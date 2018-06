Viitor sumbru – mai puțini și mai bătrâni

Situația politică este marcată de incertitudini și lipsă de profesionalism. Deficitul se prevede în creștere și banii devin mai scumpi. Exodul masiv al românilor din tară devine cea mai importantă problemă a României viitoare. Numai în ultimii 10 ani au plecat peste 17% dintre ei. Devenim mai puțini și mai bătrâni ceea ce generează un viitor instabil și lipsit de predictibilitate.

Românii de pretutindeni sunt doriți în România și vrem să învățăm din experiențele lor

Românii plecați sunt cea mai importantă resursă și oportunitate pentru România. Nici minele de aur și nici petrolul nu egalează bogăția reprezentată de acești români temerari care au plecat să-și împlinească destinul în alte țări în mare parte mai predictibile și mai dezvoltate. Înainte de 1989 cei plecați erau dușmani ai poporului și din păcate această mentalitate, un pic schimbată, a fost întreținută și de către mulți dintre politicienii postrevoluționari. Rațiu și Câmpeanu „nu au mâncat salam cu soia”, apoi mineriadele, apoi viața grea și economia precară, jefuirea tării, terfelirea valorilor autentice, corupția instituționalizată, spiritul gregar și cățărarea la putere a proștilor a dus la scăderea încrederii românilor în România.

Cu toate acestea, noi, credem în România și credem că prostia și hoția pot fi combătute pas cu pas, prin credință, muncă cinstită, prin afirmarea răspicată a principiilor și prin apostolat în mijlocul oamenilor.

Echipa RePatriot propune astăzi două dintre căile de acțiune pentru ca Românii din Diaspora, care au un puternic spirit de inițiativă, să fie invitați să se reconecteze cu Țara pentru a celebra Centenarul: Implicarea tuturor autorităților locale în acțiunile adresate românilor de peste hotare și Recunoașterea compatrioților noștri care trăiesc și lucrează în străinătate.

La 100 de ani de la Marea Unire lansăm o nouă chemare către Administrația Publică Locală, către primari și consilieri, către oamenii cu inițiativă din toate localitățile, să considerăm serios valoarea celor plecați și să încercăm, prin toate puterile, să-i ținem mai aproape de noi. Suntem același neam și sângele apă nu se face. Să-i stimăm, să vorbim mai des cu ei, să-i chemăm acasă și „să tăiem vițelul cel gras” dacă se întorc. Să le arătăm oportunitățile de aici. Țara are nevoie în continuare de participarea, investițiile și expertiza lor. Atragerea capitalului uman și financiar din Diaspora este o ancoră de stabilitate, securitate şi, totodată, bază pentru accelerarea dezvoltării economice.

Încurajarea revenirii în țară și susținerea investițiilor locale din partea românilor din Diaspora trebuie să fie un demers continuu al autorităților locale care pot asigura astfel prosperitatea comunității și stimuleză dezvoltarea locală pe termen lung. Totodată, administrația locală poate beneficia de bunele practici și expertiza românilor plecați afară, punând în practică astfel inițiative și proiecte ce pot genera o crește sustenabilă a comunelor și localităților.

Noi acționăm și mișcarea se extinde rapid în țară și în toată lumea

Până acum, noi, cei peste 40 de oameni de afaceri, implicați direct și voluntar în proiect, am mers prin Europa și în lume, ne-am întâlnit cu peste 5.500 de români, avem un impact online de peste 20 milioane oameni și am consiliat direct peste 1200 de persoane. Ne-am concentrat să promovăm un mesaj de încredere, prin exemplul nostru personal pentru investitori și să atragem și atenția autorităților asupra rolului pe care îl poate juca Diaspora în dezvoltarea țării. Construim o platformă pentru joburi prin care să se întoarcă românii, suntem implicați în proiecte turistice, sprijinim repatrierea medicilor, construim un program pentru tineri și ne-am propus multe alte proiecte.

Până acum am făcut zeci de conferinţe, întâlniri și intervenții în cadrul a numeroase evenimente în toată lumea în care am prezentat România ca oportunitate de investiții.

Am promovat sute de povești de succes ale unor români care s-au întors. Am creat o comunitate de peste 50.000 de fani pe Facebook care promovează mesajele noastre și avem aproape 150 de ambasadori ai RePatriot în toată lumea. Am parcurs milioane de mile cu avionul și am stat peste 1000 de nopți în afara României pentru această cauză.

RePatriot a început cu o foaie pe care trecusem câteva acțiuni care să ne aducă mai aproape de românii de peste hotare. În 3 ani s-a transformat într-o mișcare ce oferă cadrul prin care liderii din business din România și din diaspora ajung să facă afaceri împreună și să lucreze acasă.

