Calitățile detergentului Ariel

Draga Ariel,

Îţi scriu ca să-ţi spun cât de grozav eşti! Te folosesc de când m-am măritat, pentru că mama mi-a spus că eşti cel mai bun.

Acum, după ce am împlinit 50 de ani, te găsesc chiar şi mai bun! Asta pentru că acum o lună, am vărsat puţin vin roşu pe bluza mea albă cea nouă. Nesimţitul meu de bărbat a şi început să mă piseze că sunt neîndemânatică şi că sunt o pacoste în general. Şi uite-aşa, mai una, mai alta, până la urmă m-am trezit şi cu o groază de sânge de-al lui pe bluză. Am încercat să scot petele cu un detergent ieftin, dar n-a mers. Am dat o fugă la supermarket, am cumpărat Ariel cu înălbitor şi, spre surprinderea şi bucuria mea, toate petele au dispărut! De fapt, au ieşit atât de bine că până şi poliţiştii care au venit ieri mi-au spus că testele de ADN de pe bluza mea au fost negative. După aceea a sunat şi procurorul şi mi-a spus că nu mai figurez pe lista suspecţilor în cazul dispariţiei soţului meu. Ce uşurare! Să ai de-a face cu menopauza este suficient, nu ai nevoie să mai fii şi suspectata de crimă. Îţi mulţumesc din nou că eşti atât de grozav!

Cu bine, am terminat! Trebuie să le mai scriu şi celor care fac sacii din plastic…