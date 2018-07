Pentru neatenţia la volan, poţi plăti cu viaţa ta. Fii treaz la volan!

În perioada 10 iulie – 20 septembrie 2018 se desfășoară, pentru al treilea an consecutiv, campania națională de siguranță și prevenție rutieră FII TREAZ LA VOLAN!, care are ca obiective creşterea gradului de siguranţă rutieră din România şi, indirect, scăderea numărului de accidente.

Conform mai multor studii, când un şofer vorbeşte la telefonul mobil, acesta reacţionează mai greu în caz de pericol, devine mai puţin conştient de ce se întâmplă în jur şi se uită mai puţin în oglinzi. O altă statistică indică faptul că sunt necesare doar 3 secunde de neatenţie ca un accident să aibă loc.

Cu toate acestea, accidentele intens mediatizate din ultima perioadă ne pun față în față cu un pericol în creștere în ceea ce privește siguranța rutieră pentru șoferii români, și nu numai: propria neatenție, care le poate fi fatală. Un banal mesaj transmis în timp ce conduci, verificarea mailului sau a notificărilor de pe Facebook, o discuție aprinsă cu un alt pasager sau o activitate precum mâncatul la volan – toate trebuie să aștepte până când te oprești în condiții de siguranță.

Fie că vorbim despre distragerea atenției de tip vizual, cognitiv sau fizic, e evident că trebuie să fii cât mai vigilent și să nu lași nimic să te pună în periol pe tine sau pe ceilalți participanți la trafic.

În acest context, în perioada 10 iulie – 20 septembrie 2018 se desfășoară, pentru al treilea an consecutiv, campania națională de siguranță și prevenție rutieră FII TREAZ LA VOLAN! În acest an, campania se axează pe mesaje-cheie menite să crească nivelul de conștientizare a şoferilor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic, cu privire la pericolele generate de neatenţie, care poate fi provocată de utilizarea telefonului dar şi de orice alte activităţi – precum consumul de alimente la volan, căutarea unei adrese pe GPS etc.

Campania este inițiată de APPA – Asociația Pentru Promovarea Asigurărilor și se derulează cu sprijinul Poliției Române, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România și al BAAR – Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.

De asemenea, ediția din 2018 se realizează cu sprijinul Partenerilor GROUPAMA Asigurări, GOTHAER Asigurări Reasigurări, EUROINS România, ASIROM VIG, OMNIASIG VIG, CITY Insurance, GENERALI România, GRAWE, DESTINE Broker, MARSH România, VERASIG Broker, DAW Management Broker, RENOMIA SRBA Insurance Broker, INTER Broker, CMC GRUP Broker de Asigurare, AVUS România, ASIGEST Broker, AON România, CAMPION Broker, Consultant AA, RECREX, OTTO Broker, ASKO și EDOTEC.

Mesajele de informare ale campaniei sunt transmise către publicul larg și cu sprijinul Partenerilor Media RFI România, Revista BIZ, ziuaveche.ro, EmotiCar, AutoStiri.ro, Automotive Aftermarket News, AutoNapoca.ro și ROMANIApeROTI.ro.

Broșuri informative gratuite vor fi distribuite în marile orașe din întreaga țară prin promoteri dedicați, în intersecții și în centre comerciale. Ca la fiecare dintre editiile precedente, campania beneficiază și de o ampla campanie în social media. Prin conturile de Facebook, Instagram și YouTube dedicate, vor fi promovate materiale video și diverse forme de infografice care să susțină mesajele campaniei.

Timp de două luni, pe treazlavolan.ro și pe Facebook.com/treazlavolan vor fi publicate sfaturi utile și informații legate de ce însemnă să fii cu adevărat #treazlavolan.

Organizată pentru prima dată în vara anului 2016, campania „FII TREAZ LA VOLAN!” are ca obiectiv creşterea siguranţei rutiere în România şi creşterea gradului de informare a tuturor participanţilor la trafic cu privire la riscurile la care se expun prin încălcarea regulilor de circulaţie, indisciplină sau atitudini şi acţiuni ce le pot pune viaţa în pericol.

Demersul a fost nominalizat, în 2017, în rândul proiectelor europene cu impact însemnat în ceea ce priveşte creşterea nivelului de siguranţă rutieră: campania FII TREAZ LA VOLAN! s-a numărat printre cele 100 de campanii participante la „Excellence in Road Safety Awards 2017”, eveniment organizat de Comisia Europeană în cadrul proiectului „Road Safety Charter”.