Sunt multe lucruri de rezolvat şi îmbunătăţit în România, iar oamenii de afaceri din România și din Diaspora sunt neapărat parte din soluție.

Apelul către administrația locală poate fi văzut aici

„Guvernul nu dă semne că ar putea pune în valoare Diaspora Română pentru dezvoltarea economică, științifică și culturală a Țării. Nici o strategie de țară nu poate fi gândită fără românii de pretutindeni. Avem credința că o mare parte din primarii și consilierii aleși direct de popor sunt mai responsabili decât Guvernul central care nu dă semne de prea multă istețime. Întreprinzătorii și administrația locală pot aduce Diaspora aproape să facă România mai puternică și mai bună pentru noi, copii și nepoții noștri. Primarii pot aduce Basarabia mai aproape dacă sunt patrioți și doresc cu adevărat asta. Prin exemplele concrete prezentate azi credem că am oferit suficiente argumente.” – a declarat Marius Bostan, antreprenor, inițiatorul RePatriot.

Salutăm exemplul Primarului Virgil Baciu din Corbi, un antreprenor repatriat, care aduce diaspora acasă și care acționează pentru ajutorarea comunităților din Basarabia. Înfrățirile și ajutoarele directe acordate contribuie la unitatea poporului român pe care cu toții o dorim. Comuna Corbi este prima comună parteneră RBL în programul Antreprenorești – Adoptă un sat. Mai multe aici

În anii precedenți am inspirat organizarea Zilelor Diasporei în peste 30 de comunități locale. Sperăm ca în acest an cât mai multe administrații să organizeze astfel de manifestări pentru a dezvolta o legătură cât mai bună cu cei plecați. Mai multe despre Zilele Diasporei aici.

Salutăm administrațiile din Alba, Brașov, Buzău, Iași, Oradea, Reșița care deja și-au manifestat interesul pentru organizarea unor manifestări în luna august.

RePatriot Summit la Alba Iulia

Țara noastră împlinește anul acesta 100 de ani și vom merge la Alba Iulia să ne arătăm recunoștința pentru reușita împlinirii idealului național de către înaintașii noștri. Ne dorim să fim împreună în capitala de suflet a românilor și să ne gândim la ce putem face fiecare dintre noi pentru viitorul ei. În perioada 4-7 octombrie 2018, chemăm oameni de afaceri români de succes din Țară și din Diaspora, purtători ai credinței că “se poate!”, să pornim noi parteneriate strategice și de afaceri pentru următorii 100 de ani. Vom explora astfel subiecte legate de oportunitățile de afaceri pe care România le oferă și cum arată contextul pentru demararea acestora, dar și cum putem consolida punțile de colaborare și promovare reciprocă între noi.

Anul acesta, în premieră, vom recunoaște 100 de români de pretutindeni cu rezultate remarcabile și care sunt apreciați pentru meritele lor și pentru puterea lor inspirațională. Este maniera în care vrem să ne arătăm recunoștința pentru cei care excelează în domeniile lor de activitate și care doresc totodată să sprijine prin expertiza lor, creșterea economică, culturală și socială a României.

“Antreprenorii români de peste hotare merită aprecierea noastră în egală măsură cu cea oferită întreprinzătorilor care au firme în România. Medicii care profesează în străinătate trebuie reimplicați în cazurile pacienților din Țară la fel cum îi recunoaștem pe cei care profesează în spitalele românești. Profesioniștii foarte buni, “meseriașii României” din Diaspora trebuie căutați și reconectați cu România. Asta ne propunem prin proiectul Top 100 Români de pretutindeni: să-i recâștigăm pe cei care au România în sufletul și inima lor ”, a declarat Felix Pătrășcanu, lider al RePatriot, co-fondator FAN Courier.

În cadrul “Top 100 Români de pretutindeni”, vor fi următoarele categorii de români remarcabili: Profesioniști și lucrători foarte buni (“meseriașii României”) în domenii tehnice, vitale pentru economie: construcții, agricultură, transporturi etc, Manageri care conduc afaceri, departamente și echipe peste hotare, Educatori și profesori care își aduc contribuția în grădinițe, școli și universități, Medici care profesează și se implică în spitalele de peste hotare, Oameni de știință inovatori care au rezultate în domenii cheie ale viitorului, Artiști de succes care inspiră alți români de peste hotare, Avocați, Funcționari și specialiști în administrație, Sportivi cu rezultate notabile în comunitățile în care profesează, Lideri religioși cu activitate pastorală, socială și culturală remarcabilă și Antreprenori de succes care au dezvoltat afaceri peste hotare.

Mesajul nostru este simplu: Hai să facem împreună afaceri acasă! Centenarul înseamnă, în primul rând, să ne unim forțele pentru un viitor așa cum ni-l dorim!

