Dr. Bulă vindecă toate bolile din lume

Bulă ajunge în America şi nu ştia cum să facă rost de bani. Merge el prin oraş şi vede un cabinet: “Dr. John, vindec toate bolile din lume”.

Mai merge ce mai merge şi vede un alt cabinet: “Dr. Smith, vindec toate bolile din lume”… Se gândeşte el să-şi deschidă un cabinet asemănător.

Zis şi făcut: “Dr. Bulă vindec toate bolile din lume”. Acum concurenţii s-au gândit să-l elimine şi trimit la el un om să spună că nu are gust.

PACIENTUL: Dom’ doctor, orice mănânc nu pot să simt gustul mâncării. Nu ştiu ce să fac!

BULĂ: Se rezolvă. Asistentă, vezi dulapul 6, sertarul 5, 2 linguriţe.

PACIENTUL: Păi, dom’ doctor, ăsta-i căcat.

BULĂ: Pacient recăpătat gustul.

A doua zi, pacientul vine din nou.

PACIENTUL: Dom’ doctor, am o mare problemă. Nu ţin minte nimic. Uit de la mână pân’ la gură..

BULĂ: Nici o problemă. Se rezolvă. Asistentă, vezi dulapul 6, sertarul 5, 3 linguriţe.

PACIENTUL: Dom’ doctor, dacă-mi daţi iar căcat…

BULĂ: Pacient recăpătat memoria.

A treia zi pacientul vine iar.

PACIENTUL: Ştiţi, dom’ doctor, am o mare problemă. Ştiţi, eu cu femeile nu prea pot, ce mai, nu mi se scoală.

BULĂ: Se rezolvă şi asta. Asistentă, te rog, dezbracă-te.

Se dezbracă asistentă, se mişcă pe lângă pacient, nimic.

BULĂ: Da, e adevărat, dar staţi liniştit, se rezolvă. Asistentă, dulapul 6, sertarul 5, 2 linguriţe.

PACIENTUL: Dom’ doctor, dacă-mi daţi iar căcat, te fut şi pe tine şi pe asistentă de nu vă vedeţi.

BULĂ: Pacient recăpătat potenţa.