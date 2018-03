O blondă este oprită din trafic

O blondă este oprită din trafic de un poliţist:

– Bună ziua! Aţi depăşit limita de viteză. Vă rog să îmi prezentaţi permisul dumneavoastră.

– Nu am aşa ceva.

– Nu aveţi?!

– L-am pierdut definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate.

– Aha… Vă rog să îmi arătaţi actele maşinii…

– Nu pot.

– De ce?

– Am furat această mașină.

– Ce?!

– Am furat maşina şi am ucis proprietarul.

– Poftim?!

– Dacă nu mă credeţi, cadavrul este în portbagaj. Vreţi să îl vedeţi?