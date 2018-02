Discuție între soți

Soţia îşi aştepta soţul acasă să îi zică că vrea să se despartă de el pentru că e un sărăntoc și vrea o viață mai bună. Intră soţul pe uşă şi zice bucuros:

– Iubito, am o veste bună pentru tine.

– Eu am o veste rea. Dar, în fine, te las pe tine să zici primul.

– Vestea bună e că am câştigat la loterie 100.000 de dolari… Acum, care e vestea rea?

La care soţia:

– S-au ars sarmalele…