lim.jud.Ph. – LIM.JUD.SB (Bv) zapada framantata 0 -2 cm;

– DN 1A km 160+000 – 190+000 lim.jud.Ph. – Brasov zapada framantata 0 -2 cm;

– DN 1E Km 17+000 – 22+000 Poiana Brasov (Bv) -Rasnov(Bv) zapada framantata 2-3 cm;

– DN 1S Km 0+000 – 23+000 Sercaia (Bv) – Hoghiz(Bv) zapada framantata 1-2 cm;

-DN 2 D Km 95+000 – 109+181 Gresu (Cv) – Ojdula (Cv) zapada framantata 0-2 cm;

– DN 7C Km 130+000 – 150+000 Balea Cascada (Sb) – Cartisoara (Sb) zapada framantata 1-2 cm;

– DN 10 Km 94+790 – 145+155 LIM.JUD.BUZAU – Presmer (Bv) zapada framantata 0-3 cm;

-DN 11 Km 0+000 – 19+100 Brasov (Bv) – Chichis(Bv) zapada framantata 1-2 cm;

– DN 11Km 60+100 – 90+000 Tg. Secuiesc (Cv) – LIM.JUD.BACAU zapada framantata 0-1 cm;

-DN 11B Km 20+000 – 39+609 Casinu Nou (Hr) – Cozmeni(Hr) zapada framantata 0-1 cm;

-DN 11C Km 10+000 – 35+000 Tg. Secuies (Cv) – Bixad (Cv) zapada framantata 0-1 cm;

-DN 12 Km 41+300 – 76+541 LIM JUD>CV – M.Ciuc (Hr) zapada framantata 0-1 cm;

– DN 12 km 133+608 – 153+000 Gheorgeni (Hr) – Sarmas (Hr) zapada viscolita 2-4 cm ;

– DN 12A km 0 +000 – 38+035 M.Ciuc (Hr) – LIM JUD.BC.(Hr) zapada viscolita 0-1 cm ;

– DN 12C Km 5+000 – 32+000 Gheorghieni(Hr) – lim.jud.Nt, zapada framantata 0 -1 cm;

– DN 13 km 4+000 – 45+000 Brasov – Padurea Bogatii (Bv) zapada framantata 0 -1 cm;

-DN 13Km 70+000 – 77+200 Fiser (Bv) -Bunesti(Bv) zapada framantata 1-2 cm;

– DN 13A km 103+435 – 127+945 Vlahita (Hr) – M.Ciuc(Hr) zapada framantata 0-1 cm;

-DN 13 B Km 21+000 – 28+000 Praid (Hr) – Borzont (Hr) zapada viscolita 1-2 cm ;

– DN 13E Km 74+000 – 82+000 Zagon (Cv) – Barcani (Cv) zapada batatorita 5-6 cm;

– DN 14 Km 78+000 – 81+430 Dumbraveni (Ms) zapada framantata 0 -1cm;

-DN 13E Km 82+000 – 89+118 Zagon (Cv) – Intorsura Buzaului (Cv) zapada framantata 1-2 cm;

– DN 73 km 92+000 – 128+000 Fundata (Bv) – Brasov partial zapada framantata 0 -2 cm;

– DN 73A km 0+000 – 69+348 Predeal (Bv) – Sercaia (Bv) partial zapada framantata 0 -2 cm;

-DN 73B Km 0+000 – 4+541 Cristian (Bv) – Ghimbav(Bv) zapada framantata 1-2 cm;

-DN 73F Km 0+000 – 8+000 Moeciu de Jos (Bv) – Moeciu de Sus (Bv) zapada framantata 2-3 cm;

-VOB Km 0+000 – 19+400 Brasov (Bv) – INT.DN1 Ghimbav(Bv) zapada framantata 1-2 cm;

CRISANA SI MARAMURES

– in jud. Bihor: umed.

– in jud. Maramures: uscat.

– in jud. Satu Mare: uscat.

Acoperit cu zapada:

– DN18 km 162+000 – 180+000 Borsa/MM zapada de la 0-1cm.

MOLDOVA

– in jud.Suceava carosabil uscat cu portiuni cu suluri de zapada in formare;

– in jud. Barlad carosabil uscat cu portiuni cu zapada viscolita;

– in jud. Galati carosabil uscat cu portiuni cu zapada 1-2 cm, suluri izolat 10 cm;

– in jud. Bacau carosabil umed cu zapada framantata pana 1-2 cm;

– in jud. Neamt uscat cu portiuni umede;

– carosabil uscat in restul regiunii.

DOBROGEA

– in jud.Constanta: depuneri de zapada sub forna de suluri de 40 – 50cm, pe drumurile nationale si pe A A2, A A4 suluri de zapada 30 cm, ca urmare a viscolului la sol;

– in jud. Calarasi: DN 3, DN 3A, DN 3B,DN 21, DN 31, A A2 – zapada 3 – 4cm., viscol la sol cu formare suluri de zapada 40-50cm; – in jud. Tulcea pe DN22: zapada 3-4 cm, viscol la sol; pe DN 22A, DN 22D, DN 22F depuneri de zapada de 10-15 cm., viscol la sol; DN 22E: zapada 1-3cm, viscol la sol.