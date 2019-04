4 pasi necesari a folosi eficient o tabla magnetica

Tabla magnetica este intrumentul util si versatil prin care micile afaceri, marile companii sau institutiile din domeniul educational comunica si afiseaza strategii, schematizeaza structuri si stabilesc planuri si obiective. Totodata, aceasta este utilizata ca o modalitate extrem de eficienta, moderna si practica pentru sustinerea de training-uri si cursuri, dar si pentru prezentarea unor idei atat directorilor de companie, cat si angajatilor dintr-o organizatie. Desfasurarea sedintelor sau a conferintelor este mai usoara, la fel si urmarirea etapelor cheie din timpul unui discurs.

Acest sistem de comunicare este utilizat la scara larga si de institutiile de invatamant, in gradinite, scoli sau universitati, pentru ca este eficient si practic. Cu putina imaginatie, capacitatile de utilizare ale unei table magnetice sunt nenumarate, aceasta putand fi folosita in multe feluri, atat ca suprafata de scris, cat si ca suport pentru magneti sau notite autoadezive.

Ce iti recomanda OfficeClass ca sa utilizezi adecvat tabla magnetica?

Important este ca, atunci cand achizitionezi o tabla magnetica, folosirea acesteia sa fie corecta, pentru a nu-i provoca deteriorarea. Indiferent de model sau culoare, te vei bucura mai mult de ea daca o intretii corespunzator.

OfficeClass.ro este magazinul online nr. 1 de birotica si papetarie din Romania si este un furnizor autorizat atunci cand doresti sa achizitionezi o tabla magnetica. Avand in vedere experienta indelungata a companiei OfficeClass, aceasta iti recomanda sa urmezi pasii descrisi mai jos, necesari pentru o durata de viata cat mai indelungata a tablei sau a altor produse de birotica si papetarie.

Spre deosebire de tabla magnetica verde, pe care se scrie cu creta, un whiteboard este folosit ca suport de scris cu ajutorul markerelor colorate, evitand astfel neplacerile cauzate de un burete ud si praful de creta ramas in urma.

Iata cum folosesti corect o tabla magnetica, pentru a beneficia de aceasta pentru o perioada cat mai indelungata:

Utilizeaza markere lavabile si nu permanente!

Cand achizitionezi pentru prima data o tabla magnetica, ar fi bine sa citesti cu atentie instructiunile de utilizare. In general producatorul indica instrumentele care pot fi utilizate. Daca vei scrie pe tabla cu alte materiale in afara celor recomandate, este posibil sa o deteriorezi, ceea ce cu siguranta nu iti doresti.

In niciun caz nu folosi markere permanente, pentru ca acestea se sterg greu si pot lasa urme pe tabla magnetica. Foloseste markere speciale sau din gama recomandata de producator.

Curata tabla magnetica utilizand substante si accesorii specifice!

Daca ai facut greseala de a folosi markere permanente, pixuri, stilouri sau alte instrumente de scris nerecomandate, incearca sa stergi rapid cu un buretel umed cu apa, pana ca scrisul sa se usuce. Nu utiliza substante chimice precum dizolvantii, pentru ca acestia vor afecta permanent tabla. Pentru stergerea tablei, utilizeaza accesorii specifice precum spray-uri, bureti sau servetele de curatare, in caz contrar suprafata acesteia se poate matui sau isi poate pierde din calitati.

Fii atent la zgarieturi sau lovituri!

Evita pe cat posibil zgarieturile sau a eventualele lovituri in suprafata de scris a unei table magnetice. Acestea au in general o rama de protectie, dar orice lovitura sau zgarietura pe suportul de scris o poate deteriora. Zgarieturile sau crapaturile pot crea dificultati ulterioare in citire, se vor umple cu cerneala ce nu va mai putea fi stearsa si risti ca acestea sa se adanceasca in timp.

Evita sa depozitezi tabla magnetica in spatii cu variatii de temperaturi ridicate!

Cu toate ca aceasta este conceputa sa fie rezistenta, in mod sigur nu doresti ca expunerea la temperaturi foarte scazute sau expunerea prelungita in bataia razelor solare la temperaturi ridicate sa afecteze suprafata de scris. Acesti factori pot in timp sa deterioreze ireversibil suprafata de protectie a unei table magnetice.