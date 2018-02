INFOTRAFIC – Starea drumurilor, miercuri, 28 februarie 2018

DOBROGEA – umed acoperit cu zapada: – Judetul Constanta : DN 39, DN 39 B, C, D, E: partial zapada 1 cm; DN 2A, DN 22A, DN 22: partial zapada 1-2 cm; DN 38, DN 3C, DN 3F: partial zapada 1-3 cm; DN 3: partial zapada 1-5 cm; DN 22C zapada 2-3 cm; A A2+A A4 zapada 2 cm – Judetul Calarasi: DN 3: zapada framantata 2-3 cm, partial lentile gheata; DN 3A zapada framantata 2 cm, viscol la sol cu formare de suluri 20 cm; DN 3B zapada framantata 1-2 cm; DN 21 partial umed/partial zapada framantata 1-2 cm; DN 31 zapada framantata 1-2 cm, viscol la sol cu formare de suluri de 20 cm; A A2 zapada framantata 1-2 cm – Judetul Ialomita : Slobozia : In localitati zapada 3-5 cm, in afara localitatilor viscol la sol cu formare de suluri 5-10 cm; Fetesti : zapada 1-2 cm , viscol la sol cu formare de suluri 20 cm – Judetul Tulcea: DN 22, DN22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F zapada 1-2 cm

MOLDOVA: – umed acoperit cu zapada: – in jud. Botosani, Suceava, Vaslui, umed cu zapada framantata 0-2 cm – in jud. Bacau, Iasi, Galati, Neamt, Vrancea, umed cu zapada framantata 0-1 cm

DRDP Craiova:

S-a actionat cu 215 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 539 TO MATERIAL ANTIDERAPANT , in intervalul orar 16:00/27.02.2018 – 04:00/28.02.2018, astfel :

– SDN Craiova: s-a actionat cu 50 autoutilaje , s-au raspandit 145 to material antiderapant pe DN 6 , DN 6B , DN 54A , DN 55 , DN 55A , DN 56 , DN 56A , DN 56D , DN 65 , DN 65C , DN 65F , DN 65F VOS

– SDN Severin: s-a actionat cu 41 autoutilaje si s-au raspandit133 to material antiderapant pe DN 6 , DN 56A , DN 56B , DN 56C , DN 67 , DN CDTS , DN 67A

– SDN Tg. Jiu: s-a actionat cu 46 autoutilaje si s-au raspandit 56 to material antiderapant pe DN 6B, DN 7A , DN 66 , DN 67 , DN 67B , DN 67C , DN 67D

– SDN Valcea: s-a actionat cu 47 autoutilaje si s-au raspandit 205 to material antiderapant pe DN 7, DN 7A, DN 7D, DN 7CC, DN 64, DN 65C, DN 67, DN 67B, DN 73C

– SDN Slatina: s-a actionat cu 31 autoutilaje(lama) pe DN 6, DN 54, DN 54A, DN 64, DN 65, DN 67B

DRDP Timisoara:

S-a actionat cu 225 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 1477 TO MATERIAL ANTIDERAPANT si 30,475 TONE CLORURA, in intervalul orar 17:00/27.02.2018 – 05:30/28.02.2018, astfel :

– SDN Arad: s-a actionat cu 15 autoutilaje si s-au raspandit 96 tone material antiderapant si 3,9 clorura de calciu pe DN7, DN79, DN5879A, DN7B

– SDN Caransebes: s-a actionat cu 34 autoutilaje si s-au raspandit 199 tone material antiderapant si 1,7 clorura de calciu pe DN6, DN58, DN58A, DN68

– SDN Deva: s-a actionat cu 34 autoutilaje si s-au raspandit 158 tone material antiderapant si 0,350 clorura de calciu pe DN6, DN66A, DN68, DN7, DN68A, DN74, DN76

– SDN Orsova: s-a actionat cu 33 de autoutilaje si s-au raspandit 189 tone material antiderapant si 6,2 clorura de calciu pe DN6, DN57, DN66A, DN67D, DN57A, DN57B

– SDN Timisoara: s-a actionat cu 41 autoutilaje si s-au raspandit 350 tone material antiderapant si 3,325 tone clorura de calciu pe DN6,DN59B, DN59D, DN59C, DN59E, DN59F

– Sectia Autostrazi: s-a actionat cu 68 autoutilaje si s-au raspandit 485 tone material antiderapant si 15 tone clorura de calciu pe A1, A6

DRDP Cluj:

S-a actionat cu 130 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 436 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT + 3.9 TONE CLORURA in intervalul orar 17:00/27.02.2018 – 05:30/28.02.2018, astfel:

– SDN AUTOSTRADA A3: s-a actionat cu 2 autoutilaje si s-au raspandit 10 tone material antiderapant + 0.2 tone clorura pe A3 Savadisla

– SDN Cluj: s-a actionat cu 25 autoutilaje si s-au raspandit 86 tone material antiderapant pe DN1, DN15, DN75, DN1G, DN1C, DN17, DN18B, DN1F, DN1J, DN16, DN1R, Varianta trafic greu, Varianta Apahida, Varianta Gherla, Varianta ocolitoare Cluj est, Varianta ocolitoare Cluj nord/est

– SDN Bistrita: s-a actionat cu 9 autoutilaje si s-au raspandit 39 tone material antiderapant pe DN17, DN 17C, DN15A

– SDN Oradea: s-a actionat cu 32 autoutilaje si s-au raspandit 107 tone material antiderapant + 1.3 tona clorura pe DN1,DN1P, DN19, DN76, DN1H, DN19C, DN19D, DN79, DN79B, DN75, Varianta Oradea, Centura Sacuieni

