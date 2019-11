Viorica Dăncilă s-a semnat „bucătar-șef al delegației S&D” în e-mailul prin care susținea OUG 13

Șefa PSD, Viorica Dăncilă, a luat apărarea controversatei OUG 13, care a scos sute de mii de oameni în stradă în 2017, printr-o scrisoare adresată parlamentarilor europeni. În documentul obținut de NewsWeek România se vede că Dăncilă s-a semnat „chef” al delegației socialiștilor și democraților, cuvânt care, în limba română, înseamnă bucătar șef.

În e-mailul prin care scrisoarea a fost trimisă europarlamentarilor, Dăncilă se semnează „Viorica Dăncilă, MEP for Romania, chef of the Romanian S&D delegation”. În traducere: Viorica Dăncilă, europarlamentar pentru România, bucătar-șef al delegației române a S&D”.

Intenția a fost să se semneze „șef al delegației”, care în engleză se scrie „chief”.

Scrisoarea a fost trimisă în 24 ianuarie 2017, cu o săptămână înainte ca Guvernul condus de Sorin Grindeanu să adopte, într-o ședință de guvern convocată seara târziu, controversata ordonanță care dezincrimina parțial abuzul în serviciu.

Dăncilă scria că „în cazul amendamentelor la Codul Penal și Codul de Procedură Penală, obiectivul este armonizarea legislației cu deciziile Curții Constituționale, mai ales în cazul acelor articole considerate neconstituționale de către Curte. Practic, în acest moment, legislația penală românească nu este în întregime constituțională iar asta afectează tot ce ține de puterea judecătorească. În cazul acestei OUG, vorbim de o decizie necesară, cu atât mai mult cu cât încercări legislative anterioare au eșuat”.