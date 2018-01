Declaraţia 600, amânată până în martie

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că, în 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanţă de urgenţă pentru amânarea termenului de depunere a Declaraţiei 600 până la 31 martie.

Dragnea a spus că decizia s-a luat într-o întâlnire a coaliţiei cu premierul desemnat Viorica Dăncilă şi cu ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa.

”Azi am avut o întâlnire cu doamna premier, colegii de la ALDE, cu ministrul Mişa, am discutat despre Declaraţia 600 şi am discutat să adopte OUG pentru amânarea termenului depunere, 31 martie, pentru a merge în perioada următoare până la desfiinţarea ei şi să găsească o soluţie pentru o modalitate civilizată ca aceşti contribuabili să fie asiguraţi”, a declarat liderul PSD.

“Am discutat despre declaraţia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, în prima şedinţă de Guvern, să adopte o ordonanţă pentru amânarea termenului de depunere până la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca în perioada imediat următoare să meargă până la eliminarea Declaraţiei 600, cu condiţia să găsească soluţia pentru ca persoanele fizice care trebuiau să plătească aceste contribuţii să rămână asiguraţi în sistemul de asigurări şi să găsească o soluţie civilizată pentru a elimina disconfortul celor care au fost sau care ar trebui să depună această declaraţie”, a afirmat Dragnea.

Liviu Dragnea a mai spus că aceasta va fi explicată, vor fi discuţii şi cu cei care trebuie să plătească aceste contribuţii, astfel încât să găsească o soluţie civilizată.

Persoanele fizice care au obţinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017 trebuie să depună, până la 31 ianuarie, Declaraţia 600, document care vizează obligaţiile referitoare la contribuţiile sociale, respectiv contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.