– SDN Baia Mare: s-a actionat cu 18 autoutilaje si s-au raspandit 29 tone material antiderapant + 2.4 tona clorura pe DN18,DN18B, DN1C

– SDN Alba: s-a actionat cu 20 autoutilaje si s-au raspandit 84 tone material antiderapant pe DN1, DN7, Varianta Alba, DN14B, DN67C, DN74, DN74A, DN75, DN1R

– SDN Satu Mare: s-a actionat cu 16 autoutilaje si s-au raspandit 52 tone material antiderapant pe DN19, DN19A, DN1F, DN1C, DN19A

– SDN Zalau: s-a actionat cu 8 autoutilaje si s-au raspandit 29 tone material antiderapant pe DN1F, DN1G, DN1H, DN19B

DRDP Brasov:

S-a actionat cu 112 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 275 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 1,7 TONE CLORURA CALCIU in intervalul orar 17:00 /27.02.2018 – 05 :00/28.02 2018 astfel:

– SDN Brasov: s-a actionat cu 13 autoutilaje si s-au raspandit 24 tone material antiderapant pe: DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB

– SDN Sibiu: s-a actionat cu 16 autoutilaje si s-au raspandit 37 tone material antiderapant si 1,5 tone clorura de calciu pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B

– SDN Sibiu Autostrazi: s-a actionat cu 19 autoutilaje si s-au raspandit 50 tone material antiderapant pe A1

– SDN Targu Mures: s-a actionat cu 15 autoutilaje in patrulare pe: DN13; DN13A; DN 13C; DN 14A; DN15; DN 15A; DN15E si DN16

– SDN Miercurea Ciuc: s-a actionat cu 31 autoutilaje si s-au raspandit 100 tone material antiderapant + 0,2 tone CaCl2 pe: DN11B; DN 12; DN 12A; DN12C; DN 13A; DN 13B; DN13C si DN15

– SDN Sfantu Gheorghe: s-a actionat cu 18 autoutilaje si s-au raspandit 64 tone material antiderapant pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E;.

DRDP Iasi:

S-a actionat cu 198 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 903 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 19,315 TONE CLORURA DE CALCIU, in intervalul 27.02.2018 ora 19:30 – 28.02.2018 ora 5:30, astfel:

– SDN Bacau: s-a actionat cu 32 autoutilaje si s-au raspandit 86 tone material antiderapant si 3.255 tone clorura pe DN11, DN11A, DN12A, DN12B, DN12D, DN15, DN2, DN2F, DN2G

– SDN Barlad: s-a actionat cu 25 autoutilaje si s-au raspandit 56 tone material antiderapant pe DN11A, DN15D, DN24, DN24A, DN24B, DN24D, DN26, DN2F

– SDN Botosani: s-a actionat cu 27 autoutilaje si s-au raspandit 140 tone material antiderapant si 5,84 tone clorura de calciu pe DN24C, DN28B, DN29, DN29A, DN29B, DN29C, DN29D, DN29F

– SDN C-lung Mold.: s-a actionat cu 17 autoutilaje si s-au raspandit 102 tone material antiderapant pe DN17, DN17A, DN17B, DN18, DN2E

– SDN Focsani: s-a actionat cu 6 autoutilaje si s-au raspandit 24 tone material antiderapant pe DN11A, DN2, DN23, DN23A, DN23B, DN24, DN2D, DN2M, DN2N, DN2R

– SDN Galati: s-a actionat cu 7 autoutilaje si s-au raspandit 30 tone material antiderapant pe DN24, DN24D, DN25, DN25A, DN26, DN26A, DN2B, DNVOTEC

– SDN Iasi: s-a actionat cu 31 autoutilaje si s-au raspandit 230 tone material antiderapant si 7,85 tone clorura de calciu pe DN2, DN24, DN24C, DN28, DN28A, DN28B, DNVO28D, DNVTGF

– SDN Piatra Neamt: s-a actionat cu 29 autoutilaje si s-au raspandit 107 tone material antiderapant si 2,4 tone clorura de calciu pe DN12C, DN15, DN15B, DN15C, DN15D, DN15F, DN15G, DN17B, DN2

– SDN Suceava: s-a actionat cu 24 autoutilaje si s-au raspandit 128 tone material antiderapant pe DN15C, DN17, DN17A, DN2, DN29, DN29A, DN2E, DN2H, DN2K

DRDP Constanta:

S-a actionat cu 124 AUTOUTILAJE si s-a raspandit 13 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 5,238 TONE CLORURA DE CALCIU, astfel:

– SDN Constanta: se actioneaza cu 28 autoutilaje si s-au raspandit 11 tone material antiderapant pe DN 2A, DN 22A, DN 22, DN 39,DN 39 B,C,D,E, DN 22C, DN 3, DN 3C, DN 38

– Sectia Autostrazi: se actioneaza cu 14 autoutilaje pe A A2+ A A4

– SDN Calarasi: se actioneaza cu 39 autoutilaje pe DN 3, DN 3A, DN 3B, DN 21, DN 31, A2

– SDN Slobozia : se actioneaza cu 11 autoutilaje si s-au raspandit 2 tone material antiderapant si 5,238 tone clorura de calciu pe DN 2A, DN 2C, DN 21, DN 21A

– SDN Braila: se actioneaza cu 11 autoutilaje pe DN 2B,DN 21,DN 22, DN 22B, DN 23

– SDN Tulcea: se actioneaza cu 15 autoutilaje pe DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F

– SDN Fetesti: se actioneaza cu 6 autoutilaje pe DN 3A, DN 3B

TOTAL GENERAL: S-a actionat cu 1314 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 4162 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 60,628 TONE CLORURA DE CALCIU.