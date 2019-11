Ministrul de Finanţe: PSD a condus economia pe metoda Al Capone, cu două bugete

Ministrul de Finanţe Florin Cîţu a declarat că situaţia în care sunt bugetul şi economia României depăşeşte cele mai pesimiste aşteptări. El a acuzat că, în România, în ultimii trei ani, economia a fost condusă după două bugete, cel prezentat în Parlament şi cel care nu a fost asumat nici de premier, nici de ministrul Finanţelor şi al doilea, care avea toate informaţiile reale, folosit pentru finanţarea baronilor locali.

“Cam tot ce am găsit a depăşit cele mai pesimiste aşteptări ale mele. Situaţia reală nu era cunoscută sau anticipată nici de partenerii internaţionali.

În România, în ultimii trei ani, economia a fost condusă după două bugete, cel prezentat în Parlament şi cel care nu a fost asumat nici de premier, nici de ministrul Finanţelor şi al doilea, care avea toate informaţiile reale, folosit pentru finanţarea baronilor locali.

E exact metoda folosită de Al Capone de a avea două registre, unul pentru el, altul pentru Fisc.

În ultimii trei ani, datele în buget au fost schimbate după plac

Bugetul naţional a fost transformat pentru a fi pus în slujba partidului. Nu se putea face fără artificii contabile şi fără complicitatea Comisiei de prognoză

Dragnea şi ai lui ştiau mereu că banii erau destinaţi intereselor de partid şi că nu vor ajunge la investiţii. PSD ştia că nu există bani de investiţii.

Voi sesiza organele competente pentru constituirea unui grup organizaţional în domeniul fiscal.

PSD a promovat o serie de măsuri economice, totul a fost premeditat

Nu a curs lapte şi miere. Situaţia e gravă”, a declarat ministrul de Finanţe, Florin Cîţu.

Bugetul de pensii are în primele 10 luni ale anului 2019 deficit de 2,9 mld de lei. „Lucrurile pentru finalul anului arată mult mai rău dacă nu vom face ceva”, a spus Cîţu.

Totodată, deficitul la bugetul asigurărilor sociale este de 2 miliarde de lei.

„Deficitul azi, dacă nu facem nimic, e în jur de 4%, peste 4%. Pornim de la unul de 3,7 aprobat în Parlament şi ajungem aici. Acest deficit ne va întârzia, dar vom include în bugetul pe anul viitor o parte dintre soluţii. Bugetul pe anul viitor va fi un deficit care să ţină cont de toate recomandările CE şi de tratate”, a precizat ministrul de Finanţe.

În ceea ce priveşte sumele de bani datorate în urma lucrărilor realizate prin PNDL, Cîţu a spus că aceste facturi vor fi plătite: „Plătim facturile, dacă sunt facturi pentru anul acesta şi dacă cei de la Ministerul Dezvoltării spun că e ok plătim facturile. Nu e vina antreprenorilor că am avut un guvern care a furat. Dacă au făcut lucrurile ok, noi plătim facturile